社会福祉施設での行動認識AI活用による「居室内見守り」実証実験を開始

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をミッションに掲げ、介護・福祉施設向けAI見守りシステム「asilla care（以下、「asilla」）」を開発、提供する株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 兼 COO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、社会福祉法人富士白苑（以下「富士白苑」）において、行動認識AI技術を用いた居室内での実証実験を開始することをお知らせいたします。

導入の背景

介護現場では人手不足が深刻化しており、限られた人員で入居者全員の安全を守ることが難しくなっています。特に「居室内」は、プライバシーへの配慮から見守りの目が届きにくく、転倒や体調不良の発見が遅れやすい場所です。また、密室であるがゆえにサービス品質を一定に保つことも課題となっています。



本実証実験では、行動認識AIによる24時間の見守りを居室内にも導入し、入居者の安全確保と介護職員の負担軽減の両立を目指します。

実証実験の概要

社会福祉法人富士白苑が運営する施設において「asilla」を導入し、共用部に加えて「居室内」の見守りを検証します。居室内での活用検証はアジラとして初の取り組みです。



本実証では、以下の4点について有効性を確認します。

１. 転倒や体調不良に対する事象の早期発見：

プライバシーを保護しつつ、居室内での予期せぬ転倒や長時間動かないといった体調不良をAIが検知。スタッフへ即時通知することで、密室での発見の遅れを防ぎ、迅速な救助・対応を実現します。

２. 遺失物対応の迅速化：

居室内で遺失物が発生した際、入退室記録としてカメラデータを活用することで、迅速な事実確認と発見をサポートします。

３. 重大事象を未然に防ぐための環境構築：

重大な事故に繋がる一歩手前の「軽微な事象」をAIで正確に把握します。

夜間の見守りや立ち入り制限場所の管理に加え、出口付近への接近を検知することで離設者を未然に防止。事故の兆候を早期に捉え、重大事象の発生を抑制します。

４. 介護職員の負担軽減：

AIが「もう一つの目」として24時間体制で稼働することで、職員の精神的・肉体的な見守り負荷を緩和。限られた人員でも高い安全性を維持し、対人ケアに注力できる環境を目指します。

「asilla care」について

「asilla care」は、施設内の既設防犯カメラ映像をAIがリアルタイムで解析し、入居者の転倒・徘徊・ふらつきなどの異常をすばやく検知するシステムです。 事案発生から検知まで約1秒、検知内容はスタッフのスマートフォンやインカムへ即座に通知されるため、遠距離にいるスタッフや別作業中のスタッフも迅速に対応できます。 新たなセンサーや大規模な工事は不要で、現在の設備環境に追加する形で導入いただけます。

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式webサイト：https://jp.asilla.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ 広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp