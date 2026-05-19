6月27日（土）YouTube無料ライブ配信！「キッコーマン国際食文化研究センター」の食文化講座「食べること、生きること～写真で読み解く、世界の暮らし～」

キッコーマン株式会社

キッコーマン国際食文化研究センター(*)は、6月27日（土）14:00から、キッコーマン東京本社KCCホールにおいて、「食べること、生きること～写真で読み解く、世界の暮らし～」をテーマにした食文化講座を開催します。28名様限定で会場でご参加いただけるほか、YouTubeライブ配信でもご視聴いただけます。

私たちが生きるうえで、食べることは欠かせません。そして、何を、どのように食べるかは、気候や環境、文化や社会によって大きく異なります。写真家・阪口克先生が世界各地を訪れ、人々と生活を共にしながら撮影した写真を手がかりに、生活と食についてお話しをいただきます。その土地ならではの知恵や工夫にあふれる多様な生活に触れ、命をつなぐ食について考えます。今回はイエメンとモロッコです。会場参加に加え、YouTubeライブ配信でもご視聴いただけます。お申し込みいただいた方全員に、限定URLをお送りします。2026年7月31日（金）まで、アーカイブを何度でもご視聴いただけます。皆様のご応募をお待ちしております！

１．講師：写真家 阪口 克 氏

1972年、奈良県生まれ。旅と自然の中の暮らしをテーマに撮影するカメラマン。帝京大学文学部卒、日本写真学園第二研究科卒。広告写真スタジオ勤務を経て、オーストラリアへ渡り、大陸1万2000kmを自転車で一周。帰国後、フリーカメラマンとして活動。各社旅行雑誌、アウトドア雑誌、航空会社機内誌などで特集記事の取材撮影と執筆を担当。埼玉県秩父郡長瀞町に家族でセルフビルドして建てた家で暮らす。著書『世界のまいにちごはん』『焚き火のすべて』『家をセルフでビルドしたい』ほか多数。写真家として参加した偕成社「世界のともだち」プロジェクトで第64回産経児童出版文化賞大賞を共同受賞。公益社団法人 日本広告写真家協会会員。

２．日時：2026年6月27日（土）14:00～15:30

３．会場：キッコーマン株式会社 東京本社KCCホール



４．参加方法：１.会場参加（定員28名 ※応募者多数の場合は抽選）

２.YouTubeライブ配信（事前応募制）

５．参加費：無料

６．申込方法：キッコーマン国際食文化研究センターホームページからお申し込みください。

https://www.kikkoman.com/jp/kiifc/information/fs20260627.html

お申し込み後、事務局よりライブ視聴用URLをお送りします。

※ご参加には、YouTubeをご覧いただくことのできるパソコン・タブレット・スマート

フォンなどの端末とインターネット環境が必要です。

７．申込締切：会場参加をご希望の方 2026年6月17日（水）23:59まで

※応募者多数の場合は抽選。6月18日以降、詳細をご連絡いたします。

YouTubeライブ視聴をご希望の方 2026年6月27日（土）14:00まで

８．お問合せ先：キッコーマン国際食文化研究センター

受付時間：平日（祝日を除く）10:00～16:00

TEL: 04-7123-5215

E-mail：shoku@mail.kikkoman.co.jp

(*)キッコーマン国際食文化研究センター

キッコーマン国際食文化研究センターは、キッコーマン株式会社創立80周年記念事業の一環として、1999年7月に設立しました。「しょうゆ」を中心とした文化社会面からの食文化の歴史的研究、食に関する情報の収集や公開などを主なテーマとして活動しています。

しょうゆや食に関する書籍の公開、これまでの研究結果をまとめた展示、研究機関誌「FOOD CULTURE」の発行のほかに、様々な分野の専門家をお招きした

食文化講座では、最新の食文化研究をわかりやすくお届けしています。

キッコーマン国際食文化研究センター 公式HP

https://www.kikkoman.com/jp/kiifc/

しょうゆとキッコーマンの歴史

https://www.kikkoman.com/jp/kiifc/history/