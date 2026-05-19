「エキテン byGMO」、「Reserve with Google」に対応【GMOデザインワン】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOデザインワン株式会社（代表取締役社長：高畠 靖雄）は、店舗情報ポータルサイト「エキテン byGMO」において、Google 検索TMおよびGoogle マップTMから直接予約ができる「Reserve with Google」への対応を2026年5月18日より開始しました。

本機能により、Google経由の予約を「エキテン byGMO」の管理画面に一元取り込みでき、飲食店は複数チャネルの予約管理を効率化するとともに、新規顧客の獲得機会を拡大できます。すでに5,000店舗以上が導入している「エキテン ネット予約」の基盤を活用し、予約業務の負担軽減と売上向上を支援します。

【サービス提供の背景】

近年、飲食店の集客においてはGoogle検索やGoogleマップの利用が拡大しており、ユーザーは検索結果からそのまま予約できる利便性を求めています。一方で、複数の予約媒体を併用することで管理負担が増加し、機会損失といった課題も生じています。

こうした背景を受け、GMOデザインワンでは2025年に飲食店向け予約管理機能「エキテン ネット予約」を提供開始しました。今回、新たに「Reserve with Google」に対応することで、予約導線の拡張と業務効率化を同時に実現します。

【新機能の主な特徴】

■予約データのリアルタイム同期

「Reserve with Google」での予約枠と「エキテン byGMO」の予約データをリアルタイムで同期。手動更新の手間を削減し、予約管理の効率化を実現します。

■予約情報の一元管理

「エキテン ネット予約」の管理画面上で、「Reserve with Google」経由と「エキテン byGMO」経由の予約をまとめて管理可能。複数の予約チャネルを一つの画面で把握できるため、予約管理にかかる工数を削減します。

■空席状況の自動更新

予約の確定・キャンセルに応じて空席状況を自動更新。常に最新の空席状況を反映することで、予約機会の損失を防ぎ、来店機会の最大化につながります。

■Google 検索とGoogle マップからのスムーズな予約導線

Google検索やGoogleマップから直接予約できる導線を構築することで、ユーザーが外部サイトへ遷移する手間を削減。離脱を防止し、予約完了率の向上と新規顧客の獲得機会の最大化につながります。

■新規顧客獲得の最大化

「Reserve with Google」経由の予約導線を活用することで、これまで接点のなかった潜在顧客へのアプローチが可能となり、集客力の向上に寄与します。

＜予約画面イメージ＞

【他社サービスとの違い】

「エキテン byGMO」は、集客媒体と予約管理機能を一体化している点が特長です。一般的な予約管理ツールが予約管理単体であるのに対し、「エキテン byGMO」では店舗ページの閲覧から予約までを一貫して提供できるため、集客と予約を同時に強化できます。また、外部サービスを併用する必要がないため、導入・運用の負担軽減にもつながります。

【料金体系】

「エキテン byGMO」のネット予約機能は、有料店舗会員（月額5,000円～（税抜））にて追加料金なしで利用可能です。無料会員の場合は、有料プランへの加入により本機能をご利用いただけます。

▼有料プランお申し込み

https://owner.ekiten.jp/plan-basic02/

【Reserve with Googleによる予約フロー】

Google 検索の結果やGoogleマップ上に、エキテンに登録されている店舗情報やリアルタイムの空席情報が自動表示され（※）、ユーザーは「予約」ボタンからそのまま予約画面へ進むことができます。

ユーザーは来店希望日・時間・人数を選択することで予約が可能で、Googleアカウントにログインしている場合は氏名や連絡先などの基本情報が自動入力されるため、入力の手間を省き、短いステップで予約が完了します。

予約内容は「エキテン byGMO」の管理画面に即時反映されるため、店舗側はリアルタイムで予約状況を把握・管理することが可能です。これにより、ユーザーと店舗双方にとってスムーズな予約体験を実現するとともに、予約機会の最大化につながります。

※一部、「Reserve with Google」を利用できない店舗があります。

【GMOデザインワンについて】

GMOデザインワンは、「世界を、活性化する。」をミッションに、店舗・地域事業者向けのDXサービスを展開しています。

ポータルサイト「エキテン byGMO」を基盤とした店舗予約管理SaaSをはじめ、Googleマップ活用支援、SNS運用、AI活用支援など、店舗集客から運営効率化までを支援するサービスを提供しています。

これらのサービスを通じて、魅力あるお店やサービスを探す「消費者」と、価値ある体験を提供する「事業者」との出会いを創出。一つひとつの出会いがお店のファンを増やし、街に活気を生み出していく――その好循環を日本全国へ広げることで、地域経済の活性化、そして日本経済の発展に貢献してまいります。

※ Google 検索 および Google マップは、Google LLC の登録商標または商標です。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOデザインワン株式会社

コニュニケーションプランニング部 田上

TEL：050-5536-1555 FAX：03-6380-6226

E-mail：sales@ekiten.jp

【GMOデザインワン株式会社】（URL：https://www.designone.jp/(https://www.designone.jp/)）

会社名 GMOデザインワン株式会社

所在地 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル

代表者 代表取締役社長 高畠 靖雄

事業内容 SaaS事業、インターネットメディア事業、開発事業

資本金 1億円

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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