アスエネと協業し、GX人材の派遣サービスを開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を展開するパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、CO2排出量見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」を提供するアスエネ株式会社（本社: 東京都港区、Founder 代表取締役CEO: 西和田 浩平、以下アスエネ）と、GX（グリーン・トランスフォーメーション）実務人材の育成と派遣を一体化した新たな人材供給モデルの構築に向け、協業を開始しました。

本協業により、パーソルテンプスタッフは、アスエネが提供するGX・ESG動画学習サービス「ASUENE ACADEMY（アスエネアカデミー）」を登録スタッフ向け研修プログラムとして導入し、3年間で1,000名のGX実務人材の育成を推進します。

育成した人材は、企業のGX推進を実務面から支援する人材派遣サービスを通じて、企業の脱炭素対応・サステナビリティ推進における人材不足の解消を目指します。

■協業の背景

近年、企業の脱炭素・サステナビリティ対応は、方針策定や情報開示の検討段階から、CO2排出量の算定、サプライチェーン管理、削減施策の実行といった継続的な実務フェーズへと移行しています。特に2026年度以降は、大手企業を中心にサステナビリティ情報開示への対応が本格化することから、算定実務やデータ管理、社内外向け報告を担えるGX実務人材の不足が、多くの企業で顕在化しています。

一方で、AIをはじめとするデジタル技術の進展により、総務・人事・経理などの定型業務は自動化が進み、はたらく個人には、より専門性を伴う実務スキルへのリスキリングが求められています。

GX領域は、企業側の人材需要が急速に拡大する一方で、はたらく人にとってもAI時代に代替されにくい新たなキャリア形成につながる成長分野として注目されています。

こうした背景のもと、GX・ESG領域における実務知見と教育ノウハウを持つアスエネと、全国規模の人材基盤を有するパーソルテンプスタッフが連携し、育成から派遣までを一体化したGX人材派遣モデルを構築します。

■協業の内容

本協業では、アスエネが提供するGX・ESG動画学習サービス「ASUENE ACADEMY」を、パーソルテンプスタッフの登録スタッフ向けGX研修プログラムとして5月より導入します。

受講者は、Scope1～3のCO2排出量算定、サプライチェーンマネジメント、カーボンプライシング、サステナビリティ情報開示など、GX実務に必要な知識を、実際の業務プロセスやデータ活用を想定しながら体系的に学習します。

「ASUENE ACADEMY」は、累計15,000名以上の受講実績と900社以上への導入実績を持つGX・ESG動画学習サービスであり、環境省認定制度「脱炭素アドバイザー ベーシック」にも正式対応しています。

理論理解にとどまらず、GX実務の現場で求められる業務フローや判断プロセスを踏まえた学習内容により、現場での実行力を備えた人材の育成を支援します。

研修を修了した人材は、パーソルテンプスタッフを通じて「GX人材派遣サービス」として企業に派遣され、排出量算定、サステナビリティデータの整理・更新、社内外向け報告に向けた情報整備など、GXに関わる日常オペレーションを担います。企業が導入している各種システムやプラットフォームを活用しながら、継続的なGX業務を支える実務リソースとしての活躍を想定しています。

また、「ASUENE ACADEMY」の修了者にとっては、企業への派遣に加え、GX・サステナビリティ領域における実務経験をより深めるキャリアパスの一つとして、アスエネのカスタマーサクセス業務やGX関連の業務支援領域に関わる機会も想定されています。

GX人材の育成と、実務の現場への接続を段階的に広げることで、企業のGX推進における実行リソース不足の解消と、はたらく個人のGX領域への持続的なキャリア形成を同時に実現してまいります。

■GX/SX推進の責任者 佐藤 圭 コメント

GX領域では、制度対応や開示方針の整理は進んでいるものの、「実際に算定やデータ管理を担える人材が不足している」という声を多く伺っています。

本協業は、GX実務に必要なスキルを学び、現場で活かせる人材を継続的に育成・派遣することで、企業のGX推進を実行面から支える取り組みです。

同時に、はたらく個人にとっても、GXは今後長期的に需要が見込まれる分野であり、既存の事務スキルに専門性を組み合わせることで、新たなキャリアの選択肢を広げることができると考えています。

パーソルテンプスタッフは、育成と派遣を通じて、脱炭素社会の実装と、はたらく人の持続的な成長の両立に貢献してまいります。

■今後の展望

パーソルテンプスタッフは、本協業を通じてGX実務人材の育成・派遣を推進し、2026年4月に新設したGX・SX推進室が掲げる3年間で1,000名のGX人材の育成を目指します。

今後も、制度環境や企業ニーズの変化に応じ、GX派遣を中心とした人材サービスの拡充を進めてまいります。

【GX人材育成・派遣サービスについて】

https://www.tempstaff.co.jp/kmenu/c024/

【アーカイブ動画配信のご案内】

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https://group.tempstaff.co.jp/mail/u/l?p=MYZmkIUEmcPVyxINX

＜本件に関するお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社

フレキシブルワーク事業推進部 GX・SX推進室

メール: GXcareer@tempstaff.co.jp

電話番号: 03-5931-0423（平日9:00～18:00）

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/(https://www.tempstaff.co.jp/) ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■アスエネ株式会社について＜ https://corp.asuene.com/(https://corp.asuene.com/) ＞

アスエネ株式会社は「次世代によりよい世界を。」を掲げるクライメートAI企業です。高度なAIを実装するCO2排出量見える化クラウド「ASUENE」、サプライチェーンマネジメントクラウド「ASUENE SUPPLY CHAIN」、非財務情報の第三者保証「ASUENE VERITAS」、SBIホールディングスとの合弁による排出権取引所「Carbon EX」など、脱炭素・ESG経営のマルチプロダクトを一気通貫で展開しています。「ASUENE AI LAB」を有する。7件のM&Aを実行し、累計資金調達額は115億円。米国・シンガポール・タイ・欧州・フィリピンを拠点にグローバルで事業を展開。