ライフのクレジットカード「LC JCBカード」を運営する株式会社ライフフィナンシャルサービスは、5月16日（土）から7月15日（水）までの間、ロイヤルホールディングス株式会社が展開するロイヤルグループの対象店舗にて「LC JCBカード」を合計で税込5,000円以上ご利用いただくと、税込200円ごとに1ポイントを進呈する通常の口座引き落としポイントに加えて、ライフのポイントを最大1,000ポイント進呈する特別なキャンペーンを実施いたします。さらに、Wチャンスとしてキャンペーンにご参加された方の中から抽選で10名様に、ロイヤルホスト デリの「ロイヤルホストの定番セット」をプレゼントいたします。 キャンペーンのご参加には会員専用WEBサービス「My JCB」からのエントリーなど、所定の条件がございます。ライフで使えるポイントがたまるお得な機会に、ぜひ「ロイヤルグループ」でのお食事をお楽しみください。

キャンペーン概要

＜キャンペーン期間＞ 2026年5月16日（土）～7月15日（水） ＜対象店舗＞ 全国のロイヤルホスト・てんや・天ぷらてんや・とんかつおりべ・シズラー・シェーキーズ・ロイヤルガーデンカフェ・リッチモンドホテル・コスタコーヒー ※コスタコーヒーはこちら（https://www.srcafe.co.jp/shop/）に記載のある店舗のご利用限定となります。 ※商業施設内にある店舗など、一部対象外の店舗があります。対象外店舗一覧はこちら（https://www.lifefin.jp/notice/vcmsFolder_496/index.html）からご確認ください。

＜キャンペーン内容＞ 「My JCB」でエントリーいただくなど、所定の条件を満たした上、「ロイヤルグループ」の対象店舗で「LC JCBカード」で合計5,000円以上（税込）ご利用いただくと、ライフのポイントを最大1,000ポイント進呈いたします。さらに、Wチャンスとして下記キャンペーン参加方法の「Step2」まで達成された方の中から抽選で10名様に、ロイヤルホスト デリの「ロイヤルホストの定番セット」をプレゼントいたします。

＜ポイント進呈日＞ 2026年9月10日（木）頃 ※Wチャンス賞の進呈時期も同時期 ＜キャンペーンの参加方法＞

＜キャンペーンの注意事項＞

まだ「LC JCBカード」をお持ちでない方は今すぐご準備を！

「LC JCBカード」に新規でご入会いただき、所定のご利用条件を満たされた方に、ライフのポイントを最大で5,000ポイントプレゼントしております(※)。ぜひこの機会にご入会・ご利用ください。

ご入会はこちら(https://www.jcb-card.jp/proc/lc5_2108/r/WB141W) もしくは右記の二次元コードから受け付けております。 「LC JCBカード」についての詳細は、（https://www.lifefin.jp/）をご確認ください。 (※)2027年2月28日までの期間限定です。

■LC JCBカードについてのお問い合わせ窓口

LCカードデスク 受付時間：9：00～18：00（年末年始除く）【自動音声対応】 首都圏：0422-40-8726 近畿圏：06-6942-8109 ※電話番号はお間違いのないようおかけください。 ※ダイヤル回線の電話など一部の電話機ではご利用になれない場合があります。

https://www.lifefin.jp/notice/royal_campaign2605/index.html