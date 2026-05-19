人気の“くるっとまとまる”マグネットシリコンケーブルに新ラインアップ追加Type-A to Type-Cモデル新登場＆Type-C to Type-Cモデルに新色追加

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、磁力で簡単にまとまるシリコンケーブル「OEC-CBM3シリーズ」において、新たにUSB Type-A to Type-Cモデル（OEC-CBM3ACシリーズ）を追加発売いたします。また、既存のUSB Type-C to Type-Cモデル（OEC-CBM3CCシリーズ）には、新たにカラーラインアップを追加し、販路限定で展開いたします。

「OEC-CBM3シリーズ」は、ケーブル同士が磁力で自然にまとまることで、持ち運びや収納時の煩わしさを軽減できるシリコンケーブルです。

これまでUSB Type-C to Type-Cモデルを展開してまいりましたが、このたび“USB Type-A環境でも使いたい”という声に応え、USB Type-A to Type-Cモデルを新たにラインアップへ追加しました。

さらに、Type-C to Type-Cモデルでは既存カラーに加え、新たなカラーバリエーションを追加。デスク周りやガジェットに合わせて、より自分らしいカラーを選べるようになりました。

【製品特長】

画像はOEC-CBM3ACシリーズくるくるまとまるマグネットシリコンケーブル

本製品は磁力で簡単にまとめられるシリコンケーブルです。ソフトなシリコン素材で手触りが心地よく、くるくると巻くだけで、絡まず簡単にまとめることができます。

画像はOEC-CBM3ACシリーズまとまる秘密はケーブルの磁力

ケーブル部分に磁力があり、渦を巻くように綺麗な形で巻き取ることができます。また、折りたたむよりもケーブルへの負荷がかかりにくい点も特長です。

画像はOEC-CBM3ACシリーズアイデア次第でアレンジいろいろ

ケーブル同士をくっつけたり、ノートPCのACケーブルをまとめたり、デスクトップPCの側面に沿わせたりなど、アイデア次第でさらにスマートにお使いいただけます。

画像はOEC-CBM3ACシリーズ最大3Aの急速充電に対応

スマートフォンやタブレットなどをAC充電器やモバイルバッテリーなどに接続して、最大3Aでの充電が可能です。

画像はOEC-CBM3ACシリーズデータ転送対応

データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。

安心の1年保証

本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

■用途に合わせて選べる2タイプ

新登場：USB Type-A to Type-Cモデル

USB Type-A to Type-C（OEC-CBM3ACシリーズ）

・最大3Aでの充電が可能

・USB Type-Aの充電器やモバイルバッテリーとの相性抜群

■規格：USB2.0規格準拠

■出力仕様：最大3A充電対応

■通信速度：最大480Mbps（理論値）

ブラック

アイボリー

モカ

アッシュグリーン

グレーネイビー

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-a-type-c/oec-cbm3ac/

■販売ページ(直販店)：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003292/

■販売ページ(Amazon)：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1RQJJWP

■販売ページ(楽天市場)：

https://item.rakuten.co.jp/owltech/oec-cbm3ac10/

■販売ページ(Yahoo!ショッピング)：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/owltech/oec-cbm3ac10.html

▼新色追加：USB Type-C to Type-Cモデル

USB Type-C to Type-C（OEC-CBM3CCシリーズ）

・USB PD60W出力に対応

・ノートPCやタブレットなどの高出力充電に最適

■規格：USB2.0規格準拠

■出力仕様：最大60W充電対応 (20V/3A)

USB PD (Power Delivery)対応

■転送速度：最大480Mbps

ブラック

アイボリー

モカ

アッシュグリーン

グレーネイビー

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-c-type-c/cbm3cc/

■販売ページ(直販店)：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003067

■販売ページ(Amazon)：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DWYV36

■販売ページ(楽天市場)：

https://item.rakuten.co.jp/owltech/oec-cbm3cc10/

■販売ページ(Yahoo!ショッピング)：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/owltech/oec-cbm3cc10.html

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。