「Ulike（ユーライク）」より美肌ケアを叶える「Ulike Air 10 Max」シリーズメンズ向けハイパワーモデル「Ulike X Max」シリーズが同時に新登場！

ユーライクジャパン株式会社

家庭用美容機器メーカー「ユーライクジャパン株式会社」（本社：東京都港区、代表：高野 亮子）が展開する、家庭用光美容器3年連続世界NO.1(*1)ブランド「Ulike（ユーライク）」は、新たに美肌ケアニーズに応える「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」シリーズと、メンズのニーズに応えたハイパワーモデル「Ulike X Max IPL光美容器」シリーズを2026年5月19日（火）より、自社ECストア（公式サイト・Amazon店・楽天市場店等）と全国の家電量販店（一部店舗を除く）にて販売開始いたします。発売にあわせて全国の主要家電量販店では、大型ディスプレイや体験型売場を展開予定です。店頭では、冷却性能やハイパワー照射を実際に体験いただける環境を整え、実際に体感いただける売場展開を強化してまいります。また、販売チャネルに応じて指先や口元などの細かな部分もしっかりケアできるアタッチメントキット付きモデルも展開いたします。

「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」は、ベストセラーモデルの「Ulike Air 10 IPL光美容器」の魅力を受け継ぎながら、高出力と快適性をさらに強化したモデルです。28J(*2)の高出力にパワーアップし、最短3回の使用で効果実感へと導きます(*3)。さらに、特許取得済みのサファイア冷感技術(*4)により、電源オンからわずか3分でマイナス5℃ (*5)に冷却し、30分間連続使用しても照射時の肌の表面温度を16℃以下にキープ(*6)するため、ハイパワーでありながら快適な照射を実現。認識範囲がダークブラウン(*7)の肌色まで拡張した進化版スキンセンサーも搭載し、家族でシェアしても安心して使え、自宅でのムダ毛ケアをより手軽に続けやすくサポートします。さらに、全身たったの8分間(*8)で、サロンに通わずとも簡単に本格的なケアが可能です。

また、メンズ向けモデル「Ulike X Max IPL光美容器」は、 毎朝の髭剃り負担に着目したモデルです。Ulike史上最高となる30J(*9)のハイパワー照射に加え、0.2秒の超高速フラッシュ連射とダブルランプ設計により、ヒゲのお手入れは1回たったの2分(*10)で完了。さらに、男性のヒゲに特化した広帯域波長で剃り残しによる青ひげ悩みにもアプローチします。加えて、肌色を自動識別して、最大10段階のレベルから出力パワーを自動調整するスキンセンサーも搭載し、日焼けなどによるわずかな肌色の変化も見逃さず、その日の肌状態に合わせて効率的なケアが続けられます。

今回、専属トレーナーのように継続的なケアをサポートする「Ulike Smartアプリ」が新搭載した他、指先や口元などの細かな部分までしっかりケアできるアタッチメントキット付きモデルが登場。これにより、部位や使用シーンに応じたきめ細かなケアが可能となり、毎日のセルフケアをこれまで以上に快適に続けられる仕様へと進化しました。

近年、ムダ毛ケアへの関心は女性だけでなく、男性や子ども世代にも広がっています。「Ulike」は光美容器を「自分ひとりで使う美容アイテム」ではなく、家族やカップルで自然に”シェア”できる家庭用美容家電として提案します自宅で気軽に試せることで、パートナーや親子の間に悩みを相談し合う新しいコミュニケーションが生まれ、ムダ毛ケアをより身近で前向きな美容習慣へと変えていきます。

■進化した人気モデル「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」シリーズ

*アタッチメントはオフラインモデルのみに同梱されます。

【製品のポイント】

＜新ポイント＞

●28J (*2)の高出力で、最短3回(*3)の使用で効果実感へ

・28J (*2)の高出力にパワーアップ

・最短3回(*3)の使用で、サロン並みの効果が実感できます。

●進化したスキンセンサーで、幅広い肌色に対応

・認識範囲はダークブラウン(*7)の肌色まで拡張。

・日焼け後のデリケートな肌や、家族それぞれの肌色の違いにも配慮したケアをかなえます。

●専用アプリが、続けやすいセルフケアをサポート

・「Ulike Smart」アプリが、「続かない」といった悩みに寄り添い、継続的なケアを支援します。

●新たにアタッチメントキットが登場！口元など細かな部位にもより丁寧に対応（※オフラインモデル限定）

・2.6cm²のアタッチメントキットが付属。スキンセンサーとサファイア冷感技術に対応。

・指先や口元など、細かなパーツも心地よくケアできます。

＜シリーズ共通ポイント＞

●日本国内で特許取得(*4)の「サファイア冷感技術」で、痛みレス(*11)な快適ケアをサポート

・特許取得済みのサファイア冷却技術(*4)を搭載し、電源オンからわずか3分でマイナス5℃(*5)に冷却。

・30分連続使用しても照射温度16℃(*6)をキープし、ジェルや保冷剤で冷やす手間は不要です。

●シンプルかつスピーディーにケアが完了

・0.25秒間隔の高速フラッシュで全身たったの8分(*8)

・自動連射モード搭載で、お肌に密着させながら滑らせるだけの簡単操作！広範囲のお手入れもスピーディに

●家族でシェアしても15年間使える長寿命！サロンに比べて圧倒的なコスパ

・90万回照射(*12)で、家族でシェアしても15年間使える長寿命で圧倒的なコスパを実現。

【製品概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107124/table/60_1_b193fa5cd89382aa747028d92b8ab559.jpg?v=202605190551 ]

■メンズ向けハイパワーモデル 「Ulike X Max IPL光美容器」シリーズ

*アタッチメントはオンラインモデルのみに同梱されます。

【製品のポイント】

＜新ポイント＞

●1回約2分(*10)で毎朝スピーディーにひげケアを実現

・0.2秒の超高速フラッシュ連射＆ダブルランプ設計により、ひげのお手入れは1回たったの約2分(*10)で完了。

●Ulike史上最高のハイパワーで、男性の剛毛もたった3回の使用で効果実感(*3)

・ハイパワー30J(*9) によりパワフルな光の照射を実現。

●男性の青ひげに特化した、広波長テクノロジーを採用

・550-1200nmの広帯域波長がエネルギーを毛根へ確実に届け、剃り残しによる青ひげを効果的にケア。

・全身の頑固な毛やヒゲにも対応、顔からVIOまで、これ1台で。

●専用アプリ「Ulike Smart」が、続けやすいセルフケアをサポート

・「効果が見えにくい」「使い方が分からない」「続かない」といった悩みに寄り添い、継続的なケアを支援。

●新たにアタッチメントキットが登場！口元など細かな部位にもより丁寧に対応（※オンラインモデル限定）

・2.6cm²のアタッチメントキットが付属。スキンセンサーとサファイア冷感技術に対応。

・指先や口元など、細かなパーツも心地よくケアできます。

＜シリーズ共通ポイント＞

●ハイパワーでも肌に優しい、USHRモード(*13)搭載

・広帯域波長×USHR蓄熱モードがエネルギーを毛根へ届け、ヒゲの成長を根元から抑制。

・その他3つのモード搭載で、体のパーツごとにモードを分けてケアが可能。

●保冷剤やジェル不要！サファイア冷感技術で痛みレス(*11)

・日本で特許取得(*4）の「サファイア冷感技術」により、起動からわずか3分でマイナス5℃(*5）に冷却し

30分連続使用でも14℃以下(*14）をキープ。

・照射面と冷却面が一体化したデザイン。照射ヘッドを当てるだけてお肌をひんやり冷却しながらそのまま照射できます。

●シンプル操作と高速自動連射で、時短ケア

・全身のケアはわずか8分(*8)で完了。

・自動連続照射モード搭載で、手の疲労や負担を軽減しながらスムーズにケアを完了。

●スキンセンサーにより肌色を識別！最大10段階の自動出力調整で安心ケア

・新たなアップグレードにより、認識範囲は小麦色肌(*7）まで拡張した、

お肌の色に合わせて常に最適なレベルに照射パワーを自動調整するスキンセンサーを搭載。

【製品概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107124/table/60_2_e987a94c187c018bbdf0e9e0502e6b03.jpg?v=202605190551 ]

■ 3年連続世界NO.1（*1）光美容器ブランド 「Ulike」

2013年に創業したUlikeは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界49の国と地域で愛されている家庭用美容機器メーカーです。独自開発の「サファイア冷感技術」を搭載した“痛みレス（*11）なムダ毛ケア”に特に定評があり、2022年～2024年の光美容器の販売実績において世界累計販売台数を800万台（*15）を突破し、世界NO.1（*1）の実績を持ちます。これまでに1000件以上(*16）の特許を取得し、10年間以上にわたりムダ毛ケアを専門としたテクノロジーの研究開発にこだわり続けています。日本では公式サイトでの販売に加えて、全国の主要な家電量販店、ドン・キホーテ系列店でも販売を開始しております。

＜Ulike 公式オンラインストア＞

公式サイト ：https://jp.ulike.com/(https://jp.ulike.com/)

楽天市場 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/ulike-store/(https://www.rakuten.ne.jp/gold/ulike-store/)

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/ulike/(https://www.amazon.co.jp/ulike/)

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/shop/ulikejpofficial(https://www.qoo10.jp/shop/ulikejpofficial)

Yahoo!ショッピング ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ulike/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@ulikejp

＜公式SNS＞

Instagram @ulike.jp https://www.instagram.com/ulike.jp/(https://www.instagram.com/ulike.jp/)

X @Ulike_JP https://x.com/Ulike_JP(https://x.com/Ulike_JP)

Facebook @ulikejapan https://www.facebook.com/ulikejapan(https://www.facebook.com/ulikejapan)

YouTube @ulikejp https://www.youtube.com/@ulikejp(https://www.youtube.com/@ulikejp)

Ulike公式LINE https://lin.ee/Uzya6ey

*1 フロスト＆サリバン調べ：2022年から2024年の世界の光美容器販売台数から算出。2025年2月に実施された調査に基づく。

光美容器とは、レーザーやIPLといった技術を利用してムダ毛を処理する美容機器を指す。

*2 国際認証機関CVCにより：WTS2024-15864、最大出力エネルギーはUSHRモード使用時に限られる。結果はテスト条件による異なる可能性もあります。

*3 国際認証機関SGSによる報告：GZCPCH24001216-01S1_CN。トリートメントスケジュールに従って週3回使用した場合。効果には個人差及び部位差があります。

*4 日本国内サファイア冷却特許：特許第3226132号、特許第3242510号

*5 電源投入後、未照射状態の冷却面の温度を指す。国際認証機関CVCによる試験結果：NO: GJW2024-1748、結果はテスト条件により異なる可能性もあります。

*6 国際認証機関CVCによる試験結果：NO: GJW2024-1748、結果はテスト条件により異なる可能性もあります

*7 フィッツパトリックV型を指す。

*8 国際認証機関CVC：WTS2024-15491;160cmの男女3名を対象とした試験結果。お手入れにかかる時間には個人差があります。

*9 国際認証機関CVCによる試験結果：WTS2026-4975、最大出力エネルギーはUSHRモード使用時に限られる。結果はテスト条件により異なる可能性もあります。

*10 当社調べに基づく。

*11 痛みの感じ方には個人差と部位差があります。

*12 当社の耐久性試験結果。最大90万回連続照射できます。

*13 USHRモード：UlikeのUSHRモードとは、IPL蓄熱式照射技術を指す。

*14 国際認証機関CVCによる試験結果：WTS2026-4975、結果はテスト条件により異なる可能性もあります。

*15 当社調べ：2022年から2024年の世界の光美容器販売台数から算出。2025年7月に実施された調査に基づく。

*16 最新統計時間：2025年12月の自社統計情報に基づく。