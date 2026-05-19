東京電機大学　未来科学部　FAレクチャー「建築の中で絵画を考える」を開催　講師：内海聖史 氏（現代画家）

学校法人東京電機大学

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、6月19日(金)、東京千住キャンパスにて、現代画家の内海聖史 氏を講師に迎え、未来科学部 FAレクチャー※（参加費：無料）を開催します。

内海氏は、空間全体を使った絵画や、平面作品の枠組みを壊すような実験的な作品でも知られ、虎ノ門ヒルズやパレスホテル東京などの公共空間で多数のパブリックアートを手がけています。また地方において、抽象絵画を通して美術と社会を結びつける実証実験を行っています。

本講演では、「建築の中で絵画を考える」と題して、お話しいただきます。

※FAレクチャーは、国内外の第一線で活躍する、建築とその近傍に関わる専門家を講師に招き、本学未来科学部建築学科がシリーズ企画として開催しているイベントで、学生が専門的に深い視点、また同時に社会に開かれた視点を持つことを目的としています。

＜開催概要（予定）＞

・日 時：2026年6月19日(金) 18:30～20:00

・会 場：東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館2階 1205セミナー室

（東京都足立区千住旭町5番 ＊北千住駅東口(電大口)徒歩１分）

・演 題：建築の中で絵画を考える

・講 師：内海聖史 氏（現代画家）

・対 象：16歳以上、建築を学ぶ学生や建築・設計などに携わっている方

・定 員：15名（申込先着順）

・参加費：無料

・主 催：東京電機大学 未来科学部 建築学科

・お申し込み方法：6月12日(金) 16:00までに下記へご連絡ください。

・お問い合わせ先：東京電機大学 未来科学部 建築学科事務室（TEL：03-5284-5520）

＜講師プロフィール＞

内海 聖史（うちうみ さとし）氏 現代画家

1977年茨城県生まれ。2002年多摩美術大学大学院美術研究科修了。空間全体を使った絵画や平面作品の枠組みを壊すような実験的な作品でも知られる。川崎市岡本太郎美術館「TARO賞の作家III 境界を越えて」（2023年）、上野の森美術館ギャラリー「やわらかな絵画」（2019年）のほか、美術館やギャラリーで個展やグループ展を数多く開催。また虎ノ門ヒルズやパレスホテル東京などの公共空間にて多数のパブリックアートを手がけている。地方において、ふるさと納税の返礼品として作品を提供しているほか、抽象絵画を通して美術と社会とを結びつける実証実験を行う。

内海 聖史 氏

（参考）東京電機大学 未来科学部 建築学科 FAレクチャー

チラシ（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d128963-148-7d9950276e41a57d89d204ee8db0c1ec.pdf