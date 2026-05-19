デリケートゾーンから全身まで、好きな香りを長時間纏う。天然由来成分98％配合*1の「パフュームオイル」が新登場。ベタつきにくいシルクタッチ処方で、髪から指先までうるおいと香りのヴェールを。

株式会社laugh.

デリケートゾーンケアブランド「laugh.(ラフドット)」(運営：株式会社laugh.／本社：東京都新宿区、代表取締役：林 千尋)は、ブランド人気の香りを全身で楽しめる「インティメイトパフュームオイル」を、2026年5月26日(火)より発売いたします。

パフュームオイルは、laugh.が大切にしてきた“香りで選ぶケア”という価値を、デリケートゾーンにとどまらず全身へと広げる新しい提案です。

ふとした瞬間にやさしく香る上品な清潔感が日常に溶け込み、自分自身を心地よく整えながら、さりげなく印象を高める“香りのセルフケア習慣”を提案します。

*1 保湿成分として

■商品開発背景

「強すぎず、さりげなく。上品な清潔感を長時間纏いたい」という願いを形に。

laugh.では、日頃からお客様の声を大切に商品開発を重ねています。

その中で、今回多く寄せられ「大好きな香りを全身に纏いたい」「もっと日常的に長時間楽しみたい」という声を元に、パフュームオイルを開発いたしました。

理想の香りを実現するにあたり、「強すぎず、ふとした瞬間にさりげなく香る」という絶妙なバランスと、「上品で清潔感のある香りが持続し、パートナーや周囲の方にも好印象を与えたい」といったお客様のニーズを反映。使うたびに自分自身の気持ちが高まり、自信を持って人に会うのが楽しみになるような、ポジティブな香り設計に徹底してこだわりました。

■パフュームオイル3つの商品特長

１. 長時間持続する香り｜独自の「フレグランスヴェール処方」

ブランド人気の「ピュアムスク」と「スイートブーケ」の香りを、コールドプレス製法で抽出したアルガンオイル*2とローズヒップオイル*3に配合。

2 アルガニアスピノサ核油（保湿成分）3 カニナバラ果実油（保湿成分）

２. 天然由来成分98％配合*4、全身に使えるマルチオイル

*4 保湿成分として

⒈マルチケア処方

植物由来の整肌成分で、乾燥によるゆらぎがちな繊細なパーツをやさしくケア。

「CICA*5」×＋「次世代レチノール*6」を配合し、整肌・ハリ・保湿を同時にケアします。

⽳の約570分の1サイ ズ*7の微細なCICAエクソソーム *5（整肌成分）を採用。角質層のすみずみまで浸透し、うるおいを与えます。

*5 ツボクサ葉小胞 *6 バクチオール *7 毛穴の大きさを100μmとして算出

⒉6種類の植物オイルを贅沢配合

繊細なデリケートゾーンのために、6種類の植物オイル*8でつくったやさしい使い心地です浸透力*9に優れ、べたつかずしっとりした使い心地を実現しました。

*8 アルガニアスピノサ核油、カニナバラ果実油、コメヌカ油、ホホバ種子油、ザクロ種子油、ヤシ油（すべて保湿成分）

*9 角質層まで

３.ベタつきを抑えた「シルクタッチ処方」｜夏でも快適な使用感

独自のシルクタッチ設計により、オイル特有の重さやヌルつきを軽減。

塗布後すぐにさらりと馴染み、蒸し暑い季節でも快適な使用感を実現しました。

髪の毛先から指先まで、全身に心地よくお使いいただけます。

■その他の特長

とろける密着モイスチャーヴェール

3種のヒト型セラミド*10、ムルムルバター*11を 配合し、乾燥によるくすみや不快感を防ぎ、デリケートなパーツをしっとりとしたやわらかいお肌へ導きます。

*10 セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラ ミドＥＯＰ *11 アストロカリウムムルムル種子脂（すべて保湿成分）

フローラバランスに着目した成分

デリケートな肌環境に着目し、お肌をすこやかに保つ成分を厳選。

laugh.インティメイトウォッシュ‧クリーム‧ミストにも処方されている４つのフローラ着目成分*12を配合しています。

*12 エンテロコッカスフェカリス、ホスホリ ルオリゴ糖Ca、 α-グルカンオリゴサッ カリド、(カプロイル/ラウロイル)ラクチ レートNa（すべて整肌成分）

肌にやさしい処方設計

11種のフリー処方設計で、デリケートな肌にも使いやすいよう配慮しました。

※パッチテスト済み（すべての方に肌トラブルが起きないわけではありません）

■ご使用方法（3STEPのセルフケア）

インティメイトウォッシュ： 優しく洗い、素肌を整える。

インティメイトクリーム： 集中保湿で、しっとり柔らかな肌へ。

パフュームオイル： 仕上げに全身へ。お気に入りの香りのヴェールを纏います。

■商品概要

商品名： インティメイトパフュームオイル

香りのラインナップ： ピュアムスク ／ スイートブーケ

内容量： 80ml

価格：3,480円（税込）

発売日： 2026年5月26日(火)

販売サイト：https://laughdot.jp/

■商品特長

laugh.（ラフドット）では基本ケアとして、インティメイトウォッシュ・インティメイトクリームを提供しています。

インティメイトウォッシュは、デリケートゾーンにやさしい泡タイプで、ふわふわの泡が汚れを包み込み、優しく洗浄します。インティメイトクリームは、浴室内での使用が可能で、乾燥・くすみ*13・ニオイ*14にアプローチします。また、＋αのケアとして、瞬時にリフレッシュできるインティメイトミストや衛生的かつ簡単にケアをしたい方におすすめのインティメイトワイピーなど、多彩な商品をラインナップしております。

*13乾燥による肌印象 *14香りによるマスキング効果

laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュインティメイトウォッシュ

泡タイプの弱酸性処方デリケートゾーンソープ。肌をととのえることができ、保湿力に優れたCICA成分*15を配合しております。独自のフローラ設計でもっちりとした泡で汚れを落とし、気になるニオイ*14にもアプローチします。

*15マデカッソシド、ペンチレングリコール、水

*14洗浄効果によるもの

laugh.（ラフドット）インティメイトクリームインティメイトクリーム

濡れた肌のまま使用できる保湿クリーム。美容成分をたっぷり配合した洗い流せるデリケートゾーンケアクリームです。ニオイ*14だけでなく、くすみ*13や乾燥にも保湿をしながらアプローチします。

*14香りによるマスキング効果

*13乾燥による肌印象

株式会社laugh.とは

「理想の姿を叶えるために、伴走し続ける」を経営理念に掲げる、株式会社HRCの子会社として2022年10月1日に創業。女性向けのデリケートゾーンケアブランド「laugh. （読み方：ラフドット）」を立ち上げました。



≪ミッション≫

「私に生まれてよかった」をすべての女性に。

そして、あなたの誇れる日々に寄り添い、「女性の生き方そのもの」につながるブランドになることを約束します。



≪ビジョン≫

一人ひとりの女性が、自分に必要なケアを理解し、自分のために選択できる世の中をつくります。

そのために、安全でハイクオリティな商品やポジティブなブランド体験をお届けし、多様なライフスタイルをサポートします。▼販売店：ECサイト「laugh.公式ストア」https://laughdot.jp/

会社概要

■株式会社laugh.

所在地：東京都新宿区高田馬場2-16-11 高田馬場216ビル7階

代表者：代表取締役 林千尋

創業：2022年10月

資本金：3,000万円

URL：https://laughdot.jp/

【ネクステージGroup】

■ネクステージグループホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区高田馬場4丁目9-12 日新西北ビル7F

代表者：代表取締役 丹野直人

創業：2006年8月

資本金：1億3,456万円

＊資本準備金含む

従業員：200名（グループ全体：2024年4月時点）

URL：https://c-nextage.com/

【通販領域】

■株式会社HRC

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 中沢宏

創業：2015年10月

資本金：3,000万円

従業員：81名（2024年4月時点）

URL：https://c-hrc.com/