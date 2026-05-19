株式会社ゼロプレイス、国内最大級のデジタルサイネージ展示会「DSJ2026（デジタルサイネージ ジャパン）」に出展決定

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセにて開催される、国内最大級のデジタルサイネージ展示会「DSJ2026（デジタルサイネージ ジャパン）」へ出展することをお知らせいたします。

本展示会では、デジタルサイネージと“体験型ガチャ”を掛け合わせた新しい販促・集客ソリューションを展示予定です。

近年、イベント・展示会・商業施設・自治体プロモーションにおいて、「参加体験」を重視した施策ニーズが高まっています。

当社ブースでは、来場者が自然に参加したくなる仕組みを取り入れた「体験型サイネージガチャ」を実際にご体験いただけます。

■出展内容（一部予定）

・デジタルサイネージ搭載型ガチャマシン

・展示会向け集客ソリューション

・自治体・観光PR向け体験施策

・サイネージ動画演出による誘引施策

本サービスは、「見る広告」ではなく、“参加するプロモーション”をコンセプトとしており、来場者の興味喚起・滞留時間向上・情報接触機会の最大化を実現します。

また、自治体イベントや商業施設キャンペーン、展示会ブースなど、さまざまなシーンで導入が進んでおります。

ぜひ会場にて、次世代の体験型プロモーションをご体感ください。

■ こんな方におすすめ

・デジタルサイネージを活用した新しい販促施策を探している企業様

・来場者の参加率を向上させたいご担当者様

・体験型のプロモーション施策を検討されている企業様

◼️展示会概要

展示会名：DSJ2026（デジタルサイネージ ジャパン）

会期：2026年6月10日（水）～12日（金）

会場：幕張メッセ

主催：デジタルサイネージ ジャパン実行委員会

◼️今後の展望

株式会社ゼロプレイスでは、デジタルサイネージとリアル体験を融合した“参加型プロモーション”をさらに進化させ、展示会・自治体・商業施設・観光分野など幅広い領域への展開を進めてまいります。

また、単なる販促施策にとどまらず、来場者とのコミュニケーションを生み出す新たな接点として、体験型ガチャの活用シーンを拡大してまいります。

“見る広告”から“参加するプロモーション”へ。

株式会社ゼロプレイスは、リアルイベントにおける新しい体験価値を提供してまいります。

デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

SNS：X(https://x.com/gtcha_x0218)