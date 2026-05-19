新緑のぶどう畑でチェアリング♪

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

ワイナリーグランピングEAST WINDS VILLAGE（イースト ウィンズ ヴィレッジ）（所在地：静岡県伊豆市、代表取締役社長：蘆川聡）では、 この時期ならではの緑輝く美しいぶどう畑の中で、お好みのワインや季節のカクテルを楽しめる【CHAIR RING チェアリング付きプラン】を発売いたします。

新梢がグングン成長し、ぶどう畑は新緑に包まれ美しい景観に変わってきました。遠目で眺める畑もキレイですが、ぶどう列の中に入り込んで、真横に実るぶどうを眺めながらゆっくりするチェアリングは、まさに自然と会話するような解放感に満たされます。

URL:https://east-winds-village.com/(https://east-winds-village.com/)

＜チェアリングの流れ＞

１.グランピングにチェックイン後、敷地内のキッチンカーで、ワインやビール、季節のカクテル、ノンアルコールドリンクの中からお好きなドリンクを選んでいただきます。

２.アウトドアチェアとテーブル、そして選んだドリンクを専用のかごに入れて畑へ。

３.チェアリングエリアの中でお気に入りの場所を見つけたら、椅子とテーブルをセットして、持ってきたドリンクをゆっくりお楽しみください。

＜ワンちゃんも一緒に畑でお過ごいただけます＞

ワンちゃんもお部屋でお留守番することなく、一緒にぶどう畑に連れて行って大丈夫です。エリア内をお散歩することもできます。

※エチケット袋などもお部屋にご用意しておりますので、必要でしたらご利用ください。

＜季節によって変わるカクテルも好評＞

キッチンカーでは、ワインの他にも季節によってスタッフが考案したカクテルを提供しています。紫陽花カクテルが大好評です。

＜チェアリングプラン専用のおつまみもご用意＞

●5月6月のカクテル…「紫陽花カクテル」（左）●7月のカクテル…「ワインカクテル」（右）

チェアリングプランにお申し込みいただいた方には、特別にご用意した「おつまみセットを」お付けいたします。

＜オールインクルーシブの醍醐味＞

ドリンクやサービスは、すべてプランに含まれておりますので、何杯お飲みいただいても追加料金なく無料でご利用いただけます。

宿泊プランはこちらからご覧いただけます。

EAST WINDS VILLAGE チェアリング付きプラン(https://x.gd/TLqJX)

ぶどう畑を吹きぬける風が気持ちいい、この時期ならではの楽しみ方「チェアリング」を、是非体感してみてください。

※写真はイメージです。

■中伊豆ワイナリーヒルズ概要

中伊豆ワイナリーヒルズは、ワイン工場のあるぶどう畑が広がる「ワイナリーエリア」と、自家源泉とスポーツ施設を完備した「ホテルエリア」に分かれています。ワイナリーエリアには、乗馬体験ができる牧場やナチュラルウエディングに相応しいチャペルも併設。2022年秋には愛犬と一緒にご宿泊可能なグランピング施設“中伊豆EAST WINDS VILLAGE”をオープンしました。

霊峰“富士”を背景に雄大な伊豆山麓に広がる10ヘクタールの畑で、“熱い思い”を持ったぶどう栽培、ワイン醸造の技術者たちが、“いかに伊豆らしいワインをつくるか”を追求しています。ワイナリーにとどまらず、レストランやホテル、グランピング、乗馬場も備えた総合リゾート施設ですので、その時期にしか出会えない美しいぶどう畑の風景とともに、数々の体験を通して優雅なひと時をご堪能ください。

中伊豆ワイナリーシャトーT.S 中伊豆EAST WINDS VILLAGE ホテルワイナリーヒル

■所在地：

・中伊豆ワイナリーシャトーT.S〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1433-27

・中伊豆EAST WINDS VILLAGE〒410-2501静岡県伊豆市下白岩1431-21

・ホテルワイナリーヒル〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1434

■アクセス：

１.電車の場合

JR 三島駅から伊豆箱根鉄道で修善寺駅まで約40分。修善寺駅からホテルワイナリーヒルへはタクシーで約10分。中伊豆ワイナリーシャトーT.S、中伊豆EAST WINDS VILLAGEへはタクシーで約15分。

※修善寺駅前から無料シャトルバスを運行しています。

２.お車の場合

東名高速道路沼津I.Cから45分。国道136号線から伊豆中央道（有料）経由、大仁南I.Cを降り、修善寺駅前入り口を通過、中伊豆方面へ3km。上和田バス停を左折してホテルワイナリーヒルへは約5分。中伊豆ワイナリー シャトーT.Sへは約10分

※詳細はこちらをご覧ください。https://nakaizuwinery.com/pages/access

■会社概要 社 名：シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

代表者：代表取締役会長 志太 勤一

設 立：2015年4月23日

所在地：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

事業内容：ホテル、飲食店の運営管理業務、結婚式場、貸席、宴会場の 運営、

ワインおよび果汁の製造および販売、酒類の販売