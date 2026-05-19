一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブが「AI・空間コンピューティング・分散インフラ部会」を発足

Japan Contents Blockchain Initiative

一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ（略称、一般社団法人JCBI）は、「AI・空間コンピューティング・分散インフラ部会」を発足いたしました。

空間コンピューティング（XR）技術の進化により、３Dデータとしてのデジタルコンテンツは、単なる視覚情報ではなく、スマートグラス等のデバイスを通じて現実空間と一体となることで、物理的な存在感をも持つようになりました。また、3Dデータの動きを自由に制御できる生成AI技術が登場したことにより、AIとXRの融合を通じて、デジタルコンテンツが自律的に動的な振る舞いをもつ時代が到来しようとしています。

さらに近年、動的な3Dコンテンツを安定的に配信するためには膨大な計算資源が必要となることから、低コストかつ高効率に計算資源の供給を実現できる手段として、分散型物理インフラネットワークの活用への期待が高まってきています。

一方で今後、この新たな3Dコンテンツがグローバルで適正に流通拡大していくためには、クリエイターの作品の真正性を担保し、収益が適切に還元されるような安心、安全な環境が整備されることが求められます。

そこで、国際標準化機構ISOで「デジタル上でトークンを介して契約に基づき適法かつ継続的にデジタルコンテンツの権利を許諾等するための国際標準規格」の策定に取り組んでいる一般社団法人JCBIは、この度、当該標準規格を活用して3Dコンテンツの流通市場の健全な発展に寄与していくべく、「AI・空間コンピューティング・分散インフラ部会（略称、AI・XR・DePIN部会）」を発足することとしました。

本部会は、ISOで策定を進めている国際標準規格に準拠し、権利者が安心して自らの作品を3Dデジタルとして提供できる、権利を基盤とした環境を整備することを目指して活動を行っていきます。

また、本部会の部会長には、空間コンピューティング向け没入型コンピューティング・ネットワークのグローバルリーダーで、3Dストリーミング技術を基盤に、180,000以上のノードによる分散型物理インフラネットワークの運用、提供を行なっている株式会社MAWARIよりCBO 谷田部 丈夫氏が、副部会長には同社の岩永 朝陽氏が就任します。

■AI・空間コンピューティング・分散インフラ部会の部会長・副部会長 就任企業

【株式会社MAWARI】

・代表者： 代表取締役 ルイス ラミレス

・本社所在地： 東京都渋谷区

・設立： 2017年9月

・主な事業：分散型XR/3D配信サービスの運営、提供

・URL： https://mawari.io/

今後も、一般社団法人JCBIは、日本のIPコンテンツの安心・安全なグローバル流通拡大に向けた環境整備に取り組んでいきます。

■本件に関するお問い合わせ

一般社団法人JCBI 事務局

info@japan-contents-blockchain-initiative.org