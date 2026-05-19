株式会社ゼロプレイス、国内最大級のデジタルサイネージ展示会「DSJ2026（デジタルサイネージ ジャパン）」に出展決定
株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセにて開催される、国内最大級のデジタルサイネージ展示会「DSJ2026（デジタルサイネージ ジャパン）」へ出展することをお知らせいたします。
本展示会では、デジタルサイネージと“体験型ガチャ”を掛け合わせた新しい販促・集客ソリューションを展示予定です。
近年、イベント・展示会・商業施設・自治体プロモーションにおいて、「参加体験」を重視した施策ニーズが高まっています。
当社ブースでは、来場者が自然に参加したくなる仕組みを取り入れた「体験型サイネージガチャ」を実際にご体験いただけます。
■出展内容（一部予定）
・デジタルサイネージ搭載型ガチャマシン
・展示会向け集客ソリューション
・自治体・観光PR向け体験施策
・サイネージ動画演出による誘引施策
本サービスは、「見る広告」ではなく、“参加するプロモーション”をコンセプトとしており、来場者の興味喚起・滞留時間向上・情報接触機会の最大化を実現します。
また、自治体イベントや商業施設キャンペーン、展示会ブースなど、さまざまなシーンで導入が進んでおります。
ぜひ会場にて、次世代の体験型プロモーションをご体感ください。
■ こんな方におすすめ
・デジタルサイネージを活用した新しい販促施策を探している企業様
・来場者の参加率を向上させたいご担当者様
・体験型のプロモーション施策を検討されている企業様
◼️展示会概要
展示会名：DSJ2026（デジタルサイネージ ジャパン）
会期：2026年6月10日（水）～12日（金）
会場：幕張メッセ
主催：デジタルサイネージ ジャパン実行委員会
◼️今後の展望
株式会社ゼロプレイスでは、デジタルサイネージとリアル体験を融合した“参加型プロモーション”をさらに進化させ、展示会・自治体・商業施設・観光分野など幅広い領域への展開を進めてまいります。
また、単なる販促施策にとどまらず、来場者とのコミュニケーションを生み出す新たな接点として、体験型ガチャの活用シーンを拡大してまいります。
“見る広告”から“参加するプロモーション”へ。
株式会社ゼロプレイスは、リアルイベントにおける新しい体験価値を提供してまいります。
デジタルサイネージつきガチャマシーンについて[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]
主な特徴
■ デジタルサイネージ搭載
静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。
■ 自由な商品封入
カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。
■ 多彩な決済方法に対応
硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。
※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」
ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先
株式会社ゼロプレイス
営業部：090-7360-3750
Mail：gtchax@xeroplace.jp
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