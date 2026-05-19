「グラニフ公式サポーター・プログラム」第二期メンバーとして、6名の新サポーターが活動をスタート！

公認会計士受験生として学習に励みながら、勉強Vlog・大学生活・日常を発信しているクリエイター。資格勉強の様子を中心に、カフェ巡り・旅行・友人との時間など、等身大の日常も投稿。自然な映像と気取らない世界観を大切に、親しみやすいコンテンツを制作している。