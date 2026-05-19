池田屋ランドセル、2027年度全モデルの価格維持を決定

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：長岡 和久、以下 池田屋）は、2027年度入学向けランドセル全商品について、2027年3月末までの期間に原材料費などの高騰があった場合でも、現行価格を維持することを決定いたしました。

近年、子育て世帯を取り巻く環境は大きく変化しており、教育費や生活費など、さまざまな面で負担を感じられているご家庭も増えています。

そのような中、池田屋では「子どもたちに必要なものだからこそ、できる限り安心して選んでいただきたい」という想いのもと、2027年度モデルについてもオプションパーツを含む全商品において現行価格を維持することを決定いたしました。

子育て世帯の負担が増える今だからこそ

ランドセルは、お子様が6年間使う大切な通学用品です。

私たちは、お子様が自分の好きなランドセルを、自由に、楽しく選べる時間を大切にしたいと考えております。

そのため、品質を維持しながら現行価格を維持するために、生産体制や業務フローの見直し、在庫管理の最適化など、さまざまな企業努力を重ねてまいりました。

品質を守りながら、“安心して選べる価格設定”を

池田屋ランドセルは創業以来、「軽さ」「背負いやすさ」「使いやすさ」を追求し、子どもたちにとって本当に使いやすいランドセルを作り続けてまいりました。

これからも品質面には一切妥協することなく、素材ひとつ、パーツひとつにまで徹底的にこだわった、“子ども思い”のランドセルを届けてまいります。

2027年度モデルの販売について

2027年度入学向けランドセルは、全国の直営店舗、展示会、公式オンラインショップにて販売しております。

商品ラインアップや展示会の開催情報については、公式サイトをご確認ください。

【公式オンラインショップ】

https://www.pikachan.com/

【全国展示会情報】

https://www.pikachan.com/exhibition/

※ご予約は開催日の17日前より、各会場詳細ページ内の専用フォームにて受付いたします（WEB受付のみ）