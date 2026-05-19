完全デジタル没入型ゲームエキスポ「ENDIX」、5月23日～24日に開催決定！全出展社ラインナップとAlienwareとのパートナーシップを発表

Endix Expo ltd

【英国・ケンブリッジ2026年5月19日】SteamおよびEpic Games Storeにて無料配信されるインタラクティブ・デジタルゲームエキスポ「ENDIX」は、本日、5月23日～24日開催回のフルラインナップを公開しました。あわせて、イベント内で実際に体験できるブースの先行プレビューや、Alienwareとの新規コラボレーションも発表しています。

一般的な動画配信やウェブサイトの閲覧とは異なり、ENDIXは「実際にプレイ可能なゲーム」として構築されています。プレイヤーはバーチャル空間として再現されたデジタルエキスポ会場内を自由に歩き回り、実際のゲームアセットを使って制作されたこだわりのブースを訪問できます。そこでは、体験版（デモ）のプレイや製品版の試遊が可能であり、チケット、旅費、行列などの制限なく、世界中の開発者とリアルタイムで直接つながることができます。

業界を牽引するパブリッシャー陣が集結

AAAパブリッシャーから初出展のインディースタジオまで、ENDIX Springの全ラインナップは、あらゆる主要ジャンルにわたる数十タイトルで構成されています。各タイトルは実際のゲームアセットを使って作られた体験として展示され、ホラー専門エリア「Theatrum Obscurum」も用意されています。

THQ Nordicが今回もパブリッシャー陣の中心を担い、『Gothic 1 Remake』『Wreckfest 2』『Titan Quest 2』『REANIMAL』『Tides of Tomorrow』を出展します。Gameforge 4Dは『Shelf Heroes』と『Under a Rock』を携えて参加し、Frozen Districtは『Dreampainters』『Forgery Craft』『House Flipper 2』、Sakura DLCを出展します。その他、505 Games『Among the Trolls』、Team17『Silver Pines』、Thermite Games『House of Legacy』、Amber『Mexican Ninja』、Untold Tales『Everdream Village』、10 Chambers『Den of Wolves』、Iphigames『Haunted Bloodlines』、PQube『Necrophosis: Full Consciousness』などが出展を予定しています。

熱気あふれるインディーセレクション

また、インディー作品のセレクションも見逃せません。今春のプログラムには次のタイトルが並びます。『Alpha Nomos』（RibCage Games）、『Sea of Rifts』（Out Of Bounds Games）、『Pizza Bandit』（JOFSOFT）、『Akatori』（Contrast Games）、『Stolen Realm Survivors』（Burst2Flame Games）、『Hela』（Knights Peak）、『Inferius』（Lucid Rain Studios）、『Foxy Dumplings』（Soft Crunch Games）、『STUFFED』（Amplified Games）、『Chimera Custom XG』（Volok Games）、『DAVE THE DIVER』- In the Jungle Content Pack（MINTROCKET）、『Do Not Buy This Game』（Kingblade Games）、『Gamestonk Simulator: Gone Rogue』（Vsoo Games）、『Glasshouse』（FLAT28）、『Rabit's Tale』（Golden Bug Studios）、『Coin Cauldron』（Monarch Games）、『Masters of Mayhem』（Super Studios）、『D-Extinction』（Event Horizon Labs）、『Never Be Alone』（Beast Studios）等が予定されています。

ホラー専用特設エリア「Theatrum Obscurum」の復活

よりダークでスリリングな体験を求める来場者のために、独自のキュレーションを施したホラー専用ウィング「Theatrum Obscurum」が新たな注目作とともに帰ってきます。『THE LAST PORTRAIT』（LOCKDOWN Adventures）、『Grindworm』（Snail Bite）、『Night Hike』（Michael Neumann）、『The 7th Shift』（Dookos Games）、『The Funnel』（Bronzeman Studio）、『THYSIASTERY』（DIRGA）、『CONFINED: Leaving OKB-134』（FIEND GAMES）、『Sanctua』（Choose Red）等が予定されています。

Alienwareとのブランドパートナーシップ＆プレゼント企画

今回、ブランドパートナーとして「Alienware」がENDIXに参画します。イベント内には特別に設計されたプレイ可能な限定ミニゲームが登場し、ハイスペックなハードウェアや限定グッズなどの豪華賞品を獲得するチャンスが用意されています。

また、イベント開催に先駆けて、現在以下のURLにて先行プレゼントキャンペーン（Pre-event giveaway）を実施中です。

先行キャンペーン応募ページ: https://gleam.io/Hv0Sb/endix-alienware-giveaway

新要素：デジタルワールド内での「ライブ開発者パネルセッション」

今回のENDIXでは、イベントの体験をより豊かにする新鮮な試みとして、デジタルエキスポのワールド内に専用の特設パネルを設置します。ゲーム業界の重要なキーパーソンたちが一堂に会し、直接意見を交わすライブディスカッションを開催します。ENDIXは単なる新作ゲームのショーケース（発表の場）に留まらず、ゲーム業界に必要な「教育」や「情報共有」の側面も網羅した、包括的なデジタルイベントへと進化を遂げます。

確定しているパネルは次の通りです：

THQ Nordic / Golnaz Eftekhari - 15:30 UTC

Frozen District / Christopher Lewis & Mateusz Kasprzak - 15:30 UTC

Untold Tales / Robert Woziński - 15:30

Windup Games（『Hela』）Norbert Litwiński - 15:30 UTC

ENDIXは、2026年5月23日～24日開催回の出展タイトル全ラインナップを公開しました。SteamおよびEpic Games Storeにて、無料で完全にプレイ可能なデジタル展示会として再び開催されます。春のラインナップは、あらゆる主要ジャンルにわたる50以上のタイトルに加え、充実したインディー作品のセレクションで構成されます。ホラー特化のショーケース「Theatrum Obscurum」も新タイトルとともに再登場します。ブランドパートナーのAlienwareがプレゼント企画とプレイ可能なワールド内ミニゲームで参加します。今回の新要素として、デジタル展示会の世界の中で開催されるライブ開発者パネルが加わります。ENDIXは無料でアクセスでき、チケットは必要ありません。

5月23日～24日のENDIXで体験できること

関連リンク

- 複数ジャンルにわたる数十本のデモをイベント期間中にプレイ可能- 独占タイトルやプレミア公開- ホラー専門ショーケース「Theatrum Obscurum」- 開発者とジャーナリスト・クリエイターをつなぐボイスチャット機能を内蔵- 報道関係者向けの専用メディアエリア- SteamおよびEpic Games Storeから無料でアクセス可能 - チケット不要、選考なし- デジタル展示会の世界の中で開催されるライブ開発者パネル- クリエイターのミートアップやコミュニティゲーム- 600本を超えるキーやハードウェア賞品のプレゼント企画

Steam：https://store.steampowered.com/app/4356840/Endix

Epic Games Store：https://store.epicgames.com/en-US/p/endix-9f1da1

プレスキット：https://drive.google.com/drive/folders/1y8r3XMAH1iGUhX-jhrTuG02BjiRffX9b?usp=sharing

報道関係者向けお問い合わせ先：

日本PRコンタクト 株式会社ごぜんゲームズ 芳賀友絵

tomoe.haga@gozengames.com

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