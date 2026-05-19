【大感謝祭】愛媛県の「魚民 伊予店」で日頃の感謝を込めて“大感謝セール”を開催！2026年5月20日（水）～5月22日（金）の3日間限定で“全品半額”！ さらに“半額チケットバック”！

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株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「魚民 伊予店」限定で「全品半額」の“大感謝セール”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！



「魚民 伊予店」限定！“大感謝セール”



開催期間：2026年5月20日（水）～2026年5月22日（金）の3日間


実施内容：店内でお召し上がりの全品半額



【ご留意事項】


・別途、チャージ料がかかります。


・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス（単品飲み放題など）、


各種セールとの併用はできません。


・宴会コース、テイクアウト、デリバリーは対象外です。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



魚民 伊予店メニュー







魚民 伊予店　店舗情報



営業時間：17：00-0：00


住　　所：愛媛県伊予市下吾川996-1


電話番号：089-982-6388


席　　数：156席


喫 煙 室 ：あり


U　R　L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871027/



会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes