世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」日本正式ローンチから約3ヶ月半で登録ユーザー数50万人を突破

Too Good To Go Japan株式会社

世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Go（本社：デンマーク）の日本法人、Too Good To Go Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大尾嘉 宏人、以下「Too Good To Go Japan」）は、登録ユーザー数50万人を突破したことをお知らせします。

これはサービスを展開する21カ国の中でも最速の成長スピードであり、日本に根付く「もったいない」の価値観に加え、昨今の物価高や節約志向の高まりの中で、“おトク”と“環境配慮”を両立できる新しい消費行動として支持が広がっていることが背景にあると考えています。

また、特別な努力を必要とせず、日常生活の延長線上で気軽にフードロス削減へ参加できる点も、多くのユーザーから共感を集めています。

Too Good To Goは、こうしたユーザーからの支持を背景に、国内の食品関連事業者との連携を広げながら、フードロス削減の取り組みを引き続き推進してまいります。

世界No.1*：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界No.1調査

・調査期間：2025年10月時点

・調査対象プラットフォーム：最大65か国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社

・調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査（自社調べ）

■パートナー店舗にとっての新たな選択肢としての 「Too Good To Go」

「Too Good To Go」の利用をきっかけに、パートナー店舗を初めて訪れるユーザーも多く見られており、アプリを通じてこれまで店舗との接点がなかった新規顧客の獲得およびブランドのファン化につながっていることもわかっています。

今後も、フードロス削減に取り組む飲食店・小売店のみなさまと、継続的にパートナーシップを築いていくことを目指します。

なお、Too Good To Go Japanでは、新たな販売機会の創出や新規顧客との接点拡大を目指しながら、フードロス削減に取り組む飲食店・小売店のパートナー企業様を募集しています。

「食品を無駄にしたくない」「フードロス削減に取り組みたい」「新しい顧客接点をつくりたい」と考える事業者様とともに、“おいしい選択”をさらに広げてまいります。

お問い合わせはこちら ：https://www.toogoodtogo.com/ja/surplus-food-marketplace#form

■Too Good To Go代表コメント

（Too Good To Go Japan株式会社 代表取締役 大尾嘉 宏人（おおおか ひろと） ）

「私たちのコンセプトに共感し、アプリを手に取ってくださった50万人のユーザーの皆様に、心より感謝申し上げます。日本でのローンチ以降、私たちの想像を超える熱量で、“おいしい選択”の輪が広がっていることを日々実感しています。

Too Good To Goは、単なるフードロス削減アプリではなく、本来であれば捨てられてしまうはずだった食品に新たな価値を生み出し、再び流通へ乗せる仕組みだと考えています。フードロスを“コスト”ではなく、新たな価値へ転換する流れが、日本でも少しずつ広がり始めていることを嬉しく感じています。」

■Too Good To Goについて

Too Good To Go は、余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニーです。欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2,000 万を超える登録ユーザーと20万以上の加盟パートナー企業とともに世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開。これまで累計6億食以上のフードロス削減に貢献しました。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Group などが参加しています。

＜ビジョン・ミッション＞

Too Good To Goは、「フードロスのない社会を目指す（WE DREAM OF A PLANET WITH NO FOOD WASTE）」ことをビジョンとして掲げています。この実現に向け、「フードロス削減に共に立ち向かうすべての人々を支え、力を与える（INSPIRE AND EMPOWER EVERYONE TO FIGHT FOOD WASTE TOGETHER）」ことをミッションに、アプリの提供にとどまらず、消費者、店舗、そして社会全体を巻き込み、誰もが日常の中で簡単にフードロス削減というアクションに参加できる仕組みを作ることで、一人ひとりの小さな選択が大きな変化を生む未来を目指して活動しています。

■アプリ概要・ダウンロード

アプリ名： Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

App Store： ‎Too Good To Go:おいしい選択をはじめようアプリ - App Store

Google Play：Too Good To Go:おいしい選択をはじめよう - Google Play のアプリ

■会社概要

会社名： Too Good To Go Japan株式会社

代表取締役： 大尾嘉 宏人

事業内容： フードロス削減アプリ「Too Good To Go」の運営

設立： 2015年（デンマーク本社）、2025年（日本法人）

会社HP： https://www.toogoodtogo.com/ja

SNS：X https://x.com/toogoodtogo_jp

Instagram https://www.instagram.com/toogoodtogo_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@toogoodtogo_jp