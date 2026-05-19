「さいたま市ごみゼロキャンペーン市民清掃活動」を実施します ～ポイ捨てごみのないきれいなまちに～

さいたま市過去の様子



毎年5月30日は「ごみゼロの日」です。「ごみゼロの日」は、環境美化の推進を図るとともに、資源の有効利用の促進に努め、環境保全に対する意識の向上をねらいとして、全国各地で各種美化活動が展開されています。

さいたま市では、環境美化推進事業の一環として、本年は5月30日（土）から6月28日（日）を「ごみゼロキャンペーン月間」と位置付け、一層の環境美化に対する意識向上を図るとともに、安心・安全できれいなまちづくりを進めるため、市内全域を対象とした清掃活動を実施します。

1. 実施期間

令和8年5月30日（土）から令和8年6月28日（日）まで

2. 参加団体（予定）

自治会、事業所、その他協力団体 （約700団体）

3. 活動内容

地元地域の家の周りの道路等に落ちているポイ捨てごみ（もえるごみ、もえないごみが対象）の収集を目的とした清掃活動を実施します。

大宮駅周辺と浦和駅周辺を「さいたま市ごみゼロキャンペーン市民清掃本部会場」とし、一般参加団体による清掃活動を実施予定です。



（1）大宮会場

実施日時：令和8年5月31日（日）

午前9時30分から午前10時30分までの間に団体ごとに任意の時間に集合

午前11時30分までに解散

集合場所：「ＯＭ ＴＥＲＲＡＣＥ（オーエムテラス）」屋上（大宮区大門町1丁目74番地1）※大宮駅東口一般車ロータリーに面したシェアサイクル及び公衆トイレの階上

実施場所：大宮駅周辺

参加予定団体（5月15日時点）：株式会社クリーン工房彩の国たばこ愛好会全日本たばこ産業労働組合 北関東支部（埼玉分会）日本たばこ産業株式会社 埼玉支社メットライフ生命保険株式会社 さいたまエイジェンシーオフィスさいたま市シニアユニバーシティ大宮校協議会 ポイ捨て吸い殻アート＠さいたま(B-effect) 東京海上日動火災保険株式会社 さいたま自動車営業1部・さいたま自動車営業2部株式会社日立ハイテクフィールディング 関越支店

※当日参加も可能です。集合場所に直接お越しください。



（2）浦和会場

実施日時：令和8年5月31日（日）

午前9時から午前10時までの間に団体ごとに任意の時間に集合

午前11時までに解散

集合場所：浦和駅西口中ノ島バスターミナル付近広場（浦和区高砂1-11（地下通路をご利用の上お越しください。））

実施場所：浦和駅周辺

参加予定団体（5月15日時点)：株式会社クリーン工房コルソ商店会前地通り商店会県庁通り商友会東日本旅客鉄道株式会社 浦和駅

※当日参加も可能です。集合場所に直接お越しください。

問い合わせ先

さいたま市資源循環政策課

電話：048-829-1337

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