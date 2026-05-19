【期間限定セール】Mukiya USB-C Hub搭載PCスタンド「M57」が特別価格で登場！

Shenzhen Shi Youmeihua Dianzi Wangluo Keji Youxian Gongsi

作業効率もデスクの美しさも、これ一台でアップデート。

散らかりがちなケーブル、足りない接続ポート、圧迫感のある作業スペース--そんなデスク周りの悩みをまとめて解決する、USB-C Hub一体型PCスタンド「M57」が登場。Mukiya「M57」は、USB-C Hub機能とノートPCスタンド機能を一体化した、デスク環境をスマートに整える多機能スタンドです。

Mukiya ハブ付き PCスタンド「M57」が、ただいまAmazonプライムデー継続セール中！通常価格5999円が、今なら4999円に。セールは5月末まで。この機会を見逃さないでください。

8-in-1設計で、デスク周りをもっとスマートに

「M57」PCスタンドは、USB-C Hub機能とPCスタンド機能を一体化した8-in-1多機能設計を採用。各ポートの仕様は以下の通りです：

1：SDカードスロット（25MB/S）

2：TF（microSD）カードスロット（25MB/S）

3：USB-A3.0*2(データ転送)

4：HDMI出力（4K@30Hz対応）

5：USB-C3.0（データ転送）

6：USB-C PD給電ポート（100w）

7：USB-C入力ポート

複数の周辺機器やアクセサリをこれ一台に集約することで、デスク周りをよりスマートで快適な作業環境へと整えます。

4K@30Hz対応で、より快適な大画面作業環境へ

「M57」PCスタンドは4K@30HzのHDMI出力に対応しており、外部モニターへ高精細な映像出力が可能です。ノートPCやタブレットの画面を大画面ディスプレイへ簡単に拡張でき、資料作成や動画視聴、日常業務などをより快適にサポートします。

限られた画面スペースによる作業効率の低下を軽減し、デュアルディスプレイ環境を手軽に実現します。

人間工学に基づいた設計で、快適な作業姿勢をサポート

「M57」PCスタンドは、人間工学に基づいたスタンド設計を採用。ノートPCを見やすい高さへ持ち上げることで、長時間の作業時における首や肩への負担を軽減します。

自然な視線を保ちやすく、タイピング時の姿勢も整いやすいため、テレワークや日常業務、長時間のデスクワークをより快適にサポートします。

折りたたみ式デザインで、持ち運びもスマートに

「M57」PCスタンドは、使わない時にはコンパクトに折りたたむことができ、省スペースで収納可能。自宅やオフィスはもちろん、カフェや出張先など、さまざまなシーンへ気軽に持ち運べます。

スタンド機能とUSB-C Hub機能を一体化することで、複数の機器を別々に持ち歩く必要がなく、外出先でも快適な作業環境をすぐに構築できます。

おすすめシーン：

- テレワーク/在宅勤務- デスク周りの整理整頓- オフィス作業- 動画視聴・オンライン会議- カフェ作業・コワーキング

M57 / M91 モデル別機能一覧：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180942/table/9_1_473f896bce9c74f75fb97183fcea7fe6.jpg?v=202605190551 ]

今だけの限定価格！お得なチャンスは5月末まで

通常価格5999円 → セール価格4999円。拡張性・快適性・省スペース性を兼ね備えたM57が、今だけの特別価格で登場。デスク環境をよりスマートに整えたい方は、ぜひこの機会に製品ページをご覧ください。

また、4K@60Hz出力対応や最大104MB/sの高速データ転送に対応したアップグレードモデル「M91」も現在セール中です。より高性能なモデルをご検討の方は、あわせて製品リンクよりぜひご覧ください。

- 「M57」詳しくはこちらから:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNBRHBQ4- 「M91」詳しくはこちらから:https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2KVCP88詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNBRHBQ4