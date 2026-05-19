『ウィルキンソン ドライジンジャエール シャープレモン』6月2日発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、『ウィルキンソン ドライジンジャエール シャープレモン』を6月2日から期間限定で発売します。

『ウィルキンソン ドライジンジャエール シャープレモン』は、「ウィルキンソン」ならではの強炭酸はそのままに、グリーンレモンの香りを付与しました。ほのかな苦みや渋味をアクセントにしながら、キレの良い酸味が特長です。パッケージは「WILKINSON」ロゴとレモンのイラストをあしらうことで、味わいの特長を視覚的に表現しています。

炭酸水売上No.1※ブランド「ウィルキンソン」は、“刺激、強め。”という価値を訴求しています。炭酸飲料に対する多様なニーズにお応えする新商品の発売を通じて、お客さまとブランドとの接点を創出し炭酸水市場の拡大を図ります。

※インテージSRI+調べ 炭酸水市場（フレーバー含む）2025年1月～2025年12月 ブランド別累計販売金額

【商品概要】

商品名：ウィルキンソン ドライジンジャエール シャープレモン

容器・容量：PET500ml

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：炭酸飲料

発売日：6月2日（8月までの販売を予定）

発売地域：全国