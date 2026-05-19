人気の“くるっとまとまる”マグネットシリコンケーブルに新ラインアップ追加Type-A to Type-Cモデル新登場＆Type-C to Type-Cモデルに新色追加

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株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、磁力で簡単にまとまるシリコンケーブル「OEC-CBM3シリーズ」において、新たにUSB Type-A to Type-Cモデル（OEC-CBM3ACシリーズ）を追加発売いたします。また、既存のUSB Type-C to Type-Cモデル（OEC-CBM3CCシリーズ）には、新たにカラーラインアップを追加し、販路限定で展開いたします。




「OEC-CBM3シリーズ」は、ケーブル同士が磁力で自然にまとまることで、持ち運びや収納時の煩わしさを軽減できるシリコンケーブルです。
これまでUSB Type-C to Type-Cモデルを展開してまいりましたが、このたび“USB Type-A環境でも使いたい”という声に応え、USB Type-A to Type-Cモデルを新たにラインアップへ追加しました。


さらに、Type-C to Type-Cモデルでは既存カラーに加え、新たなカラーバリエーションを追加。デスク周りやガジェットに合わせて、より自分らしいカラーを選べるようになりました。


【製品特長】


画像はOEC-CBM3ACシリーズ
くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル

本製品は磁力で簡単にまとめられるシリコンケーブルです。ソフトなシリコン素材で手触りが心地よく、くるくると巻くだけで、絡まず簡単にまとめることができます。






画像はOEC-CBM3ACシリーズ
まとまる秘密はケーブルの磁力

ケーブル部分に磁力があり、渦を巻くように綺麗な形で巻き取ることができます。また、折りたたむよりもケーブルへの負荷がかかりにくい点も特長です。






画像はOEC-CBM3ACシリーズ
アイデア次第でアレンジいろいろ

ケーブル同士をくっつけたり、ノートPCのACケーブルをまとめたり、デスクトップPCの側面に沿わせたりなど、アイデア次第でさらにスマートにお使いいただけます。






画像はOEC-CBM3ACシリーズ
最大3Aの急速充電に対応

スマートフォンやタブレットなどをAC充電器やモバイルバッテリーなどに接続して、最大3Aでの充電が可能です。






画像はOEC-CBM3ACシリーズ
データ転送対応

データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。






安心の1年保証

本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。





■用途に合わせて選べる2タイプ


新登場：USB Type-A to Type-Cモデル


USB Type-A to Type-C（OEC-CBM3ACシリーズ）

・最大3Aでの充電が可能


・USB Type-Aの充電器やモバイルバッテリーとの相性抜群



■規格：USB2.0規格準拠


■出力仕様：最大3A充電対応


■通信速度：最大480Mbps（理論値）






ブラック




アイボリー




モカ




アッシュグリーン





グレーネイビー





■製品ページ：


https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-a-type-c/oec-cbm3ac/


■販売ページ(直販店)：


https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003292/


■販売ページ(Amazon)：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1RQJJWP


■販売ページ(楽天市場)：


https://item.rakuten.co.jp/owltech/oec-cbm3ac10/


■販売ページ(Yahoo!ショッピング)：


https://store.shopping.yahoo.co.jp/owltech/oec-cbm3ac10.html


▼新色追加：USB Type-C to Type-Cモデル


USB Type-C to Type-C（OEC-CBM3CCシリーズ）

・USB PD60W出力に対応


・ノートPCやタブレットなどの高出力充電に最適



■規格：USB2.0規格準拠


■出力仕様：最大60W充電対応 (20V/3A)


USB PD (Power Delivery)対応


■転送速度：最大480Mbps






ブラック




アイボリー




モカ




アッシュグリーン





グレーネイビー




■製品ページ：


https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-c-type-c/cbm3cc/


■販売ページ(直販店)：


https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003067


■販売ページ(Amazon)：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DWYV36


■販売ページ(楽天市場)：


https://item.rakuten.co.jp/owltech/oec-cbm3cc10/


■販売ページ(Yahoo!ショッピング)：


https://store.shopping.yahoo.co.jp/owltech/oec-cbm3cc10.html


株式会社オウルテック


https://www.owltech.co.jp/



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