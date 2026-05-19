【聴講無料】九州イノベーションWEEKにて、8つの基調講演を含む約50セッションのセミナー／ワークショップを会場内で実施

株式会社イノベント

九州イノベーションWEEK 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年6月3日（水）・4日（木）の2日間、マリンメッセ福岡 A館で開催される「九州イノベーションWEEK」内にて、8つの基調講演を含む約50セッションのセミナー／ワークショップを実施いたします。

本展示会では、「DX」「防災・災害対策」「自治体の課題解決」「GX・脱炭素推進」「女性マーケット」など、テーマに沿ったセミナーを会場内で実施。各分野で活躍されている講師をお招きし、業界の最新動向や実践的なヒントを提供いたします。

基調講演／セミナー／ワークショップは事前申込制です。座席数に限りがございますので、ご興味のあるセッションはお早めにお申し込みください。

【基調講演】A会場

Day1：6月3日（水）

・10:30-11:30

「生成AIは“学ぶ”から“成果を出す”へ。現場で使える実践設計術」

LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社 プロフェッショナルビジネス本部 AI運営部 部長 加藤 敏之 氏

・12:00-13:00

「北九州におけるGXの取組み紹介／シャボン玉石けんのGXの捉え方と取り組み事例」

公益財団法人北九州産業学術推進機構（FAIS） 産学連携センター GX推進部長 三戸 俊和 氏

シャボン玉石けん株式会社 工場管理部スマートファクトリー推進課 課長 山野 京亮 氏

・13:30-14:30

「時代はDXからAXへ！自治体予算査定業務の自動化・高度化システム「財政奉行」業務量70%削減可能！」

樋渡社中株式会社 代表取締役 樋渡 啓祐 氏

・15:00-16:00

「学校における生成AI活用の未来 ～創造性と生産性と主体性～」

Canva Japan株式会社 営業本部 文教担当 Canva教育版シニアマネージャー 坂本 良晶 氏

Day2 ：6月4日（木）

・10:30-11:30

「女性活躍と健康経営から見えてきた、自走する組織へのヒント」

株式会社やまやコミュニケーションズ 代表取締役社長 山本 正秀 氏

株式会社やまやコミュニケーションズ ウェルビーイング事業室 室長 穴田 美樹 氏

P&Cプランニング株式会社 代表取締役／NPO法人ウィッグリング・ジャパン 代表理事／福岡市総合計画審議委員 上田 あい子 氏

・12:00-13:00

「情報資産を守る情報漏えい対策の勘所」

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 セキュリティソリューション企画部 部長 涌井 勇樹 氏

・13:30-14:30

「リスク対応と地域との繋がりをBCPで考える」

株式会社かんがえる防災 代表取締役 高木 敏行 氏

※高木氏の「高」ははしごだかです。

・15:00-16:00

「生成AIで業務はどう変わるか？お試し利用から脱却し実務で使いこなすための道筋」

株式会社野村総合研究所 AI戦略コンサルティング部 土田 理央 氏

【セミナー／ワークショップ】B・C・D・E会場（一部抜粋）

6月3日（水）10:15-11:00【D会場】

「地震を対象とした企業防災（BCP）の検討方法」

災害対策研究会 代表 宮本 英治 氏

6月3日（水）11:00-11:45【E会場】

「【教員向け】生成AIが使えるOffice製品で校務を進化させよう」

日本マイクロソフト株式会社 初等中等教育戦略本部 インダストリーアドバイザー 今野 拓哉 氏

6月3日（水）15:40-16:25【D会場】

「北九州GXビジネススクールから見えてきたこと ―現場の気づきと実践のヒント―」

公益財団法人地球環境戦略研究機関 北九州アーバンセンター リサーチマネージャー 赤木 純子 氏

シャボン玉石けん株式会社 工場管理部スマートファクトリー推進課 課長 山野 京亮 氏

6月4日（木）12:25-13:10【B会場】

「経営と現場を繋ぐ組織づくりの極意 ～経営と現場をつなぐ次世代リーダーが、若手の離職を止める～」

株式会社ジェイック Human Growth Division シニアコンサルタント 稲本 太郎 氏

6月4日（木）13:00-14:00【E会場】

「女性活躍を「企業の競争力」に変える」

株式会社wiwiw 会長 山極 清子 氏

6月4日（木）14:35-15:20【B会場】

「頭を悩ませる組織のAIとDXの進め方―成果を分ける“実務設計”の話―」

株式会社ワクフリ 代表取締役 高島 卓也 氏

※高島氏の「高」ははしごだかです。

6月4日（木）14:35-15:20【C会場】

「交通・施設安全を支える、次世代の交通安全×AIソリューション」

アトラス埋込型信号機株式会社 本部長 坂口 将人 氏

約50セッションある基調講演／セミナー／ワークショップの詳細・タイムスケジュールはこちらからご覧ください。

受講方法および事前のご案内

詳細／タイムスケジュール :https://innovation-week.jp/seminar.php

参加者数に限りがあるため、確実に参加をご希望の方は事前申込をおすすめします。

事前申込締切：5月28日（木）

5月29日（金）以降は、定員に空きがある場合のみ、各会場で当日受付を行います。

当日受付は先着順となるため、満席の場合は立ち見となります。

ご参加を予定されている方は、ぜひお早めに事前申込をご利用ください。

※講師・プログラム内容は、状況に応じて変更・中止になる場合がございます。

※録音・写真・動画撮影・配信は一切禁止とさせていただきます。

入場方法

基調講演／セミナー／ワークショップ申込 :https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/kfb-shien2026/seminar/?_gl=1*1t52609*_gcl_au*MTExODAxNjEyNC4xNzczODEwNTE1

入場は事前登録制です。ぜひお誘いあわせの上ご来場ください。

■来場事前登録

https://innovation-week.jp/attendance.php

※入場には公式ホームページより来場事前登録（無料）が必要です。

※招待状のみではご入場いただけません。

※来場事前登録なき場合、入場料5,000円/人（税込）

【開催概要】

・名称：九州イノベーションWEEK

・会期：2026年6月3日（水）～6月4日（木）

・会場：マリンメッセ福岡 A館

〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

・主催：九州イノベーションWEEK 実行委員会

・公式ホームページ：https://innovation-week.jp/

・構成展：

九州オフィス業務支援EXPO

九州防災・災害対策EXPO

九州自治体課題解決EXPO

九州GX脱炭素推進EXPO

・同時開催展：

九州教育現場支援EXPO

WOMAN Life博

・入場方法／料金

入場は事前登録制です。ぜひお誘いあわせの上ご来場ください。

■来場事前登録

https://innovation-week.jp/attendance.php

※入場には公式ホームページより来場事前登録（無料）が必要です。

▼詳細情報は公式ホームページ・各種SNSにて▼

【九州イノベーションWEEK 公式HP】https://innovation-week.jp/

【九州教育現場支援EXPO 公式HP】https://education.innovation-week.jp/

【WOMAN Life博 公式HP】https://womanlife-expo.jp/

【九州イノベーションWEEK Instagram】https://www.instagram.com/kfbshien/

【九州イノベーションWEEK Facebook】https://www.facebook.com/kfbshien/

【WOMAN Life博 Instagram】https://www.instagram.com/womanlife.expo/

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