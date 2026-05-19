【WWDJAPAN最新号】FRUITS ZIPPERが語る、ファンとの尊い関係性　推し活市場成功の鍵は「ストーリーテリングの相乗効果」

株式会社INFASパブリケーションズ

今や推し活が生み出す経済効果は、エンターテインメント領域にとどまらず、ファッション＆ビューティ業界においても無視できない存在となっています。

かつてのマーケティングは、年齢や性別といった属性ごとに消費者を区分けし、“最大公約数”へ向けて発信することが主流でした。しかしブランドは今、強い熱量を持つファンダムにも向き合い初めています。推しのストーリーに共感し、その価値観を自ら広めていくファンたちは、ブランドにとっても重要な“伝道師”的な役割を担っています。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2472電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2401495/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

本特集では、映画・映像・アニメなどエンターテインメント領域に特化したデータマーケティング・リサーチ会社の分析を元に、アンバサダーとして活躍するセレブリティーたちの“推し活パワー”を独自視点で分析。ファンダムの規模や熱量、購買行動への影響力など、多面的なデータからブランドが推し活市場とどう向き合うべきかを探ります。

表紙を飾ったのは、今最も勢いのあるアイドルグループのFRUITS ZIPPER。インタビューでは、ファンとの尊い関係性や推し活の楽しみ方についてメンバーが語ります。また、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務める木村ミサのインタビューも掲載。推し活カルチャーが持つ熱量や、ビジネスとしての可能性に迫りました。

さらに、推し活をテーマにした2つの座談会も実施。仕掛け人とファン、双方の視点を持つプロたちによる座談会に加え、4つの熱狂的な界隈から集まった当事者たちが、それぞれ推し活への思いを語ります。

第二特集では、時計特集最終回となる「ウオッチズ＆ワンダーズ」をリポート。ラグジュアリーウオッチ市場の最新トレンドを解説します。

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CONTENTS

FEATURE

・推し活市場、熱狂の渦に飛び込め

FOCUS

・WATCH REPORT 2026 VOL.3 ヘリテージに基づき 揺るぎない価値を持つ時計充実

・NYリードブランドに就くも「自社は常に崩壊寸前」 女性デザイナーが語る業界の夢と現実

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：米アパレル会社が「リー」を売却へ ブランド管理会社ABGが独占交渉中か、他

・アパレル再成長の条件──顧客起点で再設計するビジネス：VOL.1 業界停滞の原因と思い込みの打破

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：Vol.246 中東情勢で問われる化粧品・日用品の耐久力（宮迫光子 ／みずほ証券アナリスト）

・中国電脳コマース趣聞：タイで急拡大する「中国ブランド」 テックやドラマを通じてライフスタイルも移植

・今週のeye：大関・霧島がスイス時計で奮起!? 「チューダー」日本相撲協会パートナーに、他

・Makuakeと探訪 47都道府県モノ作りの現場最前線：Vol.19 福岡県編 リカバリーウエア

EDITORS’ LETTER

・「橋本ストライク」に学ぶ（本橋涼介 ／ヘッドリポーター）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：推し活パワーに圧倒された（戸松沙紀 ／編集部エディター、川上拓馬 ／編集部エディター）

FASHION&BEAUTY PATROL

・プリントシール誕生30周年 おばあちゃんになってもプリ撮ろッ

（COVER CREDIT）

MODEL：FRUITS ZIPPER

PHOTO：SASU TEI

STYLING：KANA TANAKA

PROP STYLIST：TSUBASA SAKAI

HAIR&MAKE：MISATO NARITA

ART DIRECTION & DESIGN：SUGURU NAGAHASHI

DESIGN：CHIAKI SATO

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

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