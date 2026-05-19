【Ｚ会の教室】高1・2生向け 資料請求キャンペーンを5月18日（月）から6月28日（日）の期間限定で実施中

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社Ｚ会エデュースは、高1・2生とその保護者さまを対象とした資料請求キャンペーンを5月18日（月）から6月28日（日）までの期間限定で実施します。期間中、「Ｚ会の教室」の高1・2生向け資料をご請求いただいた方に、「総合型・学校推薦型選抜 徹底解説」動画をプレゼントします。

詳細を見る :https://www.zkai.co.jp/juku/lp-high/seikyucp-kb/?utm_source=web&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260519prtimes

近年、大学入試において合格者の割合が年々増えている「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」。

「一般選抜と何が違うの？」「自分でも挑戦できる？」「いつから、何を準備すればいいの？」 そんな疑問や不安をお持ちではありませんか？

総合型選抜・学校推薦型選抜で合格を勝ち取るための最大の鍵は、「早期からの正しい情報収集と準備」です。

そこで今回、Ｚ会の教室では、期間中に資料請求をしていただいた方全員に、大学入試に精通したＺ会の教室スタッフによる限定動画【Ｚ会が徹底解説！「総合型・学校推薦型選抜」のすべてがわかる限定動画】を無料でプレゼントするキャンペーンを実施いたします！大学受験のチャンスを広げるために、ぜひこの機会をご活用ください！

■キャンペーン概要

キャンペーン名： 高1・2生向け 資料請求キャンペーン

申込受付期間： 2026年5月18日（月）～2026年6月28日（日）

対象： 「Ｚ会の教室」の高1・2生向け資料をご請求いただいた方

プレゼント内容： 「総合型・学校推薦型入試対策」動画

視聴方法：お送りする資料に記載の二次元コードより特設サイトにご案内

■特典動画の内容

難関大をめざす受験手段の選択の一つとして選ばれる「総合型選抜・学校推薦型選抜」。

大学入試に精通したＺ会の教室スタッフが「総合型選抜・学校推薦型選抜とは何か」「一般選抜との違い」「高1・高2から準備すべき具体的なアクション」などを解りやすく端的にお伝えします。

【申込受付期間】

2026年5月18日（月）～2026年6月28日（日）

Ｚ会の教室・高1・2生向け 特設サイト（https://www.zkai.co.jp/juku/lp-high/seikyucp-kb/）より資料をご請求ください。



＜本件に関するお問い合わせ＞

「Ｚ会の教室」各教室までお問い合わせください。

https://www.zkai.co.jp/juku/map/