未活用の土地をガチキャンパーに貸し出せる森林シェアサービス 「YAMAKAS（ヤマカス）」が岩手県でサービス開始
【土砂崩れ・洪水や生態系が崩れる原因に…】森林所有者の８割が山を放置… 今、日本が抱える「放置林問題」
▼日本の森林のうち、58%は個人や企業が所有する「私有林」だが、
持ち主でも所有する山林に行ったことがなく「放置林」になっているケースが多い…。
▼国交省の調査によると、森林所有者の約８割が森林を放置していると判明…。
▼山を放置すると、土砂崩れや洪水の原因になったり、生態系が崩れたりしてしまう…。
【放置林問題を上級キャンパーが解決！】放置林をキャンパーに貸し出す山林シェアサービス「YAMAKAS」
▼放置されている山林をキャンパーに貸し出す山林シェアリングサービスが、「YAMAKAS」。
⇒2021年3月に開始し、2025年6月にはキャンパー登録者数は3,000名を突破！
⇒山主は所有する山を登録するだけでOK！ 現在、全国に60か所の山が登録されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349634/images/bodyimage1】
2026/05/15より岩手県盛岡市でレンタル開始 岩手山を望むプライベート野営地
▼盛岡市の市街地から30分ほどで行ける場所にあり、車の乗り入れも可能なのが今回貸出を開始した野営地。 敷地内から岩手山や姫神山を望めます。
⇒「YAMAKAS」でレンタルできる山には、トイレや炊事場、管理人や整備された土地はない！
⇒ガチキャンパー勢にとっては、自分だけの場所でキャンプを楽しめるため場所！
▼価格は1,500m2 11,000円（税別）/月
紹介ページ：https://yamakas.jp/rental/morioka-ushikorobi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349634/images/bodyimage2】
【山林の維持費捻出や害獣対策もできるYAMAKAS】山主は「YAMAKAS」の収益で山を整備できるので、放置林問題を解決できる
▼土地利用を進めることで、山林の収益性を上げられ、その結果、放置林の整備を進められるのが、「YAMAKAS」の利点！
▼さらに、山林へ人が出入りすることで、害獣が里へ降りてくる確率を減らせるので、害獣対策にも有効！
配信元企業：メディコム株式会社
▼日本の森林のうち、58%は個人や企業が所有する「私有林」だが、
持ち主でも所有する山林に行ったことがなく「放置林」になっているケースが多い…。
▼国交省の調査によると、森林所有者の約８割が森林を放置していると判明…。
▼山を放置すると、土砂崩れや洪水の原因になったり、生態系が崩れたりしてしまう…。
【放置林問題を上級キャンパーが解決！】放置林をキャンパーに貸し出す山林シェアサービス「YAMAKAS」
▼放置されている山林をキャンパーに貸し出す山林シェアリングサービスが、「YAMAKAS」。
⇒2021年3月に開始し、2025年6月にはキャンパー登録者数は3,000名を突破！
⇒山主は所有する山を登録するだけでOK！ 現在、全国に60か所の山が登録されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349634/images/bodyimage1】
2026/05/15より岩手県盛岡市でレンタル開始 岩手山を望むプライベート野営地
▼盛岡市の市街地から30分ほどで行ける場所にあり、車の乗り入れも可能なのが今回貸出を開始した野営地。 敷地内から岩手山や姫神山を望めます。
⇒「YAMAKAS」でレンタルできる山には、トイレや炊事場、管理人や整備された土地はない！
⇒ガチキャンパー勢にとっては、自分だけの場所でキャンプを楽しめるため場所！
▼価格は1,500m2 11,000円（税別）/月
紹介ページ：https://yamakas.jp/rental/morioka-ushikorobi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349634/images/bodyimage2】
【山林の維持費捻出や害獣対策もできるYAMAKAS】山主は「YAMAKAS」の収益で山を整備できるので、放置林問題を解決できる
▼土地利用を進めることで、山林の収益性を上げられ、その結果、放置林の整備を進められるのが、「YAMAKAS」の利点！
▼さらに、山林へ人が出入りすることで、害獣が里へ降りてくる確率を減らせるので、害獣対策にも有効！
配信元企業：メディコム株式会社
プレスリリース詳細へ