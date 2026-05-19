【東急ホテルズ】全国32ホテルの頂点に輝いた「グルテンフリーの米粉パン」が全国へ　第24回料理コンテスト・グランプリ受賞作を朝食ブッフェで提供開始！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社（東京都渋谷区、取締役社長 武井 隆）は、 2026 年 5 月 20 日（水）～ 7 月 31 日（金）の期間、 本年3月に開催した社内コンテスト「東急ホテルズ 料理コンテスト」でグランプリを受賞した米粉パン「グルテンフリー・ブリオッシュ・ノア」「野菜の米粉カレーパン」（セルリアンタワー東急ホテル 福嶋 慎之助 作）を、全国の運営ホテルにおける朝食ブッフェにて提供いたします。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/eat/142462/index.html

「東急ホテルズ 料理コンテスト」は、次世代を担う調理スタッフのスキルとマインドの向上、成長機会の創出を主な目的とした社内コンテストです。24回目の開催となった本大会では、食文化の多様化や健康志向の高まりを踏まえ、誰もが安心して楽しめる料理の提供を行うことを視野に入れ、テーマを「米粉パン」としました。全国32ホテルから各1名エントリーし、予選、決勝と厳正なる審査の結果、本年のグランプリはセルリアンタワー東急ホテルの福嶋 慎之助が受賞しました。

福嶋は2種の米粉パンについて以下のように語ります。

グルテンフリー・ブリオッシュ・ノア

米粉パン特有の「時間の経過によるパサつきや崩れやすさ」という課題を解決するため、30回以上の試作を重ねました。卵やバターに加え、メープルやマジパンを配合することでしっとりとした食感を実現しました。表面には、キャラメリゼしたメープルクルミをあしらい、食感のアクセントと香ばしさをプラス。柔らかな米粉パンに、クルミの芳醇な香り、メープルのやわらかな甘さが加わり、グルテンフリーという選択肢を、特別なものではなく、どなたにもお楽しみいただける一品にしました。

野菜の米粉カレーパン

朝から心身ともに元気になれる食を提供したいという想いから考案しました。グルテンやアレルギー特定原材料9品目、動物性の食材は使用せず、ベジタブルカレーに仕上げました。玉ねぎなどの野菜を丁寧に炒めることで旨みを引き出し、朝食に取り入れやすい軽やかな味わいが特徴です。隠し味にレーズンを忍ばせることで、10種類以上のスパイスの刺激の中にほんのりと甘みが感じられ、辛いものが苦手な方でも安心してお召し上がりいただけます。

「グルテンフリー・ブリオッシュ・ノア」「野菜の米粉カレーパン」概要

● 提供期間：2026年 5 月 20 日（水）～2026 年 7 月 31 日（金）

● 提供場所：全国の東急ホテルズにおける朝食ブッフェ(一部店舗を除く)

提供ホテルはこちら :https://www.tokyuhotels.co.jp/eat/142462/index.html

※ホテルにより提供期間が異なる場合があります。

※提供メニュー（いずれか1種のみ、または2種両方）は、ホテルにより異なります。

※写真はイメージです。ホテルにより形状が異なる可能性があります。

【第 24 回 東急ホテルズ 料理コンテスト グランプリ受賞者プロフィール】

セルリアンタワー東急ホテル

ベーカー チーフ 福嶋 慎之助

1991年 神奈川県生まれ。

服部栄養専門学校を卒業後、2011年より都内ホテルなどでパン職人としての経験を重ね、2022年にセルリアンタワー東急ホテル入社。

料理人を目指したきっかけ

幼少期より母が料理をしている様子を見るのが好きで、料理に興味を持ち、作り始めたことがきっかけです。調理の専門学校に進学し、パン作りの複雑で繊細な工程に魅了され、ベーカーの道を志すようになりました。

グランプリ受賞 にあたって

自身の商品を多くのお客様にお届けできる機会をいただき、大変うれしく思います。これまで米粉パンは扱いにくい印象を持っていましたが、研究を重ねるごとにアレンジの幅広さに驚かされ、多くの学びがありました。

メニュー考案にあたり、ベーカリー以外の視点をさまざま取り入れました。調理担当シェフから技術面の指導を受けたほか、サービススタッフからは提供時の工夫についてアドバイスをもらうなど、周りの方々の支えを受けながら完成させることができました。ヴィーガンやアレルギーなど、多様なニーズにお応えできるよう、食材や調理方法にも配慮しておりますので、ぜひお召上がりいただければ幸いです。

【東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社 概要】

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-10-7 五島育英会ビル３階

代表者：取締役社長 武井 隆

事業内容：ホテル・レストラン・会員制リゾートの運営

■ 全国に広がる「東急ホテルズ」のネットワーク （https://www.tokyuhotels.co.jp）

ザ・キャピトルホテル 東急と、東急ホテル・東急リゾートホテル・エクセルホテル東急・東急 REI ホテルの各ブランドが 属する「東急ブランドホテル」に加え、BELLUSTAR TOKYO、HOTEL GROOVE SHINJUKU、STREAM HOTEL等、独自の個性を有するホテルで構成する「DISTINCTIVE SELECTION」、「ホテルコンドミニアム」の STORYLINE、「会員制滞在型リゾート」の東急バケーションズを全国に展開（国内60店舗／ほか国内3店舗、海外3店舗の「パートナーホテル」）