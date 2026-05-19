【JR静岡駅徒歩1分】初夏の風が心地よいホテルアソシア静岡のガーデンテラスで楽しむ“手ぶらBBQ”プランを販売

株式会社ジェイアール東海ホテルズ「ザ・ガーデン バーベキュー」イメージ

ホテルアソシア静岡（静岡市葵区・総支配人 坂口修成)では、ホテル敷地内の屋外ガーデンスペースにて、手ぶらで楽しめる「ザ・ガーデン バーベキュー」プランを販売しております。

夏本番前の5月は、心地よい風を感じながら屋外で過ごすのに最適なシーズン。開放感あふれる空間で、ワンランク上の“手ぶらBBQ”を楽しめるプランとして、会社帰りの食事や友人同士の集まり、週末のお出かけなど幅広いシーンでご利用いただけます。

詳細・ご予約はこちら :https://www.associa.com/sth/restaurant/scenery/Garden/23649044769d9eaab2f3e3/

北海道産ホタテや静岡県産「富士の鶏」、牛ステーキなど、ホテルならではの食材を取り揃えたBBQメニューをご用意しております。食材や機材はすべてホテル側でご用意するため、準備不要で“手ぶらBBQ”をお楽しみいただけます。

「ザ・ガーデン バーベキュー」販売記念特典

2026年6月30日（火）までの期間限定で、「ザ・ガーデン バーベキュー」プランをご利用のお客様へ、お一人様につきグラスワイン1杯をご用意しております。

ザ・ガーデン バーベキュー

■場所：ホテルアソシア静岡 屋外ガーデンスペース「ザ・ガーデン」

■期間：7月31日（金）まで

■時間：11:30～20:00（最終入店19:00）※2時間制

■料金：お一人様 7,000円／フリードリンク追加＋2,000円

■利用人数：2名様～10名様

■提供内容：食材／調味料（岩塩・ブラックペッパー・オリーブオイル）／調理器具

■設備：BBQグリル／食器類／テーブル／椅子

■予約：公式ホームページから予約可

URL：https://www.associa.com/sth/restaurant/scenery/Garden/23649044769d9eaab2f3e3/

【メニュー】

・北海道産ホタテのブルギニヨン パセリとガーリックバター風味

・静岡県産 富士の鶏 骨付きレッグのロースト～タイムとローズマリーの香り～

・野菜のグリル 丸ごとカマンベールディップ チーズフォンデュ風

・粗挽きソーセージ マスタード添え

・天使の海老のグリル

・しらすのアヒージョ

・牛ステーキ ハーブソルト

・アイスクリーム

※雨天時について

雨天時や途中で天候が変わった場合は、屋外バーベキューの開催を中止し、屋内会場にてお食事をお楽しみいただけます。お料理はシェフがバーベキューメニューを仕上げた状態でご提供いたします。

ガーデンテラスで気軽に楽しむフード＆ドリンク

屋外ガーデンスペース「ザ・ガーデン」では、バーベキュープランのほか、バーガーやピザなどの軽食メニューや、ビール・スパークリングワインなどのドリンクも提供しております。

緑を感じる屋外空間で、食事やカフェ、仕事帰りの一杯など、さまざまなシーンで気軽にご利用いただけます。

「ザ・ガーデン」利用イメージ

【メニュー一例】

・パーゴラバーガー

・本日のピザ

・フレンチフライポテト

・フレッシュガーデンサラダ

・厚切りベーコン＆ソーセージ

・ケーキ各種 など

※ケーキは数量限定のため、売り切れとなる場合がございます。

【ドリンク例】

・G.H.マム グラン コルドン

・樽生ワイン（スパークリング・白・赤）

・生ビール キリン一番搾り

・ウイスキー デュワーズ

・コーヒー

・カフェラテ

・紅茶

・ソフトドリンク各種 など

屋外ガーデンスペース「ザ・ガーデン」

ホテルアソシア静岡 1階

ロビーラウンジ シーナリー「ザ・ガーデン」

【営業時間】

10：00～21：00（ラストオーダー19：30）

【ご予約・お問い合わせ】

Tel.054-254-4460（10：00～19：30）

ホテルアソシア静岡

〒420-0851

静岡県静岡市葵区黒金町56

URL： https://www.associa.com/sth/

Tel：054-254-4141(代表)

JR静岡駅より徒歩1分

インスタグラム： https://www.instagram.com/associashizuoka/

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※掲載している写真はすべてイメージです。

※表示の金額は消費税等を含む総額表示です。

※食材の仕入れ状況等により、メニューを変更する場合がございます。

【JR静岡駅徒歩1分】ホテルアソシア静岡