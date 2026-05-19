電気お申込み件数　累計２０万件突破について

東北電力フロンティア株式会社

東北電力フロンティア株式会社（本店：宮城県仙台市、取締役社長：武山 徳彦、以下 当社）は、２０２１年１１月の事業開始以降、多くのお客さまから当社の電気料金プランをお選びいただき、２０２５年３月に電気お申込み件数が累計１０万件を突破（２０２５年３月１４日プレスリリース(https://www.tohoku-frontier.co.jp/news/1281/)）しておりましたが、このたび、累計２０万件を突破いたしました。

これもひとえに、日頃のお客さまのご愛顧の賜物であり、心より御礼申し上げます。

当社は今後も、東北電力グループの安心・信頼と、でんきとくらしを彩るサービスで、新たな「トキメキ」をお届けしてまいります。

引き続き、変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89147/table/55_1_becba96f78d2660a1442b3bf3af8daf4.jpg?v=202605190551 ]