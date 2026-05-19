一般社団法人 全日本スナック連盟は、2026年7月20日(月・祝)に、スナック文化の新たな可能性を発信するイベント「東京スナックサミット2026」を開催いたします。

本イベントは、“スナックをもっと身近に”をテーマに、ビジネス、エンターテインメント、人とのつながりを融合させた体験型イベントです。

スナックに行ったことがない方にも気軽に楽しんでいただける設計で、新しい交流のかたちと価値を提案します。





イベントロゴ









■開催背景…失われつつある“つながり”を取り戻すために。

現代では、人と人が自然に会話し、関係を築く機会が減少しています。スナックは長年、“偶発的な出会い”や“フラットなつながり”を生み出してきた場です。

本イベントは、会長・玉袋筋太郎がその価値を再定義し、次世代へとつなぐ取り組みとして、「誰でも入れるスナック」という新しい形で体験できる場を提供します。









■イベントの見どころ

・一日限りの「オープンなスナック空間」

通常は“扉の向こう”にあるスナック文化を、誰もが参加できる形で再構築！

壁も境界線も存在しない、会場全体が一つのスナックになる体験をぜひ。





・約20名の“名物ママ”が集結

コミュニケーションの達人たちが会場内で来場者同士を自然につなぎます。





・企業対抗カラオケ選手権第2回グランドチャンピオン大会を開催(第2部)

人気企画の頂点を決める特別大会。

玉袋筋太郎、ピエール瀧らが会場を盛り上げます。









■プログラム概要

【第1部】11:00～14:00

スナック×ビジネス エンタメ

スナックの持つ“人と人をつなぐ力”を、ビジネスや日常に活かす体験型コンテンツを展開。

・スナックヤノケイ(経済×スナック特別セミナー)

・ママ講座～スナックの楽しみ方～(初心者歓迎)

・体験版！企業対抗カラオケ選手権(来場者参加型)





【第2部】16:00～20:00

企業対抗カラオケ選手権第2回グランドチャンピオン大会

歴代チャンピオン企業が集結し、グランドチャンピオンを決定。

トークショーやフリーカラオケも予定し、エンタメ性の高いプログラムを展開。









■イベント概要

・イベント名 ： 東京スナックサミット2026

・日程 ： 2026年7月20日(月・祝)

・時間 ： 第1部 11:00～14:00

第2部 16:00～20:00(入替制)

※14:30～15:30 関係者向け「スナックママ交流会」実施

・会場 ： J-SQUARE(東京都港区港南2-5-12 JOYSOUND品川港南口店2F)

・対象 ： 20歳以上

・主催 ： 一般社団法人 全日本スナック連盟

・協賛 ： 健康ハイ／矢野経済研究所 ほか

・協力 ： 株式会社エクシング／ぴあ株式会社／株式会社エスナビ ほか

・チケット価格： 第1部4,000円、第2部5,000円(共に1ドリンク付)

・販売開始日 ： 2026年5月11日





まだ知らない人には、“最初の一歩”を。

すでに好きな人には、“もう一歩先の楽しさ”を。

人と人が自然につながる、新しい一日がはじまります。