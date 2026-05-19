【紀ノ国屋・開催】調進所 紀ノ國屋京町家と夏の玉露講座

株式会社紀ノ國屋

株式会社土企画（唐木岱仙）と株式会社紀ノ國屋（本社：東京都港区、代表取締役社長：富田 勝己）は、京都市中京区の「調進所 紀ノ國屋 京町家」にて、2026年6月23日（火）に夏の玉露講座を開催いたします。春の桜茶会に続く2回目の開催となる「夏の玉露講座」では、「冷煎」をご体験いただきます。「冷煎」は氷をたっぷりと使い、オンザロックで味わうことで、玉露本来の旨味と甘みがより際立つ、日本茶の味わい方です。高温で入れるお茶とは異なり、低温でじっくりと抽出する「冷煎」は、渋みが抑えられ、まろやかで上品な味わいに仕上がります。ひと口含めば、口の中に広がる濃厚な旨味と、優しい甘みをお楽しみいただけます。本講座では、氷を使った玉露の淹れ方やおいしく仕上げるためのポイントを丁寧にご紹介し、ご自宅でも再現できるお茶の淹れ方を学びながら、普段とはひと味違う玉露の魅力を体験していただけます。冷煎の淹れ方を講師が実演した後、実際にご自身でお茶を淹れていただき、お菓子とともにお楽しみいただきます。

暑い季節にも心地よく楽しめる、新しい玉露の形をぜひご体験ください。

冷煎イメージ画像

冷煎イメージ画像

イベントイメージ画像

イベントイメージ画像

【ワークショップ詳細】

開催日：2026年6月23日（火）

時間：10:30～12:30（開場 10:20）

14:00～16:00（開場 13:50）

場所：京都/調進所 紀ノ國屋京町家（https://kinokuniya.kyoto/）

講師：唐木岱仙

定員：各部4名様限定

参加費：7,700円（税込・材料費込）

対象：大人（18歳以上）

申込方法：下記事前申込フォームより

（事前決済制）

キャンセル規定：開催7日前以降はキャンセル不可

【ワークショップ事前申込フォーム】※詳細は下記URLよりご確認ください

https://www.super-kinokuniya.jp/c/kyomachiya/9900-20260601ky

主催：調進所 紀ノ國屋京町家

ご不明点は電話番号：075-744-1219または、メール：choushinjo-cs@e-kinokuniya.co.jp にご連絡ください。

申込方法： ご参加人数「カートに入れる」ボタンを押し決済して下さい。

shop@super-kinokuniya.jpより、「ご注文完了メール」を送りますのであらかじめ受信設定をお願いいたします。

【講師プロフィール】

唐木岱仙 KARAKI（からき たいせん）

二世家元、そして三世家元から“所作”や“しつらえ”に加えて心の持ち方を「美意識」として学ばれ、

世界が平安に向かうように、お茶の力を信じて活動されています。

・煎茶道黄檗売茶流 総師範

・一般社団法人黄檗売茶流 理事

・煎茶道黄檗売茶流 師範会会長

・日吉大社 黄檗売茶流茶祭 実行委員長

・NHK ドラマ 「ライジング若沖」煎茶道指導

・NHK 美の壺 「煎じて味わう 日本のお茶」出演

黄檗売茶流とは

京都の宇治にある黄檗山萬福寺の茶冷から発展した茶道。

美しいお手前を、売茶翁の志とともに受け継ぐ煎茶道の流派です。

初心者、熟練者を問わず、お茶を淹れる形「お手前」を学びます。

時間をかけて培った美意識と、それを伴った振る舞いは、日常見慣れた景色に変化をもたらせ、あらゆる事柄を昇華させる力があるとされています。

【紀ノ國屋 ワークショップ開催店舗情報】

店舗名： 調進所 紀ノ國屋京町家

住所： 京都府京都市中京区富小路通御池下る松下町129番

調進所 紀ノ國屋京町家

https://kinokuniya.kyoto/

2025年春、京都・富小路御池に紀ノ國屋の新しいコンセプトショップが誕生しました。創業110余年、日本の食品文化をリードしてきた紀ノ國屋の次なる挑戦として、江戸時代に建てられた築160年の京町家をリノベーション。歴史ある環境でこれまでの紀ノ國屋のこだわりはそのままに、ここ京都から生まれる新しい品々をご紹介するコンセプトショップです。洛中の京町家空間をゆったりとお楽しみいただけます。

店舗予約サイト

https://kinokuniya.kyoto/booking/

紀ノ國屋 京町家公式Instagram

https://www.instagram.com/kinokuniya_kyoto/

調進所 紀ノ國屋京町家ブランドサイト

https://kinokuniya.kyoto/