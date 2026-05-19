工事不要で、家の中の「暑い」を解消する「スポットエアコン」と「ポータブルルームエアコン」を発売

株式会社ビックカメラ

株式会社ビックカメラ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹)のオリジナルブランド

「ビックアイデア」は、工事不要で使える冷房機器として「スポットエアコン」と「ポータブルルームエアコン」を5月中旬から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトにて順次発売してまいります。

昨年発売後、早期に完売したスポットエアコンに加え、今年は新たにポータブルルームエアコンを開発しました。家の中で暑さが気になる場所に向け、よりしっかり冷房したい欲にこたえる2機種で冷房提案を広げます。

URL：https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/05_2026-summer-collection/index.jsp#spr-aircon

■開発の背景

家の中にはリビングや寝室のようにエアコンが設置されている空間だけでなく、キッチンや脱衣所、トイレ、作業スペースなど、暑さが気になりながらも固定型エアコンを設置するには、工事や費用・設置条件などのハードルがある場所があります。

ビックアイデアでは、こうした家の中に残りやすい暑さに対して、工事不要で導入しやすい冷房機器を提案してきました。今年は、継続展開するスポットエアコンに加え、よりしっかり冷房したいという欲に応えるポータブルルームエアコンを新たにラインアップします。「ここを冷やしたい」という欲にも、部屋全体をより快適に整えたいという欲にも応えられる2機種です。

■商品特長

１．工事不要で、届いたその日から使える(2機種共通)

いずれの機種も、壁の穴あけや配管工事が不要です。

窓パネルを使用することで、排気ダクトを取り付けコンセントに接続して使用できるため、設置工事の負担を抑えながら導入できます。

排気ダクトを取り付ける窓パネルを4枚付属しており、様々なサイズの窓に設置が可能です。窓パネル1枚の使用で70.2cm、窓パネルを２枚以上使用することで約91.2cm～231.2cmの窓に対応します。

２．冷風・温風・ドライ・送風の1台4役(2機種共通)

季節や用途に応じて使い分けができ、夏の冷風だけでなく、梅雨時期の除湿や送風、寒い時期の温風運転まで、1年を通して活用できます。

また、就寝時に便利なおやすみ設定を搭載しており、設定すると表示部のLEDが暗くなり、風量弱で運転します。12時間後に自動で運転を停止するため、就寝時にも使いやすい仕様です。

スポットエアコンの操作部ポータブルルームエアコンの操作部

３．暑さが気になる場所に使いやすい「スポットエアコン」

スポットエアコンは、一定速で暑い場所を冷やすモデルです。

冷房能力は2.3kW(50Hz)／2.6kW(60Hz)で、キッチンや脱衣所、作業スペースなど、暑さが気になる場所に向けて、必要なときにしっかり冷風を届けやすい仕様です。

４．インバーター制御で出力を調整しながら運転する「ポータブルルームエアコン」

ポータブルルームエアコンは、インバーター制御を採用した新開発モデルです。冷房能力は3.8kWで、設定温度や周辺温度の状態に応じてモーターの回転数を制御しながら運転します。より高い出力を備え、部屋をより快適に整えたいニーズに応えます。

5．付属のリモコンで離れた場所から操作できる(2機種共通)

いずれの機種も付属のリモコンで操作できるため、離れた場所からでも運転や設定の変更が可能です。ポータブルルームエアコンのリモコンにはバックライト付きの液晶がついており、寝室など暗い場所でもスムーズに操作することが可能です。

■商品概要

商品名 ：スポットエアコン

型番 ：BIM-PA26A

価格 ：39,800円(税込)

本体サイズ：約 幅303×高さ696×奥行286mm

本体質量 ：約 20.7kg

電源コード：約 1.8m

電源 ：AC100V 50/60Hz

冷風消費電力：800W(50Hz) ／ 840W(60Hz)

冷風能力 ：2.3kW(50Hz) ／ 2.6kW(60Hz)

冷風運転電流：9.8A(50Hz) ／ 8.8A(60Hz)

温風消費電力：820W(50Hz) ／ 870W(60Hz)

温風能力 ：2.0kW(50Hz) ／ 2.2kW(60Hz)

温風運転電流：10.4A(50Hz) ／ 9.0A(60Hz)

除湿能力(1日あたり)：34L(50Hz) ／ 38L(60Hz)

商品名 ：ポータブルルームエアコン

型番 ：BIT-PA38A

価格 ：69,800円(税込)

本体サイズ：約 幅410×高さ720×奥行355mm

本体質量 ：約 25kg

電源コード：約 1.8m

電源 ：AC100V 50/60Hz

冷風消費電力：1.15kW

冷風能力 ：3.8kW

冷風運転電流：11.5A

温風消費電力：1.0kW

温風能力 ：3.0kW

温風運転電流：10.5A

除湿能力(1日あたり)：65L

共通付属品：リモコン(単4形アルカリ乾電池×2本使用※電池は付属していません)、排気ダクト、

ダクトエンド、排気ノズル、レール固定用アタッチメント×2、

窓パネルセット(窓パネル A/B/C/D各1枚)、窓固定金具、すき間スポンジシール×4、

ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×9、雨よけパーツ、虫よけパーツ

■「ビックアイデア」について

ビックアイデアは、当社が創業以来売場の最前線で培ってきた顧客理解と専門販売員の知見を基盤に、「良いより、よくぞ。」の思想のもと、“欲しい”との出会いを設計するオリジナルブランドです。購買が予定調和になりつつある時代に、物欲を科学するアプローチで、納得感と発見性を両立する商品開発を推進していきます。

ブランドページ ： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/index.jsp

ブランドムービー： https://youtu.be/eKz4qCU6CzE

■会社概要

会社名 ： 株式会社ビックカメラ

本店所在地： 東京都豊島区高田3-23-23

創業 ： 1978年5月

代表者 ： 代表取締役社長 秋保徹

事業内容 ： カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、家電製品、

時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、寝具、酒類等の販売

URL ： https://www.biccamera.co.jp/