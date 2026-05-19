［あべのハルカス近鉄本店］5/20から 贅沢ピスタチオスイーツ「バクラヴァ」＆ 流行スイーツ「ドバイチョコ」「エンジェルヘアチョコ」も登場

株式会社エフェトレーディング

トルコ・イスタンブールの「バクラヴァ」の老舗ブランド＜ナーディル・ギュル＞、及びトルコ・イスタンブールの５つ星ホテル「divan Hotel」で提供されているスイーツブランド＜divan（ディヴァン）＞の日本総代理店を務める株式会社エフェトレーディング（東京都港区：代表取締役 安宅 玲奈）は、あべのハルカス近鉄本店・タワー館地1階 デリシャスステージにて2026年5月20日(水)～26日(火)に期間限定出店いたします。

ナーディル・ギュル（Nadir Gullu）のご紹介

1843年創業。「バクラヴァの王様」と称されるほど有名かつ歴史と地位がある＜バクラヴァ＞の老舗ブランド。

バクラヴァとは、パイ生地にピスタチオやくるみ、ヘーゼルナッツなどの砕いたナッツを挟み焼き上げ、バターシロップをかけ仕上げるトルコの伝統焼菓子。

オスマン帝国時代から愛されている宮廷菓子で、その歴史は15世紀まで遡ると言われている、トルコで長く多くの人々に愛されている国民的なスイーツです。

ナーディル・ギュル ピスタチオバクラヴァ

♦週末限定商品「ナーディルスペシャルバクラヴァ」も登場

パイ生地でピスタチオを巻いて仕上げたロール型のバクラヴァ。

ピスタチオを通常のバクラヴァよりも２倍以上使用している、トルコ産の最高品質ピスタチオの味わいを楽しめる特別なバクラヴァです。

ナーディル・ギュル ナーディルスペシャルピスタチオバクラヴァ ※ピスタチオフレークはつきませんナーディル・ギュル トルコ・イスタンブール

♦ナーディル・ギュル（Nadir Gullu）のこだわり

職人技

手作業によって何十層にも重ねられたバクラヴァのパイ生地は、経験を積んだ職人によって成しえる技術の結晶です。またバクラヴァは工程ごと(生地作り、生地の重ね合わせ、焼成、シロップ作りなど)に熟練職人がおり、分業しているため、一人でバクラヴァを作り上げることはなく、何人もの職人の手で一つ一つのバクラヴァができています。

上質な原材料

シンプルな原材料のみを使用。保存料など添加物は一切不使用。また小麦やピスタチオなどの原材料はトルコ産であり、ギュル家が代々使用している生産者より最高品質の素材を買い付けています。原材料価格が高騰すると、高価なバターやピスタチオの量を減らし、代替品としてマーガリンを使用したり、お砂糖の量を増やしたりなどレシピを変えるメーカーも多いですが、ナーディル・ギュルは歴史上どんな状況に直面してもそのレシピ(原材料の割合など)を変えず、伝統の味わいを守り抜いてきました。

調理器具

原材料だけでなく、調理に使用する器具にまで細かい指定があります。

例えば、バクラヴァ生地を伸ばす麺棒は、トルコのある地域に生息している梨の雄の木を使用しています。他にもスターチをはく箒や、テーブルの大理石など、全て特定のものを使用しています。

♦販売商品のご紹介（一部）

バクラヴァBOX 4個入 2,484円

divan（ディヴァン）のご紹介

1956年トルコ・イスタンブールにて創業。トルコ最大財閥「コチ財閥」が手掛ける高級スイーツブランドとして名高く、国内外から高い評価を得ており世界中で愛されているブランド。

日本人の口に合う繊細でほどよい甘さの味わいとおしゃれな見た目が特長です。日本では数少ないトルコ発 Made in Turkeyのスイーツをお届けいたします。

divan トルコ・イスタンブール

♦販売商品のご紹介（一部）

divan ピスタチオドバイチョコレート 80gピスタチオドバイチョコレート 80g

チョコレートの優しい甘さと、濃厚なピスタチオ、そしてカダユフのサクサク食感がくせになる新感覚スイーツの「ドバイチョコレート」。

SNSから人気に火がついた「ドバイチョコレート」ですが、見た目をさることながらその贅沢な味わいの虜になる人が続出。

価格：3,008円

divan ピスタチオエンジェルヘアチョコレートピスタチオエンジェルヘアチョコレート

「ドバイチョコレート」の進化系として話題の「エンジェルヘアチョコレート」。

見た目が「髪の毛」のように細い糸状のピシュマニエが断面に出てくるため、動画・写真でインパクトが強いとSNSでも話題。

チョコレートと、中東の恵み＜ピスタチオ＞、そして中東の珍しい伝統菓子＜ピシュマニエ＞が掛け合わされた、贅沢かつ新感覚なチョコレートです。

価格：3,240円

divan アードワーズチョコレートアソート 6枚入アードワーズチョコレートアソート 6枚入

植物由来の着色料で色付けしたホワイトチョコとアーモンドのハーモニーは、誰にでも愛される味。

ザクっとしたキャラメリゼしたアーモンドとキャラメルがさらに香ばしさを高め、チョコのまろやかさが包み込みます。

価格：1,620円

出店情報

出店場所：あべのハルカス近鉄本店 タワー館地1階 デリシャスステージ

出店期間：2026年5月20日(水)～26日(火)

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