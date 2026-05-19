【2026年6月実施】河合塾仙台校大学別セミナー・医学部医学科セミナー～最新入試動向と志望校攻略法を徹底解説～

学校法人 河合塾

河合塾仙台校は、2026年6月13日（土）に高校生と保護者を対象とした大学別セミナーを、6月14日（日）・27日（土）に医学部進学を志す皆様を対象とした医学部医学科セミナーを開催いたします。最新の入試動向や志望校選択のポイントをわかりやすく解説します。

■入試の最新情報と、今後に向けた学習指針を説明！

今春入試は、国公立大の志願者は前年並みを維持。私立大は都市部の難関・人気大を中心に志願者が110％と大幅に増えるなど、全体としては激戦の入試となりました。

今回のセミナーでは、激戦となった今春入試を振り返るとともに、6月13日は宮城県の受験生に人気が高い5大学（東北大学・北海道大学・東京大学・早稲田大学・慶応義塾大学）の最新入試情報をお伝えします。また、医学科進学を志す皆様を対象として、6月14日は東北エリアを中心とした国立大学、6月27日は東日本で人気の国公私立大学を取り上げ、医学科入試の最新の傾向や求められる力、受験までの学習方法について解説します。

講演は、仙台校校舎長の神本優（かみもとまさる）が担当。35年以上にわたる受験対策指導のプロが豊富な経験をもとにお話しします。

河合塾仙台校 校舎長 神本優 麹町校・横浜校など首都圏校舎の校舎長を歴任。チューターとして、35年以上の経験を持ち多くの受験生を第一志望合格へと導いている。

この機会をぜひ貴媒体でご紹介ください。取材も歓迎いたします。

■河合塾仙台校 イベント詳細

●会場 ：河合塾仙台校ベリスタ館（仙台市青葉区本町2-12-12）

●講演者 ：神本優（河合塾仙台校校舎長）

●参加料 ：無料

●申込方法 ：ホームページからお申し込みください。

https://bit.ly/sendai2606(https://www.kawai-juku.ac.jp/event/?event_category=01&grade=&area=2&school=251&event_style=&schedule_from=2026-6-13&keyword=%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc)

●お問い合わせ ：河合塾仙台校（022-215-5112）

［大学別セミナー 開催日時］（対象：高校１・２・３年生 および保護者）

6月13日（土）

［医学部医学科セミナー 開催日時］（対象：高校生・高卒生 および保護者）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/335_1_30d0f5a66af1579872858cdf9d91e921.jpg?v=202605191251 ]

※複数講座の参加も可能ですが、内容が一部重複する場合があります

6月14日（日）

6月27日（土）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/335_2_90b69df76a86512a087f1f46fcb63851.jpg?v=202605191251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/335_3_6e87a2b8465f68bb467689a8f1645e19.jpg?v=202605191251 ]