AUTOBOOST、組織図をAIでビジュアル化する「AIパワーチャート機能」をリリース

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）の運営するセールスAIエージェントプラットフォーム「AUTOBOOST（オートブースト）」は、企業の組織図をパワーチャート形式でビジュアル表示する「AIパワーチャート機能」をリリースいたしました。

リリースの背景

ABM（アカウントベースドマーケティング）の浸透に伴い、ターゲット企業の組織構造や意思決定者を正確に把握することが、営業活動の成否を左右する重要な要素となっています。

昨今のLLMの台頭により、顧客データの収集と組織構造の把握は今まで以上に容易になりましたが、読み込みデータの精度の課題があると当社は考えます。

そこでAUTOBOOSTでは高精度の部署情報・人物情報に加え、組織図を視覚的に一覧できる「AIパワーチャート機能」を開発し、より直感的かつ迅速な組織理解を実現することで、戦略的な企業アカウントの攻略を効率化いたします。

機能詳細

■ 組織図のパワーチャート表示

企業の組織図をパワーチャート形式でビジュアル表示できるようになりました。部署の階層構造が一目で把握でき、意思決定ラインの確認や担当部署の特定をスピーディに行えます。

■ チャット操作による表示カスタマイズ

チャット画面での指示によって、表示する部署の絞り込みや表示内容の変更が可能です。都度画面を切り替えることなく、営業目的に合わせた形で組織図を確認いただけます。

■ パワーチャートの画像出力

「AIで画像を生成」ボタンから、パワーチャートをそのまま画像として出力できます。提案資料や社内への情報共有にご活用いただけます。

AUTOBOOSTについて

「AUTOBOOST」は540万件の法人データベースや1,000万件以上の人物データを組み合わせることによって、キーパーソンへ直接アプローチを実現するセールスAIエージェントプラットフォームです。今まで出会うことができなかった企業との接点創出や企業検索等での営業業務効率化・SFA/CRMとの連携で営業効率・成果を底上げし、強い営業組織をご支援します。

▶︎ サービスページ：https://www.autoboost.jp/

会社概要

社名：株式会社XAION DATA

代表取締役CEO：佐藤 泰秀

事業内容：採用支援SaaS「AUTOHUNT」、営業支援SaaS「AUTOBOOST」の企画・開発・運営・販売

設立：2020年1月

本社住所：東京都千代田区麹町２丁目5－１ WeWork半蔵門PREX South 2F

企業URL：https://xaiondata.co.jp/