布花（アートフラワー）用クロスで国内シェア約90％を誇る『福富 株式会社』（本社：福井県、代表取締役：岩崎 修一、以下「福富」）は、ハンドメイドアクセサリーのインフルエンサー・Moco（Miyuki Matsui）氏とコラボした「布花初心者キット」を、自社ECサイト「Blooming Factory（ブルーミング・ファクトリー）」にて発売いたします。 プロ御用達の布花用クロスの特殊加工技術（糊引き）を生かした生地で、本格的な布花作りが楽しめるスターターキットをパッケージ化致しました。

特殊加工生地を「趣味の世界」へ開放する背景

昭和44年の創業以来、福富は福井県において布花用クロスの製造を一貫して手がけてまいりました。独自の「糊引き」加工を施した弊社のクロスは、通常の生地にはない「ほつれにくさ」と、熱を加えることで自在に表情を変える「高い造形保持力」を兼ね備えています。 その品質は、長年にわたり多くのプロ作家や業界関係者から厚い信頼を寄せられ、現在では 国内シェア約90％を誇るトップメーカーへと成長いたしました。 しかしこれまで布花の世界は、専門的な技術に加え、専用のコテなどの道具を揃えるための初期費用が嵩むことから、「趣味として始めるにはハードルが高い」という課題を抱えていました。せっかくの優れた素材がありながら、未経験の方にとっては門戸が狭い世界となっていたのです。 この課題を解決すべく「専門道具は一切不要。手だけで本格的な布花が作れる」という、 これまでの常識を覆す新しい体験をご提案します。 本プロジェクトでは、SNSで絶大な支持を集める布花作家 Moco（Miyuki Matsui）氏の感性と、プロの表現を支えてきた福富の技術を融合。「道具不要・挫折させない・プロ品質」 の3点を実現した新しいセットを考案しました。

コラボキットの特徴

1，「専門道具不要」で簡単に作れる 布にワイヤーを貼り指先でねじるという技法で、表情豊かな花びらが完成。熟練の技術が必要な、熱を加えて形を作る「コテあて」の工程を大胆に簡略化し”コテ不要”での制作を可能にしました。 2，プロ御用達の特殊加工生地使用 「糊入れ」加工を施した生地を使用する事で、切りっぱなしでもほつれにくく、型崩れもしにくい、アクセサリーでありながら本物の花のような立体感を長く保つことを可能にしました。

3，Moco（Miyuki Matsui）氏監修のおしゃれなデザイン Moco（Miyuki Matsui）氏の作品の特徴である、ナチュラル素材での染色（紅茶・コーヒー・草花等）を用い、日常に気軽に布花を取り入れられる、おしゃれな”コサージュ”と”ピアスorイヤリング”を考案しました。

今後の展望とデジタル展開

近年、ライフスタイルの変化により、食卓に花を飾るような「心豊かなひととき」が失われつつあります。私たちは、SNSや伝統的なアートフラワーの枠に捉われない手作りキットを通じた体験を入り口に、枯れることなく長く寄り添える「布花（アートフラワー）」の魅力を再定義し、本来の布花（アートフラワー）を多くの方に知ってもらえる発信をしていきたいと考えています。 現在、「Blooming Factory（ブルーミング・ファクトリー）」内で、専用コテのサブスクサービスを開始予定。今後は国内のみならず海外向けショップの拡大も勢力的に行い、誰もが日常的に花を愛でる文化を構築しアートフラワーを通じて、世界中の暮らしに彩りと安らぎを提供することを目指します。

布花初心者キット概要

● 名称：“コテ不要”布花初心者キット コサージュ＆イヤリング／ピアス ● 発売日：2026年5月（予定） ● 販売価格：3,300円（税込） ● 販売チャネル：Blooming Factory（ブルーミング・ファクトリー） https://www.artflower-materials.com/ ● 公式SNS：Instagram https://www.instagram.com/blooming_factory_jp/

会社概要

● 会社名：福富 株式会社 ● 所在地：福井県福井市江端町7-8 ● 代表者：代表取締役 岩崎 修一 ● 事業内容：布花（アートフラワー）用生地・材料の製造、販売 ● ECサイト 〇自社サイト：https://www.artflower-materials.com/ 【 Blooming Factory（ブルーミング・ファクトリー）】 〇楽天 ：https://www.rakuten.co.jp/blooming-factory/ 〇Amazon ：https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A3OKWNDPYCZHYI

本件に関するお問い合わせ先

● 企業名：福富 株式会社 ● 担当者名：中原なつみ ● E-Mail：fukutomi.bf@gmail.com