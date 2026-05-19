【琵琶湖ホテル】 日本一の湖を望む特等席で“ととのう”格別なひととき　びわ湖の絶景と滋賀の美食を堪能する「屋上アウトドアバーベキュー 星」

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市、総支配人：前田義和）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間、ホテル最上階のルーフトップテラスにて「屋上アウトドアバーベキュー 星」を営業いたします。今年は、滋賀が誇るブランド牛「近江牛」や地元食材をふんだんに取り入れた「BBQ PLAN」の他、シャンパンを片手にタパスを楽しむ「Lakeside Twilight PLAN」が新登場。日本一のびわ湖を望む特等席で、リゾート感あふれる美食体験を提供いたします。

「屋上アウトドアバーベキュー 星」３つのおすすめポイント

2026年BBQイメージ

1. 刻一刻と表情を変える、びわ湖の「マジックアワー」が特等席

ホテル最上階、地上約45メートルから見下ろすのは、夕日にきらめく湖面と、夜空を彩る「びわこ花噴水」のライトアップ。 BBQやお酒を楽しみながらびわ湖を望む、どこを切り取っても“映える”開放的な空間でお過ごしいただけます。

2. 滋賀の味覚をBBQで愉しむ 「近江牛」プランも登場

BBQ PLAN 12,500円では、日本三大和牛の一つ「近江牛」のリブロースをメインに、伊吹ハムのベーコンや、仰木棚田米の釜ご飯など、滋賀の豊かな恵みをラインアップ。 地元の発酵文化を感じる「鮒ずし米麹入りの自家製バーニャカウダ」など、ここでしか味わえないこだわりが詰まっています。

3. 【新登場】シャンパンを片手に大人の社交場 「Lakeside Twilight Plan」

びわ湖の絶景を楽しみながら、シャンパンで優雅に乾杯！というニーズに応え、シャンパンフリーフローが付いたタパスプランが新登場。タコとアップルマンゴーのセビーチェや冷製ローストビーフなどタパス5種類をつまみながら、心地よい湖風とともに、フリーフローでお楽しみいただけます。

2026年「屋上アウトドアバーベキュー 星」営業概要

■店舗：「屋上アウトドアバーベキュー 星」（琵琶湖ホテル13階）

■期間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）

※8月6日（木）はびわ湖大花火大会開催のため休業。

※天候により営業中止になる場合がございます。予めご了承ください。

■時間：17:30～21:00（90分制 ラストオーダー19:30）

■内容：○ BBQ PLAN 6,500円 ☆琵琶湖ホテル倶楽部会員さま特別価格⇒ 6,000円☆

（メニュー）AUS牛ランプ150ｇ／ポークロース120ｇ／チキンウィング100ｇ／

骨付きフランク50ｇ／枝豆／シーザーサラダ／焼き野菜／

フライドポテト／焼きおにぎり／アイスクリーム

○ BBQ PLAN 9,500円 ☆琵琶湖ホテル倶楽部会員さま特別価格⇒ 8,500円☆

（メニュー）国産牛リブロース150g／国産豚肩ロース100g／

チキンウィング50g／骨付きフランク50ｇ／有頭えび1尾／

ひも付き帆立貝の香草バター焼き／

シーザーサラダ／サーモンダイスとビーンズのマリネ／焼き野菜／

キーマカレーとトルティーヤ／アイスクリーム

○ BBQ PLAN 12,500円 ☆琵琶湖ホテル倶楽部会員さま特別価格⇒ 11,500円☆

（メニュー）近江牛リブロース120g／近江黒鶏手羽先60ｇ／

滋賀県九重味噌漬け豚肩ロース100ｇ／

滋賀県伊吹ハムのベーコン30ｇ／有頭えび2尾／

琵琶湖の湖魚のアヒージョ仕立て／滋賀県産オオマスのマリネ／

鮒ずし米麹入りの自家製バーニャカウダと彩り野菜／焼き野菜／

滋賀県仰木棚田米の釜ご飯 近江牛のしぐれ煮・赤こんにゃく・

日の菜漬け／アイスクリーム

○ Lakeside Twilight PLAN（タパス5種＆シャンパンフリーフロー）

10,000円

（タパス）タコとアップルマンゴーのセビーチェ ライムとコリアンダーの香り／

滋賀県産トマトのカプレーゼとハモン・セラーノ／

冷製ローストビーフ バルサミコセックとトリュフオイル／

海老と夏野菜の香草ガーリックバター焼き／

フライドポテトのタコスstyle

（フリーフローアイテム（90分））

シャンパン／アサヒスーパードライ（樽生）／BREWDOG／

ノンアルコールビール／ウイスキー／ワイン（赤・白）／

焼酎（麦・芋）／チューハイ・カクテル各種／ソフトドリンク各種

○キッズメニュー 3,000円

○フリーフロー（90分制）2,500円

ソフトドリンクフリーフロー（90分制）1,200円

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/bbq/

琵琶湖ホテル

【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40

【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分、

JR大津駅よりシャトルバスで約5分

【階数】地上1階～地上12階（客室4階～12階/175室）

【公式URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/

※掲載料金は消費税・サービス料15％を含みます。

※リリースに掲載している写真はすべてイメージです。

※食材の入荷等の都合により、一部メニューが変更となる場合がございます