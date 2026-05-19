「グラニフ公式サポーター・プログラム」第二期メンバーとして、6名の新サポーターが活動をスタート！

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グラニフのブランドミッション「遊びゴコロで世界を彩る」を体現する公式サポーター。総勢11名が、それぞれの視点・ライフスタイルでグラニフの自由な楽しみ方を発信！







　株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2026年3月よりスタートした「グラニフ公式サポーター・プログラム」の第二期メンバーとして、新たに6名のサポーターを迎えました。

　「グラニフ公式サポーター」は、グラニフが大切にしているブランドミッション「遊びゴコロで世界を彩る」の楽しさと魅力を、より多くのかたに広くお届けするための取り組みとして2026年3月にスタート。第一期メンバーとして、アーティスト、タレント、プロサッカー選手と異なる世界で活躍する5名が公式サポーターに就任し、それぞれの視点・ライフスタイルから、グラニフのある“リアルな日常”やミッションを体現するコンテンツを発信中です。

　このたび、現在活動中のサポーターに加えて、第二期メンバーとして新たに6名のサポーターが本プログラムに加わり、活動をスタート。第二期も、クリエイター、タレント、アイドル、箏奏者と各界で活躍する個性豊かなメンバーが揃いました。

　グラニフの想いやブランドミッションに共感した総勢11名のサポーターが発信する、さまざまなスタイルの「好き」やグラニフの自由な楽しみ方にぜひご注目ください。

【グラニフ公式サポーター　第二期メンバー】（敬称略、アイウエオ順）

agumo.／雨宮翔／石井泉羽／大川義秋／きりたんぽ／東雲うみ

公式サポーター　プロフィール

※敬称略、アイウエオ順

agumo.（アグモ）





公認会計士受験生として学習に励みながら、勉強Vlog・大学生活・日常を発信しているクリエイター。資格勉強の様子を中心に、カフェ巡り・旅行・友人との時間など、等身大の日常も投稿。自然な映像と気取らない世界観を大切に、親しみやすいコンテンツを制作している。




Instagram: https://www.instagram.com/agumo_kamo/

TikTok: https://www.tiktok.com/@agumokamo

YouTube: https://www.youtube.com/@agumo_kamo

雨宮翔（アメミヤカケル）





男女7人組ダンス&ボーカルグループ GENIC(ジェニック)として活動中。2026年4月からは自身最大規模のホールツアー「GENIC LIVE TOUR 2026 -TIMES-」を開催。




Instagram: https://www.instagram.com/kakeru_amemiya89/

TikTok: https://www.tiktok.com/@kakeru0809

X: https://x.com/kakeru_0809

石井泉羽（イシイミハネ）





歌手・アイドル。2024年2月7日よりハロー!プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」のメンバーとして活動中。




Instagram: https://www.instagram.com/tsubakifactory_official/

TikTok: https://www.tiktok.com/@tsubakifactory_uf

X: https://x.com/tsubakifac_uf

YouTube: https://www.youtube.com/c/tsubakifactory

大川義秋（オオカワヨシアキ）



福島県双葉町出身の箏奏者。東日本大震災をきっかけに箏と出会う。繊細で力強い音色と心に響く表現力で、箏の新たな魅力を届けつつ、「KOTOMEN」としての国内外での活動では、伝統音楽と現代カルチャーを融合したスタイルで若い世代からも支持を広げている。文化庁「邦楽普及大使」。

Instagram: https://www.instagram.com/ookawayoshiaki/

TikTok: https://www.tiktok.com/@kotomen1214

X: https://x.com/ookawayoshiaki

YouTube: https://www.youtube.com/c/kotomen

きりたんぽ





飾らないリアルな日常と親しみやすいキャラクターで幅広い年齢層に支持され、YouTubeをはじめ各SNSで多彩な魅力を発信しながら、自分のやりたいことを全力で楽しみ続けるマルチクリエイター。




Instagram: https://www.instagram.com/kiritampopopo

TikTok: https://www.tiktok.com/@kiritampo

X: https://x.com/kiritampopopo

YouTube: https://www.youtube.com/@kiritampopopo

YouTube: https://www.youtube.com/@otsumamikiritan

東雲うみ（シノノメウミ）





タレント・モデラー・女優。SNS総フォロワー数は400万以上にものぼり、ドラマ・雑誌・バラエティ番組など幅広く活動を行っている。モデラーとしては模型誌で作例を出すほどの腕前で、オリジナルの塗料もプロデュースしている。




Instagram: https://www.instagram.com/umi_portrait/

TikTok: https://www.tiktok.com/@shinonome_umi

X: https://x.com/sinonome_umi

YouTube: https://www.youtube.com/@umi_shinonome

会社概要

■会社名

株式会社グラニフ

■代表取締役

村田 昭彦

■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F

■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等

■ブランドビジョン

IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。

IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し

ていきます。

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://www.graniph.com

店舗：73店舗（国内72、海外1）※2026年5月1日現在

■情報発信チャネル

企業サイト：https://graniph.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/

公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates

公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC

LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true

■グラニフオリジナルキャラクター　公式Xアカウント

ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g

イカク：https://x.com/ikaku_g

ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g

ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g

ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g

ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com

本件に関するお問合わせ先

<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田

E-mail： press@graniph.com

関連リンク

グラニフ「公式サポーター」

https://www.graniph.com/other/official-supporters