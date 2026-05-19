キンドリルジャパン株式会社

キンドリルジャパン株式会社（以下 キンドリルジャパン）は本日、キンドリルのクラウドモダナイゼーションソリューションである「キンドリル クラウドアップリフト」の本格的なサービス提供を東京と大阪のMicrosoft Azure データーセンターより開始したことを発表しました。国内２拠点でサービスを利用できることにより、日本企業はデータを国内に保持することでデータ主権の要件を満たして、ミッションクリティカルなシステムのモダナイゼーションを進めることができるとともに、高度な事業継続を確保できるようになります。

ミッションクリティカルなシステムのモダナイゼーションが進む中、データ主権とレジリエンスはクラウド戦略の重要な要素となっています。「2025キンドリル・レディネス・レポート(https://www.kyndryl.com/us/en/insights/readiness-report-2025)」によると、リーダーの 75％ が、グローバルなクラウド環境でデータを保存、管理することについて地政学的リスクを懸念しており、65％ が変化しつつあるデータ主権の規制を受けてすでに戦略を見直しています。この傾向は日本も同様で、「日本版キンドリル・レディネス・レポート2025(https://www.kyndryl.com/content/dam/kyndrylprogram/doc/ja/2026/japan-analysis-ja-jp.pdf)」によると、日本のリーダーの74%がクラウド環境のデータに関する地政学的リスクを懸念していることが示されています。



キンドリル クラウドアップリフト は Skytapとして提供されていたサービスの新名称で、AIX、IBM i、Linux on IBM Power、x86ワークロードをMicrosoft Azure上でネイティブに実行できるIaaS（Infrastructure-as-a-Service）です。これにより、既存のワークロードをほとんどまたはまったく変更を加えることなく Microsoft Azure へ移行することができ、企業はレガシーワークロードを移行する際のリスクを軽減し、運用への影響を抑えながら、初期投資を抑えることができます。また、AI、機械学習、セキュリティ、レジリエンス、DevOps といった Microsoft Azure ネイティブのサービスを活用し、最新のクラウド機能を取り入れることが可能になります。さらに、東京と大阪の国内２拠点でサービスを利用できるようになったことで、日本企業はデータを国内に保持したまま、高度な事業継続性を確保できるようになります。



キンドリルは、キンドリル クラウドアップリフトを活用し、クラウド移行の支援だけでなく、戦略策定、開発、移行、システム運用に至るまで、企業のITモダナイゼーションのあらゆる段階を包括的に支援します。

キンドリル クラウドアップリフトは、グローバルでの展開に対応するとともに、各国の規制に準拠したクラウド環境の構築を支援します。現在、キンドリル クラウドアップリフトは世界で15のMicrosoft Azureデータセンターリージョンで提供されています。



日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 エンタープライズサービス本部長 兼 パートナー事業本部長である浅野 智 氏は次のように述べています。

「日本マイクロソフト株式会社は、キンドリルジャパン株式会社様によるキンドリル クラウドアップリフトの日本リージョンでのサービス拡大を心より歓迎いたします。キンドリル クラウドアップリフト により、オンプレミス環境に依存していた基幹システムのクラウド移行がより現実的かつ迅速に実現可能となります。また、従来型アプリケーションの Microsoft Azure の豊富なネイティブサービスとの連携は、セキュリティやガバナンスの強化、パフォーマンス、事業継続性の確保、さらにデータの分析や AI 活用など既存資産の価値を飛躍的に高めることができます。今回の取り組みは、日本におけるITインフラのモダナイゼーションを加速させ、企業の成長と競争力強化に大きく寄与するものと確信しています。また、日本リージョンでのサービス展開を通じて、より多くのお客様が安心して利用できる信頼性の高いIT環境を構築されることを期待しています」

キンドリルジャパンの代表取締役 社長執行役員である入澤 由典は次のように述べています。「ミッションクリティカルな業務を支える基幹システムのモダナイゼーションをご支援し、日本社会に安心かつ信頼できるIT環境を築くことは私たちの使命です。キンドリルは、キンドリル クラウドアップリフトを活用したパワーシステムモダナイゼーションをグローバルで展開してきた豊富な知見があります。2つの主要拠点で利用できるようになったことにより、お客様のIT変革をさらに加速させ、ビジネスの成長に貢献してまいります」

ご参考：お客様の成功を支えるキンドリルのクラウドソリューション

(https://www.kyndryl.com/jp/ja/about-us/news/2026/01/kyndryl-cloud-uplift)

キンドリルジャパン株式会社について

キンドリルジャパン株式会社は、キンドリルの日本法人です。キンドリル（NYSE: KD）は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・テクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーで、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にアドバイザリー、インプリメンテーション、マネージドサービスを提供しています。世界最大のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーとして、世界中で日々利用されている複雑な情報システムの設計、構築、管理、モダナイズを行っています。詳細については、www.kyndryl.com(https://www.kyndryl.com/)（英語）またはwww.kyndryl.com/jp/ja(https://www.kyndryl.com/jp/ja)をご覧ください。

*Microsoft、Azure は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。