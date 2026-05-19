Lazuli、アジア最大級の小売業界向け展示会「NRF2026: Retail’s Big Show Asia Pacific」において最新ソリューションのブース展示を実施

Lazuli株式会社

AI 技術を活用した商品データ運用基盤「Lazuli PDP」の開発・提供を行うLazuli株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：萩原 静厳、以下Lazuli）は、2026年6月2日（火）～6月4日（木）の3日間、シンガポールのマリーナベイ・サンズ エキスポ＆コンベンションセンターで開催される、アジア最大級の小売業界向け展示会「NRF2026: Retail's Big Show Asia Pacific（以下、NRF APAC 2026）」に出展します。ブース展示に加え、招待制のクローズドイベントも実施します。

「NRF APAC 2026」は、毎年ニューヨークで開催されている小売業を代表するグローバルイベント「NRF: Retail's Big Show」のアジア太平洋版です。NRF（National Retail Federation：全米小売業協会）とイベントオーガナイザーであるComexposiumが共催し、今年もアジアで開催される、小売業にとって重要かつ注目度の高いイベントです。Lazuliは3年連続の出展となります。今年度もアジア太平洋地域のリテール業界にイノベーションを起こしている革新的なテクノロジー企業トップ30社が集結する特別な展示エリア「Innovators Showcase」に採択されての出展となります。

Lazuliはinnovators Showcase内、#2333にブースを出展します。「Extract. Structure. Go AI-Ready.」をテーマに掲げ、主にアジア全域から訪れる小売事業者やEC事業者をターゲットにブースを展開します。ブース内ではエージェンティックコマース時代に対応するための商品データ整備をテーマにしたライブデモを常時実施し、来場者が実際にソリューションの効果を体験できる展示を行います。PDFや画像など、取引先からの非構造化データを自動で抽出・構造化し、これまで手作業で行っていた商品情報の登録・整備を自動化するとともに、メタデータや商品タグの自動生成によってパーソナライゼーションや検索精度の向上、生成AIや検索エンジンに発見されやすいAI-Readyな商品データの整備・運用を実現する「Lazuli PDP」をご覧いただけます。

また、会期前日の6月1日（月）には、NRF 2026 APAC参加者を対象とした招待制のクローズドイベント「NRF 2026 APAC Pre-Show Dinner Session」を実施します。翌日からのNRF注目セッションの紹介やシンガポール店舗視察ガイドを交えたディナーセッションです。詳細はイベントページ（https://lazuli.ninja/event/nrf-2026-apac-pre-dinner-session）をご参照ください。

なお、「NRF 2026 APAC」におけるLazuliブースの詳細は別記のとおりです。

* Lazuli PDP(Product Data Platform)とは

Lazuli PDP（Product Data Platform）は、AI時代の商品データ運用を自動化し、継続的な改善を可能にする次世代の商品データ基盤です。ブランド・メーカー・小売・流通企業が抱える、ExcelやPDF、画像などに分散した未構造化な商品情報を集約し、AI（LLM）を活用して高度な構造化・正規化・エンリッチメントを自動で実行します。

従来のPIM（商品情報管理）では困難だった「データ整備の自動化」と「動的なスキーマ拡張」を実現。ECやPIM、検索エンジン、さらにはAIエージェント（Agentic Commerce）まで、あらゆるチャネルへ信頼性の高い商品データをシームレスに供給し、企業の売上成長と顧客体験の向上を支援します。

＜Lazuli株式会社について＞

Lazuliは、「商品情報のあり方を見直し、企業のビジネス変革や成長を実現する。」をミッションに掲げるデータテクノロジー企業です。高度なAI技術と、商品データ運用の深い知見を組み合わせ、複雑な商品情報の構造化・統合を自動化するプロダクト「Lazuli PDP」を開発・提供しています。

AIが自律的にデータパイプラインを構築・改善する「エージェンティックな商品データ運用基盤」の提供を通じて、企業が商品データを単なる管理対象ではなく、戦略的な資産として活用できる社会の実現を目指しています。

展示概要

（昨年のブースイメージ）

会期：2026年6月2日(火)～6月4日(木)

会場：シンガポールのマリーナベイ・サンズ エキスポ＆コンベンションセンター

ブース位置：Innovators Showcase内 #2333

出展内容：Lazuli PDPの概要説明、新機能のデモ体験（日本語・英語対応）、海外企業への導入相談

イベント内容：NRF 2026 APAC Pre-Show Dinner Session

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68652/table/115_1_416269f7a4c28d3feaa2a40f043648b8.jpg?v=202605190351 ]