たけびしとスタディストが販売パートナー契約を締結

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、株式会社たけびし（本社：京都市右京区、代表取締役社長：岡垣浩志、以下「たけびし」）と、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」に関する販売パートナー契約を締結したことを発表します。

本締結により両社は、たけびしが持つ製造業を中心とした強固な顧客基盤と、スタディストのマニュアル作成・共有システムを組み合わせることで、技術伝承や人手不足という製造現場の課題解決に貢献します。

■提携の背景

近年、少子高齢化に伴う労働人口の減少や人件費の高騰が顕著となり、特に製造業において深刻な課題が表面化しています。ベテラン社員の退職に伴うノウハウの喪失や、教育体制の属人化による品質リスクは増大しており、業務の標準化と技術伝承の仕組みづくりが急務となっています。

一方で、製造現場では「DXを取り入れたいが、複雑で使いこなせない」「ベテランが教えようとしても、自分の感覚や技術を言語化するのが難しい」といった声も多く、視覚的にわかりやすく、現場担当者でも直感的に操作できるソリューションへのニーズが高まっています。

たけびしは、京都・滋賀地区を主力地盤として、三菱電機をはじめとする多様なパートナーのもと、産業用電機品・電子部品、冷熱住設機器、医療機器、情報通信機器など、幅広い製品を取り扱うトータルソリューション商社です。

このたび、同社が有する製造業を中心とした基盤顧客に向けてTeachme Bizを提供し、技術伝承や人手不足による現場教育における課題解決に貢献することを目的として、パートナー契約を締結しました。

■提携の概要

今回の販売パートナー契約締結により、たけびしの取引先企業にスタディストのソリューションを提供することが可能となります。本提携を通じて、顧客企業に提供できる価値は以下の3点です。

■今後の展開

- 技術伝承の促進製造工程の手順を動画で「見える化」することで、現場の暗黙知を組織のナレッジとして蓄積・共有。ベテランから若手への技術伝承を効率的に促進します。- 人手不足への対応強化動画マニュアルにより、新入社員や外国人スタッフも短期間で戦力化。教える側の負担を大幅に軽減し、限られた人員での現場運営を支援します。- ITツール活用のハードルを下げる「撮影するだけでマニュアルが完成する」シンプルな操作性により、ITツール活用に不慣れな現場担当者でもすぐに高品質な動画マニュアルを作成可能。「わかってはいるが、一歩踏み出せていない」顧客に対して具体的な入口を提供します。

両社は、強みとする製造業を中心にTeachme Bizの提案活動を推進します。特に、デジタル化への関心はあるものの導入に踏み出せていない大企業・中堅企業に対して優先的に提案し、FA機器販売・システム構築で培った顧客との信頼関係を活かして、Teachme Bizを活用した業務改善を一体的に提案していく方針です。

たけびしは、AI技術のさらなる発展とともに動画マニュアルの付加価値向上にも期待し、スタディストとの連携を深めながら顧客の課題解決を継続的にサポートします。

スタディストは、地域に根ざした強固な顧客基盤を持つパートナーとの提携を積極的に推進しており、今回のたけびしとの契約締結もその一環です。京都・滋賀を中心とした製造業へのリーチを広げ、引き続き多くの現場でのリーンオペレーション実現を支援してまいります。

販売パートナー契約をご希望の方は、以下からお問い合わせください。

https://partner.studist.jp/

■株式会社たけびし スマートファクトリー推進部 ご担当者様よりコメント

昨今、人手不足による負担増加や、人材育成に関わる多くの課題が、業界業種問わず、多くのお困りの声として上がっています。

弊社主要取引先である製造業のお客様は勿論の事、非製造業のお客様に対しても、業務改善に繋がる提案を行う上での入口となるツールとして、Teachme Bizは非常に魅力的なソリューションだと考えています。

お客様への提案活動、トライアル支援、提案後のアフターフォローまで、スタディスト様の強力なバックアップ体制の元、弊社はTeachme Biz提案を通して、お客様の課題解決を命題とし、営業活動を進めてまいります。

■Teachme Bizについて

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポート。国内外2,300社以上で活用されており、「富士キメラ総研（※1）」「デロイト トーマツ ミック経済研究所（※2）」「ITR（※3）」の各最新調査において、売上金額シェアNo.1を獲得。業種や企業規模を問わず、マニュアル作成・現場教育市場のスタンダードとして高く評価されています。

https://biz.teachme.jp/

※1：富士キメラ総研『業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編』マニュアル作成／現場教育ツール 2024年度実績（数量・金額/SaaS）ベンダーシェア

※2：『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2025年度版（ノンデスクワーカー向け）2024年度実績』動画マニュアル作成支援ツール市場

※3：『ITR Market View：人材管理市場2025』マニュアル作成支援市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

https://studist.jp/our-vision

■株式会社たけびし 会社概要

会 社 名：株式会社たけびし

本社所在地：京都府京都市右京区西京極豆田町29

事 業 内 容 ：産業機器、半導体・デバイス、社会インフラ、情報通信等の販売およびシステム開発等

設 立：1926年4月24日(2026年度、創立100周年)

資 本 金：34億4,800万円（2026年3月31日現在）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.takebishi.co.jp/

■株式会社スタディスト 会社概要

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/





