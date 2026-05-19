6月24日(水)～26日(金)開催「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2026 Summer」にHRクラウドが登壇します。

HRクラウド株式会社

クラウド型採用AIエージェント「採用一括かんりくん」を提供するHRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下「当社」）は、株式会社アカリクが開催する国内最大級のHRオンラインイベント「アカリクサミット『Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2026 Summer』」に登壇することをお知らせします。

当社は6月25日(木) 14時より登壇し、「採用現場におけるAI活用」について講演いたします。

■ イベント申し込みURL

お申し込みはこちら :https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-mar?utm_source=hr-cloud&utm_medium=email&utm_campaign=202603

■ セミナー概要

イベント名 ： アカリクサミット「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2026 Summer」

日 時 ： 2026年6月24日（水）・25日（木）・26日（金） 11:00～16:00

形 式 ： オンライン配信

参加費 ： 無料

事前予約特典： 全講演アーカイブ視聴

当社講演 ： 2026年6月25日（木）14時～14時30分

講演テーマ ： 「採用×AI、どこから始める？～スカウト・フォロー・分析まで一気通貫で変える採用の新常識とは」

■ 登壇者プロフィール

HRクラウド株式会社 [執行役員] [深津 大堅]

2018年に大手人材会社に入社。就職エージェントとして約1万人の学生と200社以上の企業を支援。その後「明日の仕事が楽しみな世の中を創る」という理念に共感し、HRクラウド株式会社に入社。インサイドセールス部マネジャー、セールス部部長を歴任し、執行役員就任。「採用一括かんりくん」のグロースを管掌し、企業の採用課題解決に取り組む。

採用管理システム「採用一括かんりくん」について

「採用一括かんりくん」は、採用プロセスの自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をリードする「クラウド型採用AIエージェント」です。

AIが採用担当者の最適なパートナーとして、応募者情報の自動一元管理から、LINEを活用した高度なコミュニケーション、そしてデータに基づく戦略的な意思決定まで、採用活動の全フェーズを強力に支援します。

「工数削減」にとどまらず、企業と候補者の幸福なマッチング＝「採用成功」を最大化するインフラとして、現在1,800を超える採用活動を支援しています。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp