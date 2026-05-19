SpiralAI、『SaGaラジオ！vol.15』で「AIジョー」の会話AIと音声合成を開発

SpiralAI株式会社※掲載するイラスト・キャラクター画像はAI生成ではありません。権利元の許諾を得た番組関連素材・既存ビジュアルを使用しています。

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスを開発するSpiralAI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：佐々木雄一）は、2026年5月18日（月）20:00～に配信されたスクウェア・エニックス『ロマンシング サガ リ・ユニバース』公式番組「SaGaラジオ！vol.15」において、同作に登場するキャラクター「ジョセフィン・リン・ウッド（以下「ジョー」と記載）」の会話AI（テキスト応答生成）および音声合成の技術開発を担当し、番組内での技術提供および演出協力を行ったことをお知らせします。なお、音声合成はゲーム本編の音声を無断で学習・流用したものではなく、SpiralAIが正式にご依頼した声優の方の収録音声をベースに、権利元の許諾および監修のもと制作しています。

◆ 配信概要

今回SpiralAIが技術提供および演出協力を行ったのは、『ロマンシング サガ リ・ユニバース』公式番組「SaGaラジオ！vol.15」です。番組内では、ジョーがAIとして登場し、視聴者の方々とリアルタイムで作品世界に沿ったコミュニケーションを行いました。

- 配信日時：2026年5月18日（月）20:00～- 番組名：『ロマンシング サガ リ・ユニバース』公式番組「SaGaラジオ！vol.15」- 配信URL：https://youtube.com/live/ZT3ROldtTTA

◆ SpiralAIが担当した技術開発について

SpiralAIは本取り組みにおいて、ジョーの会話AI（テキスト応答生成）とリアルタイム音声合成の技術開発を担当しました。会話AIでは、キャラクター設定や作品内での言葉づかい、受け答えの方向性を踏まえ、番組内の問いかけに対してジョーらしい応答を返すための設計を行っています。

また音声合成については、SpiralAIが正式にご依頼した声優の方による収録音声をベースに、権利元である株式会社スクウェア・エニックスの許諾および監修のもと制作しました。ゲーム本編の音声データを無断で学習・流用したものではなく、声優の方および権利元との合意のうえで実施しています。SpiralAIは、版元IPへの敬意を前提に、作品やキャラクターの魅力を損なわない形でAI技術を実装しています。

◆ 番組のみどころ

本番組では、AIジョーが単に音声を発する演出にとどまらず、会話の流れに応じて応答する点が見どころです。たとえば、視聴者から寄せられたコメントに対し、ジョーが本人のキャラクター性に沿って返答する進行が想定されています。リアルタイムの番組進行に合わせて受け答えを成立させるため、応答速度とキャラクターらしさの両立が技術的なポイントとなりました。

また、作品ファンにとって違和感の少ない表現を目指し、言い回しやニュアンスの調整を重ねています。AI技術を前面に押し出すのではなく、あくまで番組体験の一部として自然に楽しめることを重視しております。

※本セクションに掲載するイラスト・キャラクター画像はAI生成ではありません。権利元の許諾を得た既存素材・番組画面素材を使用しています。◆ キャラクター「ジョセフィン・リン・ウッド（ジョー）」について

ジョセフィン・リン・ウッドは、『ロマンシング サガ リ・ユニバース』に登場するキャラクターで、愛称は「ジョー」として親しまれています。玄武と朱鳥の術を同時に操る稀有な術士であり、相棒の玄竜「ゲンちゃん」を連れていることでも知られています。シリーズファンの間でも印象的な存在感を持つキャラクターです。

今回の技術開発にあたっては、こうしたキャラクターの魅力や既存のイメージを損なわないことを重視しました。なお、本リリースに記載しているキャラクター情報は、版元監修のもと、公式設定として確認可能な情報のみを使用しています。

◆ 代表取締役CEO 佐々木雄一 コメント

ロマサガファンに長く愛されてきたジョーを、スクウェア・エニックス様とご一緒し、AIキャラクターとして『SaGaラジオ！』にお届けできたことは、私たちにとって大きな喜びでした。玄武と朱鳥の術を同時に扱う稀有な個性、相棒のゲンちゃんとの関係性--ファンの方々が愛するジョーらしさを、技術で損なうことなく番組の中で立ち上げる挑戦に、権利元の皆さまの丁寧な監修のもと携われたことを光栄に思います。SpiralAIは今後も、作品とキャラクターへの敬意を最優先に、IPの新しい届け方を技術で支えてまいります 。

◆ 今後の展望

SpiralAIは、会話AIや音声技術を活用し、エンターテインメント領域における新たな体験設計に取り組んでいます。今回のように、権利元の許諾および監修のもとでキャラクターとの接点を拡張する試みは、IPの魅力を保ちながらファンとのコミュニケーション機会を広げる一例です。

今後も当社は、版元や権利元との連携を前提に、作品理解に基づいた技術開発を進めてまいります。AI技術そのものを目的化するのではなく、コンテンツや体験の価値向上に資する形で、継続的に取り組みを展開していく方針です。

◆ 会社概要

会社名：SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

代表者：代表取締役CEO 佐々木雄一

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 5階

設立：2023年3月1日

事業内容：大規模言語モデルなどのAI技術を活用したサービスの開発

URL：https://go-spiral.ai/

◆ お問い合わせ

- info@go-spiral.ai- https://go-spiral.ai/contact/

◆ 注記

- 『ロマンシング サガ リ・ユニバース』および関連する名称・キャラクターは、権利元に帰属します。- 本取り組みは、権利元の許諾および監修のもと実施しています。- キャラクター画像はゲーム本編に基づくものであり、AI生成画像ではありません。