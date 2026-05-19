【聴講無料】九州イノベーションWEEKにて、8つの基調講演を含む約50セッションのセミナー／ワークショップを会場内で実施
九州イノベーションWEEK 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年6月3日（水）・4日（木）の2日間、マリンメッセ福岡 A館で開催される「九州イノベーションWEEK」内にて、8つの基調講演を含む約50セッションのセミナー／ワークショップを実施いたします。
本展示会では、「DX」「防災・災害対策」「自治体の課題解決」「GX・脱炭素推進」「女性マーケット」など、テーマに沿ったセミナーを会場内で実施。各分野で活躍されている講師をお招きし、業界の最新動向や実践的なヒントを提供いたします。
基調講演／セミナー／ワークショップは事前申込制です。座席数に限りがございますので、ご興味のあるセッションはお早めにお申し込みください。
【基調講演】A会場
Day1：6月3日（水）
・10:30-11:30
「生成AIは“学ぶ”から“成果を出す”へ。現場で使える実践設計術」
LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社 プロフェッショナルビジネス本部 AI運営部 部長 加藤 敏之 氏
・12:00-13:00
「北九州におけるGXの取組み紹介／シャボン玉石けんのGXの捉え方と取り組み事例」
公益財団法人北九州産業学術推進機構（FAIS） 産学連携センター GX推進部長 三戸 俊和 氏
シャボン玉石けん株式会社 工場管理部スマートファクトリー推進課 課長 山野 京亮 氏
・13:30-14:30
「時代はDXからAXへ！自治体予算査定業務の自動化・高度化システム「財政奉行」業務量70%削減可能！」
樋渡社中株式会社 代表取締役 樋渡 啓祐 氏
・15:00-16:00
「学校における生成AI活用の未来 ～創造性と生産性と主体性～」
Canva Japan株式会社 営業本部 文教担当 Canva教育版シニアマネージャー 坂本 良晶 氏
Day2 ：6月4日（木）
・10:30-11:30
「女性活躍と健康経営から見えてきた、自走する組織へのヒント」
株式会社やまやコミュニケーションズ 代表取締役社長 山本 正秀 氏
株式会社やまやコミュニケーションズ ウェルビーイング事業室 室長 穴田 美樹 氏
P&Cプランニング株式会社 代表取締役／NPO法人ウィッグリング・ジャパン 代表理事／福岡市総合計画審議委員 上田 あい子 氏
・12:00-13:00
「情報資産を守る情報漏えい対策の勘所」
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 セキュリティソリューション企画部 部長 涌井 勇樹 氏
・13:30-14:30
「リスク対応と地域との繋がりをBCPで考える」
株式会社かんがえる防災 代表取締役 高木 敏行 氏
※高木氏の「高」ははしごだかです。
・15:00-16:00
「生成AIで業務はどう変わるか？お試し利用から脱却し実務で使いこなすための道筋」
株式会社野村総合研究所 AI戦略コンサルティング部 土田 理央 氏
【セミナー／ワークショップ】B・C・D・E会場（一部抜粋）
6月3日（水）10:15-11:00【D会場】
「地震を対象とした企業防災（BCP）の検討方法」
災害対策研究会 代表 宮本 英治 氏
6月3日（水）11:00-11:45【E会場】
「【教員向け】生成AIが使えるOffice製品で校務を進化させよう」
日本マイクロソフト株式会社 初等中等教育戦略本部 インダストリーアドバイザー 今野 拓哉 氏
6月3日（水）15:40-16:25【D会場】
「北九州GXビジネススクールから見えてきたこと ―現場の気づきと実践のヒント―」
公益財団法人地球環境戦略研究機関 北九州アーバンセンター リサーチマネージャー 赤木 純子 氏
シャボン玉石けん株式会社 工場管理部スマートファクトリー推進課 課長 山野 京亮 氏
6月4日（木）12:25-13:10【B会場】
「経営と現場を繋ぐ組織づくりの極意 ～経営と現場をつなぐ次世代リーダーが、若手の離職を止める～」
株式会社ジェイック Human Growth Division シニアコンサルタント 稲本 太郎 氏
6月4日（木）13:00-14:00【E会場】
「女性活躍を「企業の競争力」に変える」
株式会社wiwiw 会長 山極 清子 氏
6月4日（木）14:35-15:20【B会場】
「頭を悩ませる組織のAIとDXの進め方―成果を分ける“実務設計”の話―」
株式会社ワクフリ 代表取締役 高島 卓也 氏
※高島氏の「高」ははしごだかです。
6月4日（木）14:35-15:20【C会場】
「交通・施設安全を支える、次世代の交通安全×AIソリューション」
アトラス埋込型信号機株式会社 本部長 坂口 将人 氏
約50セッションある基調講演／セミナー／ワークショップの詳細・タイムスケジュールはこちらからご覧ください。
詳細／タイムスケジュール :
https://innovation-week.jp/seminar.php
受講方法および事前のご案内
参加者数に限りがあるため、確実に参加をご希望の方は事前申込をおすすめします。
事前申込締切：5月28日（木）
5月29日（金）以降は、定員に空きがある場合のみ、各会場で当日受付を行います。
当日受付は先着順となるため、満席の場合は立ち見となります。
ご参加を予定されている方は、ぜひお早めに事前申込をご利用ください。
※講師・プログラム内容は、状況に応じて変更・中止になる場合がございます。
※録音・写真・動画撮影・配信は一切禁止とさせていただきます。
基調講演／セミナー／ワークショップ申込 :
https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/kfb-shien2026/seminar/?_gl=1*1t52609*_gcl_au*MTExODAxNjEyNC4xNzczODEwNTE1
入場方法
入場は事前登録制です。ぜひお誘いあわせの上ご来場ください。
■来場事前登録
https://innovation-week.jp/attendance.php
※入場には公式ホームページより来場事前登録（無料）が必要です。
※招待状のみではご入場いただけません。
※来場事前登録なき場合、入場料5,000円/人（税込）
【開催概要】
・名称：九州イノベーションWEEK
・会期：2026年6月3日（水）～6月4日（木）
・会場：マリンメッセ福岡 A館
〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1
・主催：九州イノベーションWEEK 実行委員会
・公式ホームページ：https://innovation-week.jp/
・構成展：
九州オフィス業務支援EXPO
九州防災・災害対策EXPO
九州自治体課題解決EXPO
九州GX脱炭素推進EXPO
・同時開催展：
九州教育現場支援EXPO
WOMAN Life博
・入場方法／料金
入場は事前登録制です。ぜひお誘いあわせの上ご来場ください。
■来場事前登録
https://innovation-week.jp/attendance.php
※入場には公式ホームページより来場事前登録（無料）が必要です。
▼詳細情報は公式ホームページ・各種SNSにて▼
【九州イノベーションWEEK 公式HP】https://innovation-week.jp/
【九州教育現場支援EXPO 公式HP】https://education.innovation-week.jp/
【WOMAN Life博 公式HP】https://womanlife-expo.jp/
【九州イノベーションWEEK Instagram】https://www.instagram.com/kfbshien/
【九州イノベーションWEEK Facebook】https://www.facebook.com/kfbshien/
【WOMAN Life博 Instagram】https://www.instagram.com/womanlife.expo/
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