全国3万社以上の加工会社を検索できる「加工会社ナビ」を提供開始｜営業製作所株式会社

営業製作所株式会社

営業製作所株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西島本 周）は、調達・設計担当者が加工方法・材質・設備・地域などの条件から加工会社を検索できるサイト「加工会社ナビ」の提供を開始したことをお知らせします。

「加工会社ナビ」は、全国3万社以上の加工会社情報を掲載する、加工会社特化型の検索サイトです。発注者は、依頼したい加工内容や材質、保有設備、地域などの条件から、自社に合う加工会社を探すことができます。一方で、加工会社に対しては、単なる掲載機会の提供にとどまらず、得意加工・対応材質・設備・対応サイズなどの整理、掲載ページの改善、製品例・技術情報・設備一覧などの資料作成、資料ダウンロード導線の構築、アクセス解析、閲覧企業・資料ダウンロード企業へのフォローまで一貫して支援します。

今回のサービス提供は、製造業における「発注者は加工会社を探せない」「加工会社は自社の強みを活かせる案件が見つからない」という構造的なすれ違いを、データと仕組みによって解消していく取り組みです。

「加工会社ナビ」提供開始の背景

加工会社ナビで会社を探す :https://eigyo-mfg.com/service/navi加工会社ナビに掲載する :https://eigyo-mfg.com/service/navi/listing

製造業の現場では、調達・設計・開発・生産技術などの担当者が、日々さまざまな加工外注先を探しています。

たとえば、試作品を依頼したい設計担当者、既存取引先以外の選択肢を探したい購買担当者、工程ごとに外注先を見直したい生産技術担当者など、加工会社を探すニーズは多岐にわたります。

しかし、加工会社はカタログ品を販売しているわけではありません。対応できる加工方法、材質、サイズ、ロット、設備、納期、得意領域は会社ごとに異なり、発注者から見ると「どの会社に相談すればよいのか」が分かりづらい状態にあります。

一方で、加工会社側にも課題があります。加工会社にとって、材質・大きさ・形状・ロットが自社の得意領域と合う案件であれば、加工効率が上がり、品質も安定し、収益性も高まりやすくなります。

それにもかかわらず、自社の強みや対応範囲が十分に発注者へ伝わっていないため、本来であれば相性の良い案件と出会えていないケースも少なくありません。

つまり、発注者は探せず、加工会社は見つけてもらえていない。

このすれ違いを解決するために生まれたのが「加工会社ナビ」です。

「加工会社ナビ」とは

「加工会社ナビ」は、調達・設計担当者が使う加工会社検索サイトです。

全国3万社以上の加工会社情報を掲載し、発注者は加工方法・材質・設備・地域などの条件から、自社の依頼内容に合う加工会社を探すことができます。

掲載企業数が多いほど、発注者は複数の加工会社を比較・検討しやすくなります。加工会社ナビでは、発注者が加工会社を探す入口として使いやすいデータベースを構築し、加工会社との新たな接点創出を支援します。

また、掲載企業に対しては、ただ会社情報を掲載するだけではなく、発注者が比較検討しやすい状態をつくるための支援も行います。得意加工、対応材質、保有設備、対応サイズ、製品例、技術情報などを整理し、加工会社の強みが伝わる掲載ページや資料を作成します。

発注者に提供する価値

製造業の発注者にとって、加工会社探しは簡単ではありません。加工方法、材質、保有設備、対応可能なサイズ、地域、ロット、納期など、確認すべき条件が多く、候補企業を一社ずつ探して比較するには大きな手間がかかります。

「加工会社ナビ」では、全国3万社以上の加工会社情報をデータベース化し、発注者が加工方法・材質・設備・地域などの条件から加工会社を探せる環境を提供します。

これにより、発注者は「切削加工に対応できる会社を探したい」「ステンレス加工が得意な会社を比較したい」「特定の設備を保有している加工会社を探したい」「近隣地域で外注先を見つけたい」といったニーズに合わせて、候補となる加工会社を効率的に見つけることができます。

加工会社ナビは、単なる企業一覧ではなく、発注者が比較・検討しやすい検索サイトを目指しています。掲載企業数を拡充し、加工方法・材質・設備・地域といった実務に即した検索軸を整えることで、発注者にとって「加工会社を探す入口」となるデータベースを構築していきます。

加工会社ナビで会社を探す :https://eigyo-mfg.com/service/navi加工会社に提供する価値

加工会社にとって重要なのは、単に問い合わせ数を増やすことではありません。自社の設備・技術・対応材質・対応サイズ・ロットに合った案件と出会い、収益性の高い受注につなげることです。

「加工会社ナビ」では、加工会社の強みを発注者に伝わりやすい形へ整理し、検索される状態をつくるだけでなく、その後の資料ダウンロード、アクセス解析、見込み客フォローまで一貫して支援します。従来のように「掲載して終わり」ではなく、発注者に見つけてもらい、比較検討され、ニーズを確認し、案件化につなげるところまで伴走する点が特徴です。

営業製作所は、まず掲載企業の得意加工、対応材質、保有設備、対応サイズなどを整理し、発注者が比較検討しやすい掲載ページへ改善します。さらに、製品例・技術情報・設備一覧などの資料を作成し、発注者が資料をダウンロードできる導線を設置します。

その後、どの企業がページを閲覧したのか、どの企業が資料をダウンロードしたのかをアクセス解析で把握し、関心度の高い企業へフォローを行います。これにより、加工会社は自社に関心を持った企業を見込み客として把握しやすくなります。

加工会社ナビで実現したい世界

加工会社ナビに掲載する :https://eigyo-mfg.com/service/navi/listing

営業製作所は、加工会社ナビを通じて、製造業の受発注をより開かれたものにしていきたいと考えています。

これまでの加工会社探しは、既存取引先や紹介、担当者個人の経験に依存しやすく、発注者にとっても加工会社にとっても、選択肢が見えづらい構造がありました。

しかし、加工会社の技術や設備、対応範囲をデータとして整理し、発注者が条件から探せる状態をつくることで、より多くの企業が適切な取引先と出会えるようになります。加工会社にとっては、自社の強みを必要としている発注者に見つけてもらう機会が増えます。発注者にとっては、自社の条件に合う加工会社をより効率的に探せるようになります。

加工会社ナビは、発注者と加工会社の双方にとって、より良い受発注の入口となることを目指します。

加工会社ナビで会社を探す :https://eigyo-mfg.com/service/navi加工会社ナビに掲載する :https://eigyo-mfg.com/service/navi/listing

営業製作所株式会社 概要

営業製作所株式会社は、「世界を動かすエンジンに」をビジョンに掲げ、最先端のテクノロジーを活用して企業の経営課題を解決するIT企業です。

営業支援サービス「Eigyo Engine」や、図面管理システム「ジーエン図面」などの提供を通じて、業務の属人化解消や業務効率化を支援しています。

製造業をはじめとする多様な業界において、現場業務に即した実用的なDXの実装を通じ、企業の持続的な成長を支えることを目指しています。



社名：営業製作所株式会社

設立：2020年4月1日

代表者：代表取締役社長 西島本 周 / 取締役副社長 永嶋 航

電話番号：06-6136-8027

本社所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル2階

従業員数：136名

事業内容：ITソリューション事業



公式サイト：https://eigyo-mfg.com/

Eigyo Engine サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/service/eigyo-engine/

ジーエン図面 サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/service/g-en/zumen/

加工会社ナビ サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/service/navi

採用サイト：https://eigyo-mfg.com/recruit/

お問い合わせ：https://eigyo-mfg.com/contact/