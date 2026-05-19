＜「法務部の課題」に関する意識調査＞467名が選ぶ「憧れの法務部」ランキングを発表

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO・弁護士：元榮 太一郎）が運営する日本最大級の企業法務ポータルサイト「BUSINESS LAWYERS（ビジネスロイヤーズ）」は、サービス開始10周年を記念し、企業の法務担当者を対象にキャリアやインシデントに関する“ホンネ”に関する意識調査を行いました。

■調査背景

法務部門は「経営のパートナー」という言葉の裏で、日々増大する業務負荷や、専門性の高い法規制への対応、そして周囲に理解されにくい孤独感と戦っています。「他社の法務担当者は今の年収に満足しているのか？」「どんな他社の動向に注目すべきなのか」。こうした実務家の切実な問いに答えるべく、調査を実施しました。憧れの企業ランキングから、苦手な法律、離職への意識まで、467名の回答から浮かび上がった法務の“現在地”をレポートとして紹介しています。

■調査概要

調査機関：BUSINESS LAWYERS

調査方法：BUSINESS LAWYERSの会員にウェブアンケートを実施

調査対象：BUSINESS LAWYERSの会員で回答が得られた467名（※うち管理職217名）

調査期間：2026年1月15日（木）～2026年1月29日（木）

※：本調査では、執行役員・本部長・局長・部長・課長クラスを管理職と定義しています。

■憧れの企業トップは「大手ゲームメーカー」と「大手総合商社」

「あの会社の法務で働いてみたい」という憧れの法務部について尋ねたところ、1位は「世界的な知財の強さ」で支持を集めた「大手ゲームメーカー」が26.0%でした。次いで「グローバルな契約案件を手掛ける大手総合商社」が11.5%で2位に選ばれました。

法務担当者467名が選んだ「憧れの企業ランキング」の具体的な社名や、選ばれた理由の詳細については、ホワイトペーパー本編に掲載しております。

https://www.businesslawyers.jp/white-papers/321

■＜BUSINESS LAWYERS TREND 2026のご案内＞

本レポートでは、上記の数値データに加え、法務担当者の具体的な「Voice（生の声）」を多数掲載しています。以下のURLより無料でダウンロードいただけます。

- 今の年収満足度と「これからもここで働くか」（年収への満足度と今後の定着意向の相関）- 憧れの法務部- 「他人事ではない」と感じた他社の不祥事やインシデント- 法務担当者の「好きな法律」「苦手な法律」

【ダウンロード方法】

本レポートは、以下のURLより無料でダウンロードいただけます。

URL：https://www.businesslawyers.jp/white-papers/321

※資料のダウンロードには、BUSINESS LAWYERSへの会員登録（無料）が必要です。

■BUSINESS LAWYERS（ビジネスロイヤーズ）について： https://www.businesslawyers.jp/

登録会員数13万人を超える国内最大級の企業法務ポータルサイトです。弁護士や実務家の知見を集約し、約3,000本の実務直結コンテンツを通じて、企業の意思決定を支援しています。

◆弁護士ドットコム株式会社について： https://www.bengo4.com/corporate/

本社：東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

設立日：2005年7月4日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションに掲げ、国内弁護士の60%以上が登録する日本最大級の法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」を運営。税務相談の「税理士ドットコム」、電子契約市場No.1の「クラウドサイン」、法務特化型AIエージェント「Legal Brain エージェント」など革新的なサービスを展開。