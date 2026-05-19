【FRAY I.D(フレイ アイディー)】Reebokとのコラボレーション第2弾が登場！中野恵那が魅せる大人スポーティなコレクションを公開〈5/19(火)WEB公開・5/20(水)店頭発売〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は象徴的かつ革新的なスポーツカルチャーブランド「Reebok（リーボック）」別注アイテムを2026年5月20日(水)12:00(正午)よりFRAY I.D全国直営店舗にて店頭発売致します。

Reebok｜FRAY I.D

アイコニック且つ革新的なスポーツカルチャーブランドのリーボックとのコラボレーションの第2弾が実現。別注の「CLUB C EXTRA」と「ULTRA LO」の2型のスニーカーに加え、レイヤードデザインやテニスクラブを思わせるムードなど、モードなエッセンスを随所に散りばめたニットトップスやフーディ、雑貨など計7型を展開。スポーティーなアイテムに繊細な素材と女性らしいニュアンスを掛け合わせ、都会的で洗練されたアクティブスタイルを提案します。

Knit tops \14,850

【Reebok | FRAY I.D】Pants \26,400

【Reebok | FRAY I.D】Bag \18,920

【Reebok | FRAY I.D】Knit tops\17,930

Camisole\14,960

Pants \14,960

【Reebok | FRAY I.D】Sneakers\12,100

【Reebok | FRAY I.D】Polo knit \13,530

【Reebok | FRAY I.D】Denim\19,910

【Reebok | FRAY I.D】Shoes\12,100

【Reebok | FRAY I.D】Hoodie\17,600

【Reebok | FRAY I.D】Skirt \15,730

Shoes\17,600

【Reebok | FRAY I.D】Hat \9,900

【Reebok | FRAY I.D】Bag \18,920

■CLUB C EXTRA 別注

「CLUB C EXTRA」に、FRAY I.Dのコラボレーションモデルが登場。CLUB Cのシンプルでクラシックなスタイルに、プラットフォームを採用した存在感のある一足。アッパーには、エラスティックレザーとスエードを組み合わせ、同系色の中に繊細なニュアンスを表現。ミニマルな佇まいに、コラボレーション限定ロゴを配したウィンドウラベルや、踵のシルバーロゴがアクセントを添えます。

シューレースはリボンと平紐の2種をセット。付け替えやアレンジで、足元の印象を変えて楽しめます。約5cmのボリュームソールながら、軽やかな履き心地も魅力です。

【Reebok | FRAY I.D】Sneakers\16,500

Size：22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5cm

Col：WHT

■ULTRA LO

レーシングシューズからインスパイアされた、ロープロファイルでスリークなシルエットが特徴の1足です。サテン素材が採用されたアッパーアンダーレイとシューレースが新しい、SS26シーズンのウィメンズニューモデル。

【Reebok | FRAY I.D】Sneakers\12,100

Size：23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25cm

Col：WHT

【※価格は全て税込みです】

・WEB公開について

■WEB公開：5月19日(火)12:00（正午）

・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/

・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/

・MASH STORE

iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)

■FRAY I.D全国直営店舗発売日：2026年5月20日(水)より発売

・Reebok （リーボック）

リーボックは、フィットネスにルーツを持つ、象徴的かつ革新的なスポーツカルチャーブランドで、その歴史は1895年にまで遡ります。スポーツの在り方を変えた“アスレチックシューズ”に代表されるように、今もなお、業界を前進させるイノベーションを取り入れ続けています。今日まで、リーボックはアクティブ、ライフスタイル、スポーツ、とそれぞれの分野に精通し、あらゆるシーンにマッチする高品質でモダンなスタイルを提供しています。また、プロから愛好家まで、全てのアスリートに向け、ポテンシャルを最大限に発揮する機会、製品、インスピレーションの提供に努めています。現在では、世界80か国、約400の独立型店舗があり、国内は11店舗を構えています。

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

■Official Online Store：

https://fray-id.com/

■Instagram：

https://www.instagram.com/fray_id/

■USAGI ONLINE：

https://usagi-online.com/brand/frayid/