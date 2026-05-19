Timekettle、多言語コミュニケーションの新たな可能性を提案

Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd.

シンセン・タイムケトル・テクノロジーズ（以下、タイムケトル／本社：中国・深圳／CEO：田力）は2026年5月14（水）から16日（土）まで石川県産業展示館にて開催された「第62回機械工業見本市金沢（MEX金沢）」に出展いたしました。

今回は当社製品のユーザー企業、金沢機工株式会社様（金沢市・井上英一郎代表取締役社長）と共同ブースを展開。金沢機工様によるTimekettle製品・ソリューションの導入事例を紹介したほか、製造業・工場・海外人材との現場コミュニケーション課題に向けたAI翻訳ソリューションとして、会議向けデバイス「X1 Meeting（X1 Pro）」および、イヤホン型翻訳機「W4」「W4 Pro」を紹介させていただきました。

なお今回、同展で紹介させていただき、多くの方から関心をお寄せいただきました「X1 Meeting（X1 Pro）」は2026年6月、日本発売を予定しております。発表まで今しばらくお待ちください。

Timekettleブース概要

MEX金沢は工作機械・産業ロボット・自動化機器・FA関連機器など、日本のものづくり産業を支える企業・技術が集結する北陸最大級の展示会であり、今年も多くの設備技術者、開発研究者、経営者、営業・資材担当者が来場。

Timekettle/金沢機工ブースでは、製造業・工場・海外人材との現場コミュニケーション課題に向けたAI翻訳ソリューションとして、会議向けデバイス「X1 Meeting（X1 Pro）」および、イヤホン型翻訳機「W4」「W4 Pro」を展示。実際の利用シーンを想定したリアルタイム翻訳デモを通じ、多くの来場者から高い関心をいただきました。また、当社におきましてはAI翻訳デバイスへの期待の高まりを実感いたしました。

製造業・現場のご担当者から高い関心

会場全体では、「省人化」「DX」「グローバル人材対応」をテーマとした展示への注目度が高く、海外拠点との連携や外国人スタッフとのコミュニケーション課題について具体的な相談をされる企業も多く見受けられました。

Timekettle/金沢機工ブースにおいても、製造現場・設備保守・海外工場との打ち合わせ・外国人作業者との日常コミュニケーションなど、実際の現場課題を背景とした、次のようなご相談が寄せられました。

「通訳担当を介さずに現場で直接コミュニケーションしたい」

「海外工場との会議効率を改善したい」

「外国人スタッフ教育時の言語課題を解消したい」

「展示会や海外営業で活用したい」 など

会議向けAI翻訳ソリューション「X1 Meeting（X1 Pro）」を中心にデモを実施

「X1 Meeting（X1 Pro）」は、1台で多人数・多言語のリアルタイム翻訳を可能にする会議向けソリューションです。QRコードを読み込むだけで参加者がスマートフォンから会議に参加できます。Timekettleは今回の展示で、会議向けAI翻訳ソリューション「X1 Meeting（X1 Pro）」を中心としたデモを実施。リアルタイム翻訳音声や字幕を確認できる点に、多くの来場者から驚きの声が上がりました。

製造業の来場者からは具体的な活用イメージについて次のような質問が寄せられました。

海外拠点とのオンライン会議

工場視察時の案内

外国人技能実習生との研修

海外展示会での商談

多国籍メンバーによる社内会議 など

実際の騒音環境に近い展示会場においても、安定した音声認識・翻訳性能を体験いただけたことから、「現場利用をイメージしやすかった」というご感想を多くいただきました。

Timekettleから来場されたみなさまへのメッセージ

この度は、MEX金沢2026Timekettleブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。

今回の展示会を通じて、当社は日本の製造業・ものづくり現場においても、AI翻訳技術への期待がますます高まっていることを実感いたしました。

Timekettleは今後も、「言語の壁をなくし、世界中のコミュニケーションをよりスムーズにする」というビジョンのもと、日本市場においても製造業・BtoB領域への提案を強化してまいります。

今後、製品導入やデモのご相談をご希望の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

会社概要

Timekettle（タイムケトル）は、AI翻訳技術を核とするコミュニケーションデバイスの開発・提供を行うグローバル企業です。

「言語の壁をなくし、人と人とのつながりをより自由にする」というビジョンのもと、世界170以上の国・地域で事業を展開しています。

会社名：Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd.

所在地：中国・深圳市

米国拠点：Timekettle Inc.（USA）

事業内容：AI翻訳デバイスの開発・販売

公式サイト：https://jp.store.timekettle.co/