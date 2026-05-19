髪に光をまとい、上質な艶を。天然精油100％「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」アロマヘアオイル新発売

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、天然精油100％で調香した「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」シリーズから、髪に上質な艶とまとまりを与えるアロマヘアオイルを発売いたしました。

本製品は、数多くのホテルやラグジュアリーブランドの香りを手がけてきた国内若手No.1調香師・渡辺武志（プロモツール香り技術研究所 副所長 シニア調香師）の繊細な調香と、元コーセー商品開発部GMで同研究所所長・横山弘の製品設計力が融合。天然由来成分で健やかな髪へと導く、ヘアケアアイテムです。

本製品は当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」（東京都文京区）ならびにオンラインストアにて販売しています。

当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」：https://lesprit.shop/

オンラインストア（https://essenceon.jp/store/）

髪が動くたびに、ふわりと立ち上がる天然精油100％の清らかな香り

天然精油100％で調香された「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」アロマヘアオイル。贅沢な香りと上質な艶髪を同時に叶えます。

本製品は、天然精油100％でホワイトティーとタイムの香りを再現しています。髪にのばした瞬間、みずみずしいシトラスがふわりと立ち上がり、ローズとジャスミンの繊細なフローラルへと移ろいます。最後にガイアックウッドの穏やかな温もりが広がり、心までほぐれるような落ち着きをもたらします。ホワイトティーの透明感とタイムの清潔感が調和した香りは、生活を邪魔しない“身にまとうアロマ”です。髪が揺れるたび、澄み渡るような香りがふわりと広がり、清潔感ある印象を演出します。

「ホワイトティー＆タイム」は、これまでホテル、ショールーム、オフィス、ラグジュアリースパなど多様な空間で採用されてきた当社の代表的な香りです。近年の健康志向・高品質志向の高まりを受け、国内トップ調香師・渡辺武志が天然精油100％で新たに「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」として再構築しました。

指先で触れる、光のまとまり。天然由来の贅沢な一滴

アロマヘアオイルは、ホホバオイル、ヒマワリオイル、オリーブオイル、アルガンオイルなど、厳選した天然由来成分を主体にしたシンプルな処方が魅力です。毛先までしっとりまとまりながらもベタつかず、思わず触れたくなる柔らかな手触りへ導きます。

これからの季節は、強い日差しやエアコンによる乾燥で髪が艶を失いがち。 そんな時、このアロマヘアオイルを一滴馴染ませるだけでパサつきを抑え、滑らかな指通りを叶えます。ベタつきのない軽やかな使い心地で、日中の紫外線ダメージや乾燥から髪を守り、自然な艶のあるまとまり髪へと導きます。

朝のスタイリングから夜のアウトバスケアまで、1本でマルチに使えるヘアオイルです。

製品概要

商品名：アロマヘアオイル WHITE TEA & THYME NATURAL

内容量：30ml

価格：3,300円（税込）

成分：ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、オリーブ果実油、香料、アルガニアスピノサ核油、トコフェロール

香り：天然精油100％で再現したホワイトティー＆タイムの香り

使用回数：約300回（使用量により異なります）

商品ページ：https://essenceon.jp/store/products/detail/166

当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」：https://lesprit.shop/

おすすめの使い方

・アウトバストリートメントとして（お風呂上がり）

タオルドライ後の濡れた髪に、1プッシュを手のひらでよく伸ばし、毛先中心になじませてから乾かします。濡れた髪はキューティクルが開いているため、オイルがなじみやすく、乾燥後のパサつきを抑えられます。

・スタイリング・仕上げとして（お出かけ前）

乾いた髪の毛先に薄くもみ込むようになじませると、艶が生まれ、広がりを抑えます。手に残ったオイルで表面を軽く撫でると、髪表面の浮き毛が整い、上品な艶とまとまりが生まれます。

香りのプロフェッショナルだからこそ実現できた品質

当社はこれまで、空間演出やアロマ製品、香りの開発など幅広い香りづくりを手がけてきました。本製品は、天然精油100％で調香した香りをベースに、渡辺武志による繊細な香り設計と、横山弘による品質・安定性を追求した製品設計を融合し、髪なじみと香りの持続性を両立するための技術を組み合わせて開発しました。

当社は、香りを文化として育てる取り組みを国内でさらに広げるべく、今後も多様な製品開発を進めてまいります。天然精油100％の香りが持つ普遍的な魅力をより多くの方へ届けるために、調香・研究・製品設計を一体化した独自の体制を活かし、品質と安全性を兼ね備えた香り体験を創出していきます。また、香りのプロフェッショナルとして培ってきた技術と感性を軸に、日常に寄り添いながら国内の香り文化を豊かにするプロダクトを継続的に提案してまいります。

クリエイティブディレクター プロモツール香り研究所副所長 シニア調香師 渡辺武志プロフィール

調香師学校卒業後、当社入社。

入社以来、JALエグゼクティブラウンジや万平ホテル、JRタワーホテル日航札幌、大手高級化粧品ブランド等数々のオリジナルアロマ創香プロジェクトをリードし、わずか30歳にして業界内で高い評価を受ける。日本調香界において若手No.1との呼び声が高い。

チーフプロダクトデザイナー プロモツール香り技術研究所所長 横山 弘 プロフィール

東北大学理学部化学科卒、元株式会社コーセー商品開発部GM。

東北大学で精油の研究を行い、（株）コーセーではメークアップを含む化粧品の研究開発、商品開発に一貫して従事。

当社では、商品開発チームを率い、精油の特性研究および機能性に関する基礎研究と香りグッズ開発を行い、会社の5年後、10年後を担う商品開発に注力。

商品ラインナップ：天然100%の香りを日常のあらゆるシーンへ

天然精油の「ホワイトティー＆タイム」は、法人向けの空間芳香用カートリッジのほか、ECサイトや店舗で販売する一般消費者向けアイテムとして、様々な製品ラインナップを展開します。

ホワイトティー＆タイム（ナチュラル） 製品ラインナップ

「天然精油100％」の洗練された香りを身に纏うことができるオードパルファン（香水）、空間芳香の定番としてのアロマオイル、穏やかに香りが広がるリードディフューザー、そして日常のケアアイテムとしてのハンドクリーム、バスボム、バスソルト、などを展開。さらに、プロの技術を応用した持ち運びに便利なフレグランススティック（セントSTICK）、香りを手軽に試せるカードフレグランス（アロマカード）もご用意しています。衛生意識の高まりに対応したアロマ除菌スプレーや、ギフトにも最適なアロマサシェ、アロマスプレーもラインナップに入っています。

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/