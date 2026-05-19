【ダイヘン】溶接・接合事業部に「マテリアル先進加工」の専門組織を新設

株式会社ダイヘン

当社は、2026 年 5 月 1 日付で、溶接・接合事業部直下に、「マテリアル先進加工」を担う専門組織（以下「本組織」）を新設しました。

本組織は、これまでの溶接・接合事業の枠組みを超えた、次世代材料加工技術の創出を牽引する中核 組織として位置づけており、製造現場が直面する課題の解決に加え、今後多様化が見込まれる新素材の 加工にも対応する、革新的なソリューション技術の開発に取り組んでまいります。これにより「マテリアルプロセシング」事業分野での新たな価値を創造し、「ものづくりの革新」を通じて社会の持続的発展への貢献範囲を拡げてまいります。

■ 「マテリアル先進加工」とは

当社が掲げる「マテリアル先進加工」とは、金属を中心とする多様なマテリアル（材料）の本質的な特性を深く探究し、次世代加工技術の実現を目指す考え方・取組です。既存事業領域である接合加工技術の更なる革新に加え、今後の成長戦略の柱として以下表にある３つの先進加工技術についても研究開発を推進し、新たな価値を創造します。

■ 本組織の概要

高度な技術の実用化に向けて、卓越した専門性を持つ人材を社内選抜し、溶接・接合事業部に新たに2部門を設置しました。

（１）マテリアル先進加工開発部：企画・開発・広報を担当

（２）マテリアル先進加工システム営業部： 製品販売・サービスを担当

■ 今後の展望

▲組織図

本組織の新設は、将来的な「マテリアル先進加工」の本格的な事業化に向けた基盤整備の一環です。

研究開発とマーケティング、営業機能を融合し国内外の市場を開拓していくことで、10年以内に同分野で1,000億円規模の事業成長を目指します。また、2030年には最先端技術創出の中核を担う「研究開発センター（仮称）」の設立を計画しており、産官学連携を強化するとともに、基礎研究から事業化までの一貫体制を構築します。

これらの取組により、当社が開発中の付加加工や表面加工などの複数テーマの社会実装を加速させ、持続可能な社会の実現と産業の発展に貢献してまいります。