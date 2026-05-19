全面走査型レーザー振動計の世界市場2026年、グローバル市場規模（携帯型、据置型）・分析レポートを発表
2026年5月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「全面走査型レーザー振動計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、全面走査型レーザー振動計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、全面走査型レーザー振動計市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は12.3百万ドルと評価されており、2031年には16.7百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.5％であり、精密測定技術の需要拡大を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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全面走査型レーザー振動計は、非接触で構造物の振動特性を可視化および解析する高度な計測装置です。レーザドップラー原理を用いて対象物表面を高速に走査し、広範囲の振動データを取得します。
測定範囲や測定点を柔軟に設定できるため、構造全体の振動挙動を高精度で把握することが可能です。この特性により、複雑な構造解析や品質評価において重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは携帯型と据置型に分類され、それぞれ使用環境や用途に応じて選択されます。
用途別では自動車、航空宇宙、機械設備、その他の分野に分かれており、特に自動車および航空宇宙分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Polytec、Sunny Optical Technology、OptoMet GmbHなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は測定精度の向上や製品性能の強化を通じて市場競争力を高めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米や欧州では研究開発投資の拡大により需要が高く、アジア太平洋地域では製造業の発展に伴い市場が拡大しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、精密測定技術の進展、品質管理要求の高度化、振動解析技術の重要性の高まりが挙げられます。一方で、装置コストの高さや高度な技術要件が市場拡大の課題となっています。
また、非接触測定技術の進化や解析ソフトウェアの高度化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は精密計測および構造解析分野において重要な役割を担い、今後も安定した成長が期待される分野です。
高精度測定技術と解析能力の向上が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「全面走査型レーザー振動計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、全面走査型レーザー振動計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、全面走査型レーザー振動計市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は12.3百万ドルと評価されており、2031年には16.7百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.5％であり、精密測定技術の需要拡大を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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全面走査型レーザー振動計は、非接触で構造物の振動特性を可視化および解析する高度な計測装置です。レーザドップラー原理を用いて対象物表面を高速に走査し、広範囲の振動データを取得します。
測定範囲や測定点を柔軟に設定できるため、構造全体の振動挙動を高精度で把握することが可能です。この特性により、複雑な構造解析や品質評価において重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは携帯型と据置型に分類され、それぞれ使用環境や用途に応じて選択されます。
用途別では自動車、航空宇宙、機械設備、その他の分野に分かれており、特に自動車および航空宇宙分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Polytec、Sunny Optical Technology、OptoMet GmbHなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は測定精度の向上や製品性能の強化を通じて市場競争力を高めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米や欧州では研究開発投資の拡大により需要が高く、アジア太平洋地域では製造業の発展に伴い市場が拡大しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、精密測定技術の進展、品質管理要求の高度化、振動解析技術の重要性の高まりが挙げられます。一方で、装置コストの高さや高度な技術要件が市場拡大の課題となっています。
また、非接触測定技術の進化や解析ソフトウェアの高度化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は精密計測および構造解析分野において重要な役割を担い、今後も安定した成長が期待される分野です。
高精度測定技術と解析能力の向上が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
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