6月24日(水)～26日(金)開催「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2026 Summer」にHRクラウドが登壇します。

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HRクラウド株式会社


クラウド型採用AIエージェント「採用一括かんりくん」を提供するHRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下「当社」）は、株式会社アカリクが開催する国内最大級のHRオンラインイベント「アカリクサミット『Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2026 Summer』」に登壇することをお知らせします。 　


当社は6月25日(木) 14時より登壇し、「採用現場におけるAI活用」について講演いたします。


■ イベント申し込みURL


お申し込みはこちら :
https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-mar?utm_source=hr-cloud&utm_medium=email&utm_campaign=202603


■ セミナー概要


イベント名　： アカリクサミット「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2026 Summer」


日　時　　　： 2026年6月24日（水）・25日（木）・26日（金） 11:00～16:00


形　式　　　： オンライン配信


参加費　　　： 無料


事前予約特典： 全講演アーカイブ視聴


当社講演　　： 2026年6月25日（木）14時～14時30分


講演テーマ　： 「採用×AI、どこから始める？～スカウト・フォロー・分析まで一気通貫で変える採用の新常識とは」



■ 登壇者プロフィール


HRクラウド株式会社 [執行役員] [深津 大堅]


2018年に大手人材会社に入社。就職エージェントとして約1万人の学生と200社以上の企業を支援。その後「明日の仕事が楽しみな世の中を創る」という理念に共感し、HRクラウド株式会社に入社。インサイドセールス部マネジャー、セールス部部長を歴任し、執行役員就任。「採用一括かんりくん」のグロースを管掌し、企業の採用課題解決に取り組む。


採用管理システム「採用一括かんりくん」について


「採用一括かんりくん」は、採用プロセスの自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をリードする「クラウド型採用AIエージェント」です。 　


AIが採用担当者の最適なパートナーとして、応募者情報の自動一元管理から、LINEを活用した高度なコミュニケーション、そしてデータに基づく戦略的な意思決定まで、採用活動の全フェーズを強力に支援します。 　


「工数削減」にとどまらず、企業と候補者の幸福なマッチング＝「採用成功」を最大化するインフラとして、現在1,800を超える採用活動を支援しています。


HRクラウド株式会社について


会社名　： HRクラウド株式会社


所在地　： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階


代表者　： 代表取締役社長 中島悠揮


設立　　： 2014年4月2日


事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供


、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供
https://www.career-cloud.asia


https://www.career-cloud.asia/bpaas


【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社


部署名： HRテック事業部　マーケティンググループ


担当者： PR 担当　市原


TEL ： 03-6261-5989


E-mail： mk@hr-cloud.co.jp