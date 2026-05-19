【札幌市】最大500万円！中小企業のDXと賃上げを支援する伴走支援＆新補助金制度！

札幌市

札幌市は、市内中小企業におけるデジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上を支援するため、専門家による伴走支援とセットになった「札幌市デジタル化・AI導入促進補助金」および「札幌市DX・賃上げ加速化補助金」を開始します。また、本制度の活用に向けたオンライン説明会を2026年5月20日（水）に開催します。

■ なぜ今、本事業を実施するのか

長引く物価高騰や慢性的な人手不足など、市内中小企業は現在、極めて厳しい経営環境に置かれています。こうした状況を打破し、企業の存続と成長を確かなものにするためには、デジタル技術を活用した業務効率化（DX）の推進が不可欠です。 札幌市では、単なるITツールの導入にとどまらず、そこから生み出された労働生産性の向上を「従業員の賃上げ」へと還元する好循環の創出を目指し、本事業をスタートさせました。

■ 専門家による「伴走支援」から一気通貫でサポート

本事業の最大の特徴は、事前に専門家による「伴走支援（無償）」を受けられる点です。自社の経営課題の可視化から最適なITツールの選定、DX推進計画の策定までをサポートするため、「何から始めていいかわからない」という企業様でも安心してご活用いただけます。

■ 2つの補助金制度について

下のいずれも、「札幌市内に本社があること」「事業実績1年以上」「伴走支援者とともにDX推進計画の作成を完了すること」が共通要件となります。

■ 事業説明会（オンライン）の開催について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130084/table/233_1_93dda78992875643d2ca77a9f0428605.jpg?v=202605190251 ]

制度の詳しい内容や申請手続きに関する説明会を開催いたします。

- 令和８年５月20日（水） 9:30～10:30- 令和８年６月４日（木） 9:30～10:30- 令和８年６月４日（木）13:30～14:30- 令和８年６月25日（木）13:30～14:30

お申し込みはこちらから。https://sapporocity-dx.jp/seminar/

【事業者様へのお知らせ（お電話でのご案内について）】

現在、対象となる市内企業様へ、本事業の委託事務局より「050-3145-0965（発信専用番号）」から制度のご案内のお電話を差し上げております。

当該番号からの架電は、本市の委託に基づく正当なお知らせであり、不な電話（詐欺等）ではございません。なお、ご案内に際して事務局から着手金などの金銭を要求することは一切ございません。

【関連リンク・お問い合わせ先】

・札幌市公式HP（事業案内）(https://www.city.sapporo.jp/keizai/top/topics/it/kigyoudx.html)

・事業特設ポータルサイト(https://sapporocity-dx.jp/)

・伴走支援のお申し込み(https://sapporocity-dx.jp/support/)

・一般向けお問い合わせフォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gATgMa-rAE-27SR41XRvTDVvD3kcHFhFtqsJ8anWbq9UN1A3UjRWS1IzUjJLWkIyRk1UWlhNWUpVWi4u&origin=QRCode&route=shorturl)