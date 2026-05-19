丸紅I-DIGIOグループにて現場DXソリューション「ワーカーコネクト」「ワークプレイスコネクト」の取り扱いを開始

センスウェイ株式会社

センスウェイ株式会社（代表取締役社長：神保 雄三、以下「センスウェイ」）は 、丸紅I-DIGIOグループ・デジタルソリューションセグメント（セグメントCEO：木村 直喜）の丸紅情報システムズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩）において 、センスウェイが提供する現場DXソリューション「ワーカーコネクト（Worker Connect）」および「ワークプレイスコネクト（Workplace Connect）」の取り扱いが開始されることをお知らせいたします。

■背景

近年、建設・製造・物流などの現場の第一線では、人手不足が深刻化する一方で、熱中症や転倒・転落事故といった労働災害リスクは依然として高い水準にあります。安全確保と生産性向上を両立するため、作業員の状態や現場環境をリアルタイムに把握し、データに基づいて管理・改善を行う「現場DX」の重要性が急速に高まっています。また、オフィスや倉庫、工場などのあらゆる職場においても、温度・湿度・CO2濃度などの環境情報を的確に把握し、快適で健康的な労働環境を維持することが求められています。

センスウェイはこれまで、独自技術や高性能なセンサー、通信、クラウドを一体化したソリューションを通じて、企業の現場DXを支援してまいりました。しかし、日々高まる現場のデジタル化ニーズに対し、より多くの企業の全国の拠点へ迅速にシステムを導入し、安定した運用サポートを継続的に提供するための体制強化がセンスウェイの急務となっていました。

そこで、強力な機器調達ネットワークやモバイルを含む通信提供力に加え、全国規模の現場実装・運用サポート体制を有する丸紅I-DIGIOグループと連携することといたしました。センスウェイの高品質なIoTソリューションと、丸紅I-DIGIOグループの強固なサポート網を掛け合わせることで、全国のあらゆる現場へスピーディかつ確実に「現場DX」を届け、お客様の安全確保と生産性向上に貢献できると考え、本連携の開始に至りました。

■両社の連携によるシナジー

センサー・通信・クラウドを一体で提供するセンスウェイのソリューションと、丸紅I-DIGIOグループが持つ機器調達ネットワーク、モバイルを含む通信提供力、全国規模の現場実装・運用サポート体制を組み合わせることで、建設・製造・物流・プラント・倉庫・オフィスなど、さまざまな現場におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の導入・展開体制を全国規模で拡充してまいります。

■ソリューション概要

- ワーカーコネクト（Worker Connect）建設・製造・物流現場などで働く作業員の位置情報やバイタル情報をリアルタイムに把握して、作業員の安全管理（見守り）の支援をするソリューションです。作業員の熱中症予防対策や転倒検知の把握、作業員からの緊急通知（発報）の確認を実現します。- ワークプレイスコネクト（Workplace Connect）倉庫や工場、オフィスの労働環境に関する情報（温度、湿度、WBGT、CO2濃度など）を可視化するソリューションです。屋内外の労働環境を可視化することで、熱中症予防対策や健康的な職場環境の維持に貢献します。【サービスイメージ】

■製品サイト

■会社概要

ワーカーコネクト（LoRaWAN）サービスイメージワーカーコネクト（LTE-M）サービスイメージワークプレイスコネクト サービスイメージ- ワーカーコネクト： https://www.marubeni-idigio.com/product/wc/- ワークプレイスコネクト： https://www.marubeni-idigio.com/product/wpc/【センスウェイ株式会社について】

センスウェイは、長距離通信を低消費電力で行えるIoTに最適な無線通信規格であるLPWA（Low Power Wide Area）のLoRaWAN(R)を使ったIoTプラットフォームサービス「SenseWay Mission Connect」を提供しています。また、センスウェイは、LoRaWAN(R)の技術力をもとに、IoTによるデータを活用した各種DXソリューションや、製造業や建設業向けの「作業員安全管理支援（熱中症予防対策や転倒検知）ソリューション」を提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションを推進しています。

- 代表者：代表取締役社長 神保 雄三- 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB 銀座 OCT 506- 事業内容：IoT/DXに関するソリューション（ハードウェア・通信・ソフトウェア）の開発・提供、およびコンサルティング 、IoT通信サービス（センスウェイLoRaWAN(R)サービス「SenseWay Mission Connect」の提供- ホームページ： https://www.senseway.net/【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進します 。

- 製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション- 流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション- デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション- アドバンストインテグレーションセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用- ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

センスウェイ株式会社

DXソリューション事業部

電話：03-6231-0612

お問い合わせ：https://www.senseway.net/contact/

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

コーポレートセグメント コーポレート改革推進本部

マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜製品に関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ

デジタルソリューションセグメント グローバル事業本部 グローバルソリューション部

電話：03-4243-4160

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