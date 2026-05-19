多要素認証「PassLogic」クラウド版がNECのWeb顔認証に対応。専用アプリ不要、ブラウザ完結型の認証サービスを提供開始

パスロジ株式会社

独自技術で純国産セキュリティ製品を開発・販売するパスロジ株式会社（東証TOKYO PRO Market上場：証券コード4426、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川秀治、以下パスロジ）は、日本電気株式会社（以下、NEC）の「Bio-IDiom 顔登録Webサービス Web顔認証機能」を組み込んだ、多要素認証ソリューション「PassLogic（パスロジック）」のクラウド版（SaaS）を、本日より提供開始することをお知らせいたします。

PassLogicクラウド版に新たに顔認証機能を追加したことで、デバイスレスかつクラウド完結型の高セキュリティな多要素認証を、迅速かつ低コストで提供します。

クラウド版リリースの背景：利便性と高セキュリティの両立を全ユーザーへ

昨今のフィッシング攻撃の巧妙化により、IDとパスワードのみに頼らない多要素認証の重要性はかつてないほど高まっています。パスロジでは、2025年5月にNECとの提携を発表し、パッケージ版において「顔認証」と独自の「マトリックス方式」を組み合わせた認証ソリューションを提供してまいりました。

このたび、PassLogicのクラウド版（SaaS）においても本機能の提供を開始いたしました。これにより、資産を持ちたくない企業様や、導入スピードを重視するスタートアップ、小規模部門でのスモールスタートにおいても、最高水準のセキュリティ環境を容易に構築いただけます。

クラウド版で導入するメリット

「顔認証 × PassLogic」が実現する強固なセキュリティ

- 即時導入が可能自社で認証サーバーを構築・運用する必要がなく、お申し込みから最短期間で顔認証を用いた多要素認証を開始できます。- 運用負荷の軽減システムのアップデートやメンテナンスはパスロジ側で行うため、常に最新のセキュリティ状態でご利用いただけます。- 専用端末不要、ブラウザで完結PCやスマートフォンなどの標準ブラウザだけで顔認証が完結。専用のカードリーダーやアプリのインストールが不要なため、従業員への展開もスムーズです。

本ソリューションは、ログイン時にユーザーIDを入力後、まず顔認証を行い、その後にPassLogic独自のマトリックス方式による認証を行います。

ブラウザだけで完了するシームレスな認証フローで、強固なセキュリティと直感的な使いやすさを両立。- 第1認証（顔認証）： 世界No.1※の精度を誇るNECの技術により、「本人であること」を厳格に確認。- 第2認証（マトリックス方式）：パスロジ独自のデバイスレス認証により、万が一のなりすましや不正アクセスを徹底的にブロック。

この二段階の認証を組み合わせることで、万全のゼロトラストセキュリティを実現します。

※ NECの顔認証技術は、米国国立標準技術研究所（NIST）によるベンチマークテストでこれまでに世界第1位を複数回獲得しています。

▶︎ 詳細は、こちらをご覧ください。

https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html

NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

今後の展望

パスロジは、今後も「PassLogic」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支える安全で使い勝手の良い認証基盤を提供してまいります。クラウド版の機能拡張により、Microsoft 365などの各種SaaSとの連携をさらに強化し、日本企業のサイバーセキュリティ向上に貢献します。

PassLogicについて

PassLogicは、知識・所有物・生体の認証3要素すべてに対応した多要素認証ソリューションです。マトリックス方式の「PassLogic認証」をはじめ、9種類の認証方法を自由に組み合わせた多彩な多要素認証を提供します。環境が変化した場合でも、状況に応じて認証方法を切り替えられるため、長期的な利用が可能です。

Microsoft 365をデバイスレスで認証強化できるほか、SSO連携、SASE/SSE/VPN、Windows OS端末の認証強化にも対応しています。

▶︎ PassLogic製品紹介サイト：https://passlogic.jp/(https://passlogic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260519_nec-face-authentication-cloud)

パスロジは、PassLogicクラウド版およびWeb顔認証機能の詳細について、資料のご提供や導入に関するご相談を承っております。下記のPassLogicお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://passlogic.jp/inquiry/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260519_nec-face-authentication-cloud

※ このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 記載されている商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

パスロジ株式会社

2000年の創業以来、持続可能な情報セキュリティインフラの構築に貢献する技術の研究開発を続けてまいりました。特許権の取得件数は、日本国内39件、国内外合計126件を有します。

主力製品の多要素認証ソリューション「PassLogic」は、多くの企業や政府機関に採用されており、累計発行ライセンス数は116万以上です。

自社開発の純国産セキュリティシステムのため、海外各国の政府・団体の影響を受ける可能性が低く、安心してご利用いただけます。（2025年12月時点）



▶パスロジ会社案内ページ：https://www.passlogy.com/corporate/



【パスロジ株式会社 概要】

社名 ：パスロジ株式会社（Passlogy Co., Ltd.）

代表取締役社長 ：小川 秀治

設立 ：2000年2月24日

資本金 ：1億円

上場区分 ：東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード4426）

所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイ東京ビル

業務内容 ：セキュリティソフトウェア開発販売

認証 ：ISMS / ISO27001

ウェブサイト ：https://www.passlogy.com/

主要製品 ：PassLogic、4Login、クリプタン